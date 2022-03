Andalucía y Murcia se suman a Madrid y Cataluña para pedir a Darias retirar ya la mascarilla en el interior de los colegios

La agenda oficial dice que se hablará de la situación epidemiológica y la estrategia de vacunación contra la Covid, pero en la mesa del Consejo Interterritorial de Sanidad que vuelve a reunirse este miércoles estará también algo mucho más concreto, el debate sobre si ha llegado ya el momento de retirar la obligación de llevar mascarilla en los espacios interiores de los colegios. La semana pasada, la Comunidad de Madrid y Cataluña ya se mostraron partidarias y esta semana se suman Andalucía y Murcia.

El consejero de Salud y Familias de Andalucía, Jesús Aguirre, así lo avanzaba este martes, que pedirá a la ministra, Carolina Darias, que las mascarillas en los colegios se puedan empezar a retirar paulatinamente, de manera que en Semana Santa hayan desaparecido de las aulas.

Murcia también pide una "retirada progresiva" y que el Consejo Interterritorial acuerde un "protocolo y calendario común" para retirar las mascarillas en los colegios, en los que si es preciso deben reforzarse en su lugar los protocolos de ventilación, tal y como "recomiendan los expertos".

La petición de Andalucía y Murcia se asienta en la que hizo la Asociación Española de Pediatría la semana pasada que advirtió de los perjuicios en el aprendizaje que podría estar provocando en los escolares más pequeños enfrentarse cada día a clases donde los profesores tienen la boca tapada. Unido a que consideran demostrado que la mascarilla no ha servido para reducir contagios entre los niños mayores de seis años -obligados a ponérsela- y los menores de esa edad -eximidos-, los pediatras apostaron por empezar a retirar la mascarilla primero a los cursos iniciales para continuar en progresión.

La Comunidad de Madrid fue la primera en adherirse a esta propuesta y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya dijo que propondría un acuerdo en este sentido en la Comisión de Salud Pública que, más que en el Consejo Interterritorial, es donde se toman este tipo de decisiones.

Por su parte, Cataluña amagó hace unos días con tomar esta decisión de forma unilateral, como hizo con la eliminación de las cuarentenas en los colegios una semana antes de que este martes la Comisión de Salud Pública así lo decidiera, para todo el país y para personas en cualquier circunstancia -vacunados o no vacunados, niños o adultos-. Finalmente, la Generalitat no lo hizo el lunes pasado como había anunciado porque antes espera que haya un acuerdo entre el Ministerio y las comunidades sobre esta materia. El Govern pide también empezar por los más pequeños y terminar con los alumnos de Bachillerato.

La retirada, "muy pronto"

La mascarilla es una de las últimas medidas que permanecen en pie contra la pandemia, de manera que concita mucho interés el día en que sea levantada definitivamente la obligación de llevarla, como ya ha hecho en los últimos días Francia y Bélgica.

Desde hace semanas, de nuevo no es obligado llevarla por la calle y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este lunes en TVE que "muy pronto" se tomará la decisión de eliminarla también espacios interiores. No dio fecha y aunque indicó que se consultaría a la "comunidad científica", desde el principio de la pandemia la cuestión de la mascarilla ha sido más política que técnica. De hecho, el plan que han elaborado los técnicos del Ministerio y las comunidades para la siguiente fase -"de vigilancia y control"- no dice nada sobre cuándo este elemento debería eliminarse y solo se limita a recomendarlo cuando se esté contagiado por Covid.

Aún así, hay comunidades que todavía no se pronuncian si, antes de entrar en esta "fase de transición", hay que retirar ya las mascarillas totalmente de los colegios y prefieren esperar el consejo técnico o, al menos, a que la Comisión de Salud Pública tome una decisión de consenso.

"Escucharemos lo que defienda la Ponencia de Alertas y si consideran que es ahora el momento", dicen en Baleares. "Haremos lo que los técnicos de la Comisión determinen", apuntan en el País Vasco.