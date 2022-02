Darias evita pronunciarse sobre la petición de los pediatras de ir retirando la mascarilla del interior de los colegios

La petición por parte de la Asociación Española de Pediatría para empezar a retirar las mascarillas en los colegios, empezando desde este mismo mes por los escolares más pequeños, ha abierto un nuevo foco de discusión sobre las medidas contra la Covid en el que de momento este martes el Gobierno no ha querido entrar. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha evitado comentar en el Senado si va a seguir o no la recomendación que la Comunidad de Madrid quiere que se acuerde ya este jueves en la Comisión de Salud Pública.

Sin embargo, Darias no se ha pronunciado sobre esta cuestión después de que el senador del PP Antonio Román le preguntara "qué criterios" va a seguir el Gobierno para decidir de ahora en adelante sobre la "obligación de las mascarillas en otros ámbitos" y si van a "hacer caso a la Sociedad de Pediatría", en alusión a la mascarilla en los colegios que piden eliminar también en los espacios cerrados, tras constatar que los contagios entre los niños menores de 6 años -que no tienen que llevarla- y los mayores de esa edad -que sí- no difieren sustancialmente.

"Ni los tiene ni los sabe y serán variables", ha dicho el senador popular antes incluso de que Darias tomara de nuevo la palabra y evitara pronunciarse sobre esta cuestión concreta.

"Autobombo" frente a "criterios adaptados"

En la sesión de control a Gobierno en el Senado, el PP ha reiterado este martes la pregunta a Darias sobre los "criterios científicos" que ha ido guiando las decisiones del Gobierno sobre el uso o no de las mascarillas al aire libre. Román ha afeado a la ministra que son acciones "autobombo" basadas en "comités de expertos inexistentes" y de índole electoralista, al recordar que cuando en junio de 2021 se quitó la obligación por primera vez había elecciones en Galicia y recientemente, en Castilla y León.

"Gestionan la crisis desde la improvisación, con el único objetivo de evitar el desgaste del presidente [Pedro Sánchez]", ha dicho Román.

"En los criterios en que nos hemos basado en la pandemia, adaptados a la respuesta estratégica que se requería en cada momento", ha respondido Darias a su pregunta, recordando además que las decisiones han contado con el voto favorable también de comunidades gobernadas por el PP. Sin ir más lejos, la derogación de la obligación de llevar la mascarilla por la calle contó con una "práctica unanimidad" solo rota por la abstención del País Vasco.

La ministra ha defendido que la decisión de imponerla al aire libre que se tomó en diciembre contó con la petición que hicieron en este sentido también presidentes autonómicos del PP, que estuvo guiada por "informes" del CCAES que lo creían que la mascarilla hacía "efecto barrera" frente a los contagios del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC), que determinó que era "una medida absolutamente adecuada" en contexto de "alta transmisión" como el que se vivía en diciembre. Además, ha recordado que ya entonces se dijo que sería durante "el tiempo estrictamente necesario", por lo que se decidió derogarla hace dos semanas, "tras semanas de consolidación a la baja".

"No sé qué les molesta, que se acuerden desde el Consejo [Interterritorial de Sanidad] o que España haya sido el país de la UE que más tardó en entrar en esta ola y el que más rápido ha salido", ha dicho Darias.