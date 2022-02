Pintan una bandera de España encima de las pinturas rupestres que aún había en el Peñón del Muerto, en Ciudad Real

La alcaldesa de Solana del Pino (Ciudad Real), Josefa Poyatos, ha denunciado este jueves que unos vándalos han pintado una bandera de España encima de las pinturas rupestres de 6.000 años de antigüedad que aún quedaban en el Peñón del Muerto, situado en la carretera que va de Solana del Pino hacia Andújar, en plena Sierra Madrona.

Esto ocurría, según ha explicado Poyatos, el pasado fin de semana. No es la primera vez que el Peñón del Muerto era víctima de actos vandálicos ya que hace aproximadamente quince años las pinturas rupestres que allí se localizaban fueron arrancadas con algún tipo de maquinaria y se las llevaron.

Ahora, el resto de pinturas que aún quedaban, tras aquél acto vandálico, han sido tapadas con un dibujo de la bandera de España. Para poder hacerlo, según la alcaldesa, han tenido que ir al menos dos personas que se sujetaran una a la otra o llevar algún tipo de escalera.

La Guardia Civil ya tiene conocimiento de lo sucedido, ha dicho Poyatos, quien ya se lo ha hecho saber también a la Diputación de Ciudad Real y al Gobierno de Castilla-La Mancha.

Sobre quiénes han podido ser los autores de estas pintadas, la alcaldesa del PSOE ha asegurado que "en el pueblo --de 300 habitantes-- nos conocemos todos", pero "no podemos acusar a nadie". "Como pensar, podemos pensar que ha sido gente que no es afín a nuestras ideas, pero nosotros no podemos echarle la culpa a nadie", ha apuntado.