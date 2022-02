Fabiola Martínez, sobre su nueva vida junto a sus hijos: "Bertín y yo ya hemos firmado el divorcio"

Desde que Bertín Osborne y Fabiola Martínez anunciaban su divorcio en 2021, han tenido tiempo parta reajustar sus vidas por separado y organizarse en la conciliación familiar, especialmente, para facilitar el proceso a sus dos hijos en común. A unos meses de cumplir sus 50 años, la empresaria ha concedido una entrevista a ¡Hola! donde ha aclarado que ya han firmado los papeles debidos y, asimismo, han llegado a acuerdos en común para el mantenimiento de los niños.

La presidenta de la Fundación Bertín Osborne sigue adelante con su nueva vida de soltera, ejecutando su labor como directora de comunicación y marketing de su empresa inmobiliaria.

Tras despedirse de su antigua casa de las afueras de la capital, ahora está reconstruyendo su nuevo capítulo desde el paseo de la Castellana de Madrid con sus dos hijos, en la antigua propiedad de Carlos Sobera quien, por gracia casi del destino y un poco de casualidad, es su casero.

Con su buena relación aún latente, ambos han firmado ya los papeles del divorcio según lo ha explicado Fabiola Martínez a la revista: "Bertín firmó este miércoles 16 de febrero y yo el jueves 17. Nos tocaba hacerlo el mismo día, pero ese miércoles tuve que acompañar a mi madre al hospital porque le dio un ataque de vértigo".

El acuerdo del divorcio lo llevaron por decisión mutua y sin problemas de por medio, así lo ha querido dejar claro: "No quería una abogada que me llevara al conflicto o sintiera que me tenía que defender de algo, nunca ha sido nuestra intención".

"Bertín ha delegado en mí la custodia de los niños. No queríamos que estuviesen cada semana en un sitio diferente, cuando hay buena relación y posibilidad de verse", y, con este propósito, la empresaria ha indicado que ella misma renunció a la pensión que le quería dar Bertín.

El motivo de su rechazo fue sencillo: ya que su expareja quería aportarle esa ventaja económica, Fabiola propuso que fuera para sus hijos. "Él se ocupa de los gastos de los niños y yo de mí misma con el sueldo de mi trabajo", ha explicado.

Aunque la separación se llevó a delante sin "ningún drama", el primer encuentro de ambos desde la conversación debida tras la firma fue justo el viernes 18 de febrero, antes que su entrevista con el medio, y tanto Kike como Carlos, sus dos hijos en común, lo llevan como pueden.

"Hemos tenido momentos de tristeza, ahí he estado yo para darles el apoyo y en especial a Carlos, quien más lo ha manifestado. A Kike le ha costado más manifestar cuando ha echado de menos a su padre, pero ya le vamos cogiendo el punto", ha explicado.

Con su vida en "equilibrio", la empresaria centra sus días en un enfoque diferente al de buscar un nuevo match: "Me apetece disfrutar, reírme, no quiero complicarme la vida. Tengo muy claro que no quiero tener una relación, ni siquiera me veo planteándome algo estable, serio ni nada. Soy feliz con mis hijos y mi casa".