Bertín Osborne reaparece aún con secuelas tras pasar el Covid y carga contra el caso de los falsos pasaportes

La pasada Navidad resultó de lo más complicada para aquellos famosos contagiados de coronavirus, y Bertín Osborne ha admitido que aún va arrastrando algunas secuelas de la enfermedad. No obstante, se encuentra lo suficientemente recuperado para retomar sus compromisos profesionales y ha aprovechado para compartir su decepción ante aquellos implicados en la trama criminal de los falsos pasaportes covid.

El presentador preparaba una gira conmemorativa de sus 40 años que comenzaba en Madrid con un concierto que le llenaba especialmente de ilusión, pero lo que empezó como "un resfriado, una cosa absurda" terminó llevándole a "un bajón tremendo" a causa de contagiarse de Covid-19.

"Me encuentro extremadamente agotado. En las últimas dos semanas lo he pasado fatal porque estaba absolutamente que me caía de cansancio, y las próximas dos semanas he decidido parar", ha explicado Osborne, aún entre secuelas.

No obstante, comparado con su estado de hace semanas, ahora dice encontrarse mejor: "Han habido 15 días muy malos, agotamiento absoluto y sentirme fatal, pero ya estoy perfecto. Motivado también porque había parado todo y al final se me acumularon tantas grabaciones que ya no podía",

"He tenido tiempo, he estado en el campo, acabo de llegar y otra vez al lío. En mayo empezamos la gira y a seguir”, y tras recuperarse, Bertín ha querido dedicar unas palabras a Omar Montes, Verónica Echegui y Álex García, quienes han terminado envueltos en una trama de falsificación de pasaportes covid, una noticia que le ha decepcionado en gran medida.

"Con los millones de muertos que hay en el mundo por esta pandemia, que haya gente que se la quiera saltar de esta manera, me parece absolutamente bochornoso, vergonzoso. Si les enganchan, meterles mano porque no hay derecho", ha protestado.

Fue hace unas pocas semanas cuando la policía anunciaba que estaba investigando una trama de falsificación de pasaportes covid entre cuyas personas implicadas que destacaba el nombre de Omar Montes.

Asimismo, Verónica Echegui y Álex García también se han visto envueltos entre los 2.200 que ya suman en esta lista, aunque aún no han prestado una declaración. Y es que se trataba de una plataforma que facilitaba a todo aquel que pagase entre 200 y 1.000 euros el correspondiente pasaporte covid que aseguraba que el solicitante había recibido la pauta completa frente al coronavirus, sin ser claramente vacunado.