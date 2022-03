El Gobierno moviliza a 15.000 policías por la huelga de transportistas y acusa a la "ultraderecha" de estar detrás del paro

Choque total entre el Gobierno y la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, convocante de un paro indefinido que comenzó el pasado lunes y que amenaza con causar problemas de desabastecimiento en la cadena alimentaria. El Ministerio de Transportes ha comunicado que Interior ha movilizado a 15.000 agentes para "reprimir" las "conductas violentas" que, a su juicio, los organizadores de los paros están llevando a cabo con "palos, piedras y clavos".

Además, la responsable de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado que no se sentará con ellos al no reconocerles como "interlocutores" válidos: "No son representativos", ha zanjado. “No estamos hablando ni de una huelga, ni de un paro patronal. Son grupos apoyados por la ultraderecha que utilizan la violencia y no la palabra para plantear sus reivindicaciones”, ha declarado Sánchez tras reunirse con agentes sociales y sindicatos en la sede del Ministerio, en el contexto de los encuentros de trabajo que están manteniendo los departamentos ministeriales del Ejecutivo para cerrar el plan nacional de respuesta a la crísis derivada de la guerra en Ucrania que aprobará el Consejo de Ministros el próximo 29 de marzo.

En ese encuentro sí ha participado el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), organización que agrupa a la mayor parte de las asociaciones de transportistas, pero en el que no está representada la plataforma que convoca la huelga. Todo ello, pese a que el CNTC renovó su consejo “hace menos de un año”. La plataforma convocante “representa a quien representa, pero no al sector, sino a una minoría violenta”, ha remachado Sánchez.

En este sentido, la socialista ha insistido en la tesis de que detrás del paro, que ha provocado que la principal plataforma alimentaria del país, Mercamadrid, volviera a reducir ayer a la mitad la mercancía recibida, una caída que llega al 60%, están grupos de ultraderecha. “Está claro quién está dando apoyo y legitimando a aquellos violentos que pretenden amedrentar a transportistas que quieren trabajar”, ha continuado.

Así, ha contextualizado la movilización de 15.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esos incidentes violentos que, además, reafirman la intención de la ministra de no recibir a los convocantes. Según ha asegurado, la CNTC representa “al 90%” de los transportistas, por lo que no se va a reunir “con un grupo de radicales”.