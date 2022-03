Feijóo acusa de "pasotismo" a Sánchez y le apremia a bajar los precios de la energía ahora y no en 15 días

Incidiendo un día más en el mensaje con el que apuntala su ascenso a la presidencia del Partido Popular (PP), para Alberto Núñez Feijóo el aliciente este miércoles era que tocaba su tierra, Galicia, Santiago de Compostela, donde ha protagonizado el mitin más numeroso de la gira en la Cidade de Cultura. Más allá del componente emotivo para el candidato único a la presidencia del PP, se esperaba su posicionamiento acerca de la bajada en los precios de los carburantes. la luz y el gas anunciada por el Gobierno para el próximo 29 de marzo. "Nos dicen 'ya veremos dentro de 15 días' y que estemos tranquilos porque con o sin Europa bajarán los precios. Pero si es con o sin Europa, ¿a qué esperamos a que bajen los precios? ¿Por qué no bajan los precios ya? ¿Por qué no tomamos decisiones ya?", ha cuestionado.

"Si los españoles no podemos realmente llegar a fin de mes, ¿por qué realmente tanto pasotismo?", ha lanzado el presidente de la Xunta, que ha puesto encima de la mesa las dificultades a las que se enfrentan los pescadores, marineros, ganaderos o transportistas que "no pueden esperar dos o tres semanas" porque "los españoles no podemos llegar a fin de mes".

"El populismo no es una consecuencia innegociable"

Feijóo, que ya se ha recorrido media España exhibiendo sus cuatro mayorías absolutas en Galicia, no iba a hacer menos frente a los votantes que lo han cebado en las urnas. Su ambición, como ha puesto de manifiesto en los últimos días, es extrapolar un modelo en el que "el populismo no es una consecuencia innegociable". Es decir, frenar a Vox, una partido sobre el que Feijóo esquiva referirse expresamente. "En Galicia el populismo no está. Llevo años, pues, haciendo política nacional y que la política nacional se parezca más a lo que hemos hecho aquí. El nacionalismo aquí grita pero no manda. El centroderecha aquí tiene una única marca de referencia, que es el PP de Galicia", ha sacado pecho.

"En 2006 tenía más dudas que hoy sobre cuál podría ser la mejor fórmula", ha dicho refiriéndose a su ascenso a la presidencia del PP gallego, la antesala de las mayorías absolutas cosechadas en 2009, 2012, 2016 y 2020. "Recibí de los gallegos mucho más de lo que aporté y así lo demostré en junio de 2018", ha reconocido sobre el tren que dejó pasar hace cuatro años, con el que finalmente descarriló Pablo Casado. Por último, Feijóo ha agradecido el esfuerzo de los congregados con una pulla mitinera: "Gracias por venir hasta aquí, porque el precio de la gasolina vale el doble".