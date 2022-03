Con el 8-M todavía presente, la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, habla con 20minutos sobre las líneas por las que su partido va a seguir luchando en materia de igualdad. La abolición de la prostitución es la reivindicación más firme y, para los socialistas, urgente; pero Fernández incide en otras iniciativas que relucen en el horizonte legislativo. La reforma de la ley del aborto, la nueva ley contra la trata o la tramitación de la ley trans son algunas de ellas.

Leonesa (Valencia de Don Juan, 1992), sucedió a Carmen Calvo en la Secretaría de Igualdad del PSOE el pasado noviembre tras su paso como diputada en la provincia de León. Un mes después, lideraba la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox. Atiende a este diario en el Congreso de los Diputados, desde donde recibe la noticia de la entrada de los de Santiago Abascal en el futuro gobierno de Castilla y León con indignación, y afea al 'popular' Alfonso Fernández Mañueco que no haya tratado de negociar con su partido y les haya lanzado "a los pies del caballo" en su comunidad autónoma.

¿Cuál es la dirección política que está siguiendo el Partido Socialista en materia de igualdad?

Un objetivo prioritario es la abolición de la prostitución, porque consideramos que es una de esas formas de desigualdad que sufrimos mayoritariamente las mujeres y que todavía se siguen aceptando socialmente, que están absolutamente desreguladas en nuestro país y son completamente incompatibles con la democracia, con la igualdad y con cualquier valor relacionado con la dignidad. Además, visto el caldo de cultivo en Castilla y León, creemos que es muy importante que el feminismo no se encuentre a la defensiva con respecto a la extrema derecha, sino a la ofensiva; porque el feminismo tiene una propuesta de vida próspera para todos, no solamente para las mujeres.

Y, en un tercer lugar, otra de las grandes ideas que han inspirado este 8-M es la pobreza, porque si algo tenemos en común todas las mujeres es que somos las personas más pobres del planeta. Es muy importante que abramos una reflexión en este sentido, y sobre todo que pongamos el acento en todas las políticas transversales que tienen que ver con corregir ese desequilibrio; tanto en el ámbito laboral como hace la reforma laboral, por ejemplo, con una eliminación de la parcialidad; como la ley de pensiones.

Respecto a la prostitución, con la ley del 'solo sí es sí' se busca penalizar al proxenetismo con la tercería locativa, pero está costando encontrar un punto de acuerdo en ese sentido. ¿Qué es lo que cree el PSOE que debería cambiar en ese punto?

Cuando el texto de la ley del 'solo sí es sí' llegó al Congreso de los Diputados, nos encontramos con que en la ley se habían incluido medidas que tenían que ver con abordar la tercería locativa, lo cual nos parece una muy buena noticia. Lo que sucede es que nos parece que la redacción es poco exigente y esto lo contrastamos cuando nos reunimos con colectivos como Jueces por la Democracia o Mujeres Juezas. Entendimos que la redacción era mejorable y que se podía perseguir el proxenetismo de una forma mucho más ambiciosa.

Nosotros vamos a defender nuestras enmiendas hasta el final y vamos a tratar de convencer a los grupos de que nuestra redacción es mucho más efectiva que la que plantea actualmente la ley. Lo que sería perfecto es tener una ley de trata cuanto antes. Necesitamos un sistema de políticas públicas que permitan que las mujeres se reinserten en la sociedad. No obstante, y a la espera de esa ley de trata que se trabaja en el seno del Gobierno, nosotros vamos a pelear nuestras enmiendas para que salgan adelante.

La ley de trata se iba a registrar con Podemos en enero, pero estamos en marzo y todavía no hay texto. ¿Se plantea el PSOE presentar una iniciativa paralela?

Es cierto que cuando salió publicada la idea de que se estaba trabajando un texto para enero, yo manifesté que era escéptica porque es un texto cuya elaboración es multidisciplinar. Es necesario tener en cuenta a los operadores jurídicos cuando hablamos de esta ley, porque tenemos que contemplar cómo se van a aplicar estas normas que saquemos adelante. Ojalá hubiera sido posible, pero me parecía un objetivo demasiado ambicioso. Es un trabajo que se va a prolongar en el seno del Gobierno, precisamente por la complejidad que entraña. En cualquier caso, textos paralelos no. Es decir, nosotros lo que queremos es que salga un buen texto que se consensúe y que se trabaje en el seno del Gobierno y, después, en el Congreso de los Diputados.

¿Podríamos hablar de alguna horquilla de fechas en el calendario?

Pronto. Yo prefiero no generar expectativas, pero sé que se está trabajando de una forma prioritaria y ardua.

¿Qué opinión le merece el discurso que asegura que abolir la prostitución acarreará un incremento de la clandestinidad?

Quien hace ese discurso no comprende lo que es la abolición de la prostitución. Abolir la prostitución no es prohibirla. Abolir la prostitución tiene que ver, precisamente, con proteger a las víctimas por encima de todo lo demás. Entonces, evidentemente, cuando abordemos legalmente este problema, tenemos que tener en cuenta la clandestinidad, trabajando de forma coordinada con todos los operadores. Por eso hablamos de abolición de la prostitución y no simplemente de prohibirla o de atacarla desde el punto de vista penal.

Otro asunto en el que también se ha hecho mucho hincapié desde el Partido Socialista en la necesidad de acabar con la pornografía. ¿Cómo se regularía eso?

Creemos que este debate es extraordinariamente complejo. La pornografía de consumo masivo, la pornografía en Internet es un fenómeno relativamente reciente. Nuestros ordenamientos jurídicos no están preparados para abordar esto desde un punto de vista, quizás, más tradicional. Hay un debate abierto interesante. Tenemos que estudiar desde qué punto de vista podemos atacarlo, y hacerlo está entre nuestros principales objetivos, pero es un debate difícil. Estamos en ello. Si me preguntas por una fórmula concreta; todavía no la tenemos. Si me preguntas si las estamos trabajando; la estamos trabajando.

El Ministerio de Igualdad quiere reformar la ley contra la violencia de género de 2004 para incluir un acuerdo que, de hecho, se suscribió en el Pacto de Estado, que es el de incluir al resto de violencias contra las mujeres. Pero ustedes no están del todo de acuerdo con reformar esta ley. ¿Por qué?

Lo que define el Pacto es que es necesario abordar la violencia contra las mujeres desde todos sus frentes, que es más que la violencia que se produce en el seno de la pareja o la expareja. Hasta ahí todo bien. ¿Qué sucede con la Ley Integral contra la Violencia de Género? Es una norma que está orientada muy concretamente a un tipo de violencia y no solamente tiene efectos declarativos, sino que genera una estructura jurídica y judicial concreta, hace mandatos muy concretos a los cuerpos de seguridad del Estado, tiene contenido de las políticas públicas muy concretas... y no se puede hacer la casa por el tejado.

Creemos que si abrimos el objeto de esa ley y definimos ahí otras formas de violencia, es probable que todo ese sistema de protección a las víctimas se pueda ver desfigurado. Por eso somos muy proteccionistas con el objeto de la 1/2004; porque ese objetivo del Acuerdo se puede trabajar en otras vías que consideramos más adecuadas. Por una cuestión de aritmética parlamentaria, el objeto de la ley no se va a modificar, porque el PSOE no lo va a apoyar.

¿Cuáles serían esas otras vías entonces?

Podemos hablar de una ley marco, podemos hablar de seguir desarrollando leyes que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, como la ley de libertad sexual, o una ley abolicionista de la prostitución. Eso es definir otras violencias, y eso es trabajar en otras violencias, y continuar generando legislación proteccionista para las mujeres, pero no implica necesariamente modificar el objeto de la 1/2004.

Dos de cada diez jóvenes niegan la violencia de género en España. ¿Cómo Nos enfrentamos ese 20% de jóvenes y evitamos que ese porcentaje no aumente con las generaciones venideras?

Yo, con respecto a los jóvenes, sí que quiero decir que soy optimista. Creo que la mayor parte de nuestros jóvenes están concienciados con la violencia de género. De hecho, el CIS revelaba que el segundo movimiento político con el que más se identifican los jóvenes en España es el feminismo. Tampoco hay que ser alarmistas con respecto a las personas jóvenes, porque son un grupo social concienciado y que nos va a hacer mejores, no tengo ninguna duda. De hecho, han sido los impulsores del 'Fridays For Future', están muy implicados en movimientos políticos... Es decir, que no creo que sea bueno demonizar a la gente joven.

No obstante, por supuesto, creo que es un dato preocupante, y es fundamental que sigamos trabajando en políticas públicas que aborden y que se centren en la educación de nuestros jóvenes. Lo que nos tiene que trasladar este tipo de encuestas es que no podemos bajar la guardia ni un solo segundo.

La ley trans está a la espera de llegar a segunda vuelta en el Consejo de Ministros para iniciar su tramitación parlamentaria. Uno de los puntos más polémicos en la negociación inicial fue la autodeterminación de género. ¿Está usted a favor o en contra?

La ley trans es una ley que llegará al Congreso de los Diputados esta legislatura. No sé exactamente cuándo se producirá su entrada, pero llegará, y nosotros, cuando llegue el Congreso, la trabajaremos como hacemos con todas las leyes. No obstante, para nosotros, toda ley que sirva para mejorar las condiciones de la vida de colectivos vulnerables, siempre es buena.

Otra norma que también está por llegar y que, además, registraron ustedes, es la ley de igualdad de trato, bautizada como ley Zerolo. ¿Hay un calendario aproximado de cuándo podría salir a la luz un primer texto?

Lo que puedo decir es que la ley Zerolo está previsto que salga durante este ejercicio legislativo, es decir, antes de junio.

También han ido reduciendo detalles sobre la reforma de la ley del aborto que prepara Igualdad. Están ahora negociando con ustedes los puntos de la ley, entre ellos el de la violencia obstétrica, un concepto que despierta algo de controversia. ¿Están dispuestos a incluirlo?

Pues fíjese, nosotras en todo lo que tiene que ver con el derecho al aborto hemos presentado una iniciativa que, además, ha sido bastante transformadora se va a aprobar de forma efectiva en cuanto salga del Senado, y tiene que ver con el acoso a las mujeres que abortan en las clínicas. En cuanto a lo que me preguntas, he estado hace un par de semanas en Murcia y me han estado contando cómo se vulnera la ley del aborto en Murcia por parte del Gobierno de [Fernando] López Miras; cómo incluso a mujeres que desean ser madres y que pierden su embarazo, se les maltrata de forma sistemática, mandándolas a venir a abortar a Madrid, forzándolas a retener a su feto hasta que definitivamente se pierde en su propio seno. Por eso nosotras siempre vamos a estar ahí, y todo lo que sea mejorar y garantizar el derecho al aborto, todo lo que sea proteger a las mujeres en la atención ginecológica, siempre va a estar el Partido Socialista ahí. Además, me consta que la ministra de Sanidad, [Carolina] Darias, está especialmente implicada en estas cuestiones.

A este respecto, hay varias medidas relacionadas planteadas relacionadas con la salud menstrual. Una de ellas es una posible baja por dolor menstrual...

Yo misma defendí una proposición en la Comisión de Sanidad hablando de la endometriosis y el infradiagnóstico que se produce en España, los problemas que genera. De hecho, fui la primera persona que habló de la endometriosis en esos términos. Sí que se había tratado antes en las Cortes, pero nunca desde la perspectiva de una mujer hablando de ese problema. Estoy particularmente concienciada en visibilizar cuestiones que tienen que ver con el 50% de la población, que a veces se nos olvida que los dolores que tienen que ver con la regla, los problemas que tienen que ver con el sistema ginecológico, están especialmente olvidados.

"Se me abren las carnes de pensar que la gente que sufrió la dictadura va a ver a la extrema derecha gobernándoles una vez más en Castilla y León"

¿Cómo contempla la entrada de Vox al Gobierno de Castilla y León?

Vox se había sentado con la propuesta de derogar la ley de violencia de género para aprobar una ley de violencia intrafamiliar, derogar cualquier norma que tenga que ver con la memoria democrática. Proponían políticas para impedir el establecimiento de personas migrantes en la comunidad. A mí me parece insultante que el PP de Castilla y León se levantara de la reunión con el PSOE a los 15 minutos de iniciarla solo porque el PSOE habló de corrupción; y, sin embargo, tengan las tragaderas de sostener conversaciones en estos términos. Me parece vergonzoso y un ejercicio de hipocresía bastante grande, porque ellos mismos se venden como ese PP moderado, que no es tan radical ni tan liberal como puede ser el de Ayuso, cuando realmente vemos que toleran perfectamente la extrema derecha.

A mí se me abren las carnes de pensar que personas como mis padres o como mucha gente que sufrió la dictadura y que sufrió la especial represión que se produjo en aquellas zonas, van a tener la tristeza de ver a la extrema derecha gobernándoles una vez más. Me parece que a Fernández Mañueco debería caérsele la cara de vergüenza, y no suelo ser tan dura cuando hablo de los adversarios políticos. Y lo extiendo también a Feijóo, porque está permitiendo esto y lo va a amparar. Pido que, por favor, no tengan la vergüenza de llamarse a sí mismos moderados, cuando nos están tirando a los pies del caballo en Castilla y León.

"Ser mujer joven en política es que te consideren una especie de menor de edad constantemente"

Haciendo una retrospectiva a tu recorrido político como joven y mujer, ¿ha notado alguna discriminación especial?

Me he pasado mis primeros dos años de carrera política escuchando cómo me explican cosas y recibiendo violencia, particularmente en el Pleno del Congreso de los Diputados. Entonces, sí que tengo la sensación de que ser mujer joven en política es que te consideren una especie de menor de edad constantemente. De hecho, vimos como a mi compañera Laura Berja le gritaban bruja defendiendo el derecho al aborto. Eso es lo que se escuchó, pero los que estábamos allí escuchamos cómo le estaban llamando borracha, mala madre, de todo. Es una gran muestra de lo que sufrimos las mujeres. No hace falta más que entrar en mi cuenta de Twitter para verlo, pues recibo más de 200 insultos en Twitter diarios. Es brutal lo que sigue sucediendo, y lo que más duele es que, muchas veces, se da con la connivencia y la tolerancia de toda la sociedad.

Es usted sucesora de Carmen Calvo. ¿Cree que el hecho de haber entrado ahora puede haber allanado el terreno en la relación con Unidas Podemos?

Yo creo que Carmen hizo un buen trabajo y defendió sus convicciones como muy bien sabe hacer. Somos dos perfiles diferentes, pero no considero que yo esté mejorando particularmente las relaciones con Unidas Podemos. Lo estamos haciendo bien, y no considero que las relaciones sean ni mejores ni peores. Las cosas siguen yendo bien para el Gobierno de coalición, que es lo importante. Ese es el objetivo, que el Gobierno de coalición siga funcionando adecuadamente y que entre todos y todas sigamos sacando adelante las mejores políticas para los derechos de las mujeres, que además no tengo ninguna duda de que la ministra de Igualdad está en ello exactamente igual que estamos todas.