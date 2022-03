Podemos dice ahora que el PSOE no es un "partido de la guerra" y descarta salir del Gobierno: "Sánchez tiene nuestro apoyo"

Podemos recula apenas un día después de calificar a los partidos que apoyan el envío de armas a Ucrania, la posición que defiende el PSOE, como "partidos de la guerra". Este lunes, la portavoz del partido morado, Isa Serra, insistió en que el domingo la líder de la formación, Ione Belarra, no se refirió expresamente a los socialistas en estos términos, y volvió a asegurar que las diferencias con el PSOE no van a provocar que Unidas Podemos abandone el Gobierno. "Pedro Sánchez cuenta con nuestro apoyo" y "la tarea de Unidas Podemos en la coalición es fundamental", señaló Serra.

La rectificación de la formación morada llega apenas 24 horas después de que Belarra, en un mitin sobre igualdad, calificase de "partidos de la guerra" a los que defienden enviar armamento a Ucrania y denunciara que España y la UE no están "haciendo todo lo posible por la diplomacia" para acabar con la guerra tras la invasión de Rusia. Serra, este lunes, aseguró que la secretaria general de Podemos no se refería a ningún partido en concreto cuando habló de "partidos de la guerra", sino que "hablaba del fervor belicista" que, dijo, se ha instalado en los últimos días en parte del arco político español.

"Sánchez sabe que, en estos momentos difíciles, puede contar con Podemos aunque tengamos esas diferencias", planteó igualmente la portavoz del partido morado. "Son diferencias importantes, pero evidentemente la apuesta que tenemos por el gobierno de coalición es enormemente importante y beneficiosa para nuestro país", zanjó Serra, que concedió que "conseguir la paz para evitar más muertes y sufrimiento" es "lo que más nos preocupa a todos" dentro del Gobierno.

Serra también quiso rebajar el tono con respecto a las discrepancias que mantiene con la líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, que se ha mostrado partidaria de enviar armas a Ucrania. "Es fundamental insistir en que estamos de acuerdo con que hay que pararle los pies a Putin y en la apuesta por las vías diplomáticas", se limitó a señalar la portavoz, que aunque admitió que existen "diferencias" sostuvo que ambos, Podemos y Díaz, van a "aportar lo mejor para que la guerra se resuelva pronto".

Serra, no obstante, no contestó a la pregunta de por qué cree Podemos que es compatible compartir Gobierno con un "partido de la guerra", ni tampoco si piensa que el apoyo de Díaz al envío de armas la convierte en una dirigente belicista. "Yolanda es nuestra candidata y por eso apostamos", afirmó la portavoz, que sin embargo insistió en que la posición de su partido es que "es hipócrita mandar armas a una gente que no está preparada para hacer frente a un ejército como el ruso mientras estamos pagando millonadas por importar gas a Putin".

Más información en breve.