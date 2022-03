Podemos profundiza su choque con Díaz y dice ser el único que apoya "la paz en el momento en el que es difícil hacerlo"

Las discrepancias entre Podemos y la líder de la coalición en el Gobierno, la vicepresidenta Yolanda Díaz, a raíz del envío de armas a Ucrania se recrudecen con el paso de los días. Mientras Díaz guarda silencio y se limita a expresar su respaldo a la decisión adoptada por el presidente Pedro Sánchez, Podemos ha abandonado el perfil bajo que mantuvo en los primeros días tras la invasión de Rusia y ha decidido posicionarse como el único partido que defiende "la paz". Así lo planteó este domingo la ministra de Igualdad, Irene Montero, que aprovechó un acto sobre feminismo para felicitar a su homóloga de Derechos Sociales, Ione Belarra, por "defender la paz en el único momento en el que es difícil defender la paz, que es en la guerra".

Así se pronunció Montero en el acto "Feminismo para cambiarlo todo", un evento en formato de mitin previo al 8-M en el que participaron hasta 11 oradoras de Podemos, IU y Alianza Verde, pero en el que no estuvo presente Díaz como líder del espacio que aglutina a todos esos partidos. La ministra de Igualdad, de facto la número 2 de Podemos, utilizó parte de su discurso para defender el "diálogo, negociación y paz" como receta ante la invasión rusa de Ucrania, e insistió en que esa es "la única forma eficaz de pararle los pies a Putin", la misma línea que lleva marcando Podemos desde que, el pasado miércoles, Sánchez anunció el envío de armas.

No obstante, Montero también quiso agradecer lo "valiente" que, dijo, ha sido Belarra a la hora de defender esta posición y, en la práctica, a la hora de oponerse a Sánchez, algo que Díaz ha evitado. E insistió en que "si no hubiese una invasión criminal intolerable, si no hubiese millones de desplazados, más bien de desplazadas, si no hubiese guerra, no sería necesario hablar de paz". "Eso es lo que vamos a defender, estemos donde estemos y cueste lo que cueste", deslizó la titular de Igualdad.

La arenga de Montero tuvo lugar el mismo día que Podemos anunció la puesta en marcha de una agenda internacional para buscar aliados en Europa que defiendan su mismo mensaje. Este domingo, de hecho, Belarra lanzó un vídeo con el político francés Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierdista Francia Insumisa, en el que solicitan celebrar una reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para analizar los problemas de "seguridad" en las "fronteras" y atender a las "reivindicaciones" de Rusia, Ucrania y la UE en este sentido. Además, está previsto que, en las próximas horas, la líder de Podemos publique otro vídeo con el exlíder laborista británico Jeremy Corbyn.

Belarra también intervino en el acto de este domingo e insistió en esta posición. "No estamos haciendo todo lo posible por la diplomacia", denunció la dirigente, que se preguntó "qué hacen dos delegaciones, una ucraniana y otra rusa, negociando solos sin la ONU" y "sin la OSCE". "No hay derecho a que los intereses económicos tras las guerras no dejen trabajar a la diplomacia", espetó la ministra, que aseguró que "siempre hay alternativa" a la guerra "pero tenemos que construirla juntos".

"Entiendo que haya gente que diga que es urgente hacer algo" ante la "invasión criminal, injustificada e injustificable" de Rusia a Ucrania, concedió Belarra. "Pero pensemos, tratemos de pensar cuales son las medidas más eficaces para ayudar de verdad a los ucranianos, y aunque tengamos muchos poderes mediáticos y políticos en contra, lo mejor es apostar a la diplomacia y la paz" y no a enviar armas como dicen "los partidos de la guerra", afirmó la líder de Podemos.