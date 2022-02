La inquietante narrativa de Kanye West: acosa a Kim Kardashian, ella responde y las redes no tardan en defenderla

Las cosas se están poniendo difíciles entre algunos de los miembros de la familia Kardashian. Con la reciente separación entre Kanye West y Kim, todo está complicándose y los usuarios cada vez tienen más clara la postura del rapero, señalando sus actitudes "manipuladoras" y sus actos de "acoso" hacia la celebrity y su actual novio. El último sabotaje ha sido la gota que colmó el vaso: un camión de flores directo a la propiedad de la mujer por parte de, nada más y nada menos, su exnovio.

Hay veces que la realidad supera a la ficción y, desgraciadamente, esto no se trata de un fragmento del guion de Euphoria entre la historia de desamor y conductas tóxicas entre los personajes de Nate y Maddy. El mismo Kanye West se viralizaba tras hablar mal de su exnovia, para enviarle una furgoneta llena de flores al día siguiente y un mensaje en el lateral: "My vision is krystal klear" ('Mi visión es kristalina').

Desde que Kim y Ye (el nuevo nombre de Kanye) comenzaron el proceso de divorcio, la situación empezó a tambalearse e ir a peor. Por supuesto, cualquier post que dejara Ye en su feed terminaba borrado... Pero las capturas ya circulan por redes y los usuarios están más que enfadados con este comportamiento.

La camioneta que Ye dejó para su exnovia, con mensaje inclido. INSTAGRAM

Aunque la historia se remonta mucho atrás, Troya comenzó a arder con la publicación de Ye que decía así: "Mi familia significa más para mí que cualquier otro logro en mi vida. Si alguien me quiere a mí y a mi familia, si veis a Skete (apodo le ha puesto a Pete) en la vida real, gritadle a ese perdedor a pleno pulmón y decidle 'KIMYE (denominación que él ha puesto al juntar su nombre y el de Kim) FOREVER'".

Kim Kardashian intentó poner fin a esto y mensajeó al rapero donde le pedía que parase de solicitar estas amenazas públicas, algo que Ye no tardó en publicar: "Tras la petición de mi mujer, por favor, que nadie le haga nada físico a Skete, voy a encargarme de la situación yo mismo".

El mensaje enviado por Kim, suplicando a su expareja que detuviera las amenazas públicas. INSTAGRAM

Algo no muy alentador, en especial, por esa última frase y su sugerencia entre líneas... y por la imagen que acompañó al post (claramente eliminado, al rato, por el propio rapero): una foto del fotograma de la película Baby Boy en la que un personaje agarra al otro del cuello.

La imagen que Kanye dejó como respuesta en cuanto a las amenazas a Pete. INSTAGRAM

Publicación de Ye, posteriormente borrada. INSTAGRAM

"No tengo una guerra con Kim. Amo a mi familia. Compré este abrigo para Kim antes de ir al Saturday Night Live. Creí que era muy especial. Tengo fe en que volveremos a estar juntos. (...) Tenemos una relación pública porque somos figuras públicas. Así que al público y a la prensa: algunas veces, la gente me llama loco, pero estar enamorado es estar loco por algo y yo estoy loco por mi familia. Feliz San Valentín", concretaba en uno de sus últimos posts.

Kim, realmente cansada, pidió a Ye que parase, una vez más, y que dejara de compartir con sus seguidores cada una de las conversaciones que estaban intercambiando. Cosa que él mismo decidió, de nuevo, dejarlo en su feed de Instagram público antes de volver a borrarlo. Una y otra vez.

Ye publicó un mensaje de Kim en el que le solicitaba que dejara la conversación en privado. INSTAGRAM

"¿Por qué no puedes mantener nuestras conversaciones en privado?", fue la cuestión directa de la empresaria, pero Ye decidió apostar por el gaslighting: "Porque he recibido un mensaje de mi persona favorita en el mundo. Soy tu fan número uno. ¿Por qué no se lo iba a contar a todo el mundo?".

Tal vez Ye no quiera admitir su parte en este acoso, pero las redes lo tienen claro: "Estáis disculpando el comportamiento de Kanye West porque no te gusta Kim Kardashian, es extremadamente perturbador. ¿Desde cuándo es genial que una mujer y sus hijos sean abusados emocional, mental o físicamente o incluso asesinados solo porque no te gustan? Esta mentalidad empodera a los abusadores. Parad".

no me estoy enterando mucho pero me imagino q todos sabéis q lo q le está haciendo el kanye west a kim kardashian es maltrato no? — ❤‍🔥𝖓𝖊𝖓𝖆 𝖆𝖘𝖙𝖗𝖆𝖑❤‍🔥 (@apenaita_) February 13, 2022

Todo lo que está mal en un ex es Kanye West, doña Kim va tarde para pedir orden de restricción — Dahiana Rodríguez O. (@dirtydahiana) February 15, 2022

Ni Kim Kardashian se salva del mal femenino de tener hijos con un rolo de loco. Fácilmente podría ser la historia de cualquier tía mía. — Pola (@assadarino) February 13, 2022

Es alarmante que Kanye West vea a Kim Kardashian como si fuese de su propiedad. Alarmante que ha pasado un década y sigue acosando a Taylor Swift. Alarmante que ahora este acosando a Billie Eilish por haber sido empatica con un fan. — Willow + Thomas; First month♡ (@piscesjewel) February 13, 2022

Ante este caso, las redes han expuesto la cantidad de mujeres que dentro de la esfera pública se han visto afectadas por este tipo de comportamientos de la mano del mismo hombre, Kanye West. Y en ese listado entran jóvenes de sobrenombre como Ariana Grande, Taylor Swift y Billie Eilish.

ya hablando en serio, cuál es la obsesión con kanye west de tratar de humillar a mujeres?? taylor swift, kim kardashian, y ahora billie eillish

bro get some help fr pic.twitter.com/p351DJlxww — ?꙲ B⃫c̶̳͚̈́͌̿͋̔ͅl̬̤̯l̑̈n̶͓͉̣͉͚̂̏͐ (@xk_doryvell) February 12, 2022

Es alarmante que Kanye West vea a Kim Kardashian como si fuese de su propiedad. Alarmante que ha pasado un década y sigue acosando a Taylor Swift. Alarmante que ahora este acosando a Billie Eilish por haber sido empatica con un fan 👍🏻 — Melachupas Turner catadora de pitos68 ◡̈ ☀︎ (@eskeleer) February 13, 2022

Por el momento, Kim Kardashian ha decidido no añadir palabra públicamente sobre las molestias que les está ocasionando el rapero, tanto a Pete como a ella. Pero, desde luego, sus seguidores tienen muy clara la defensa hacia la mujer ante toda la polémica.