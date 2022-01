El Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado este martes una nueva modificación de criterios sobre cómo deben vacunarse contra la Covid los mayores de 18 años y los niños y niñas de entre 5 y 11. En este caso, se trata de modificar el tiempo de espera entre que una persona se infecta con Covid y recibe la dosis de vacuna que le tocaba en ese momento que, tras una Navidad con centenares de miles de contagios que ha sumido en la duda a otros tantos ciudadanos que, o bien recibieron su tercera dosis antes de lo que ahora se recomienda o no saben ya cuánto tiempo es mejor esperar. No se trata del primer cambio de criterio. Desde que hace un año se empezó a vacunar contra la Covid, las modificaciones han sido una práctica habitual, marcadas por la "evidencia científica", es decir, por la disponibilidad de datos que llevaron a los responsables de Salud Pública a elegir un camino distinto al marcado con antelación.

Los casos más frecuentes han tenido que ver con cómo hacer casar una infección por Covid con la vacunación, pero a lo largo de estos doce meses, ministerio y comunidades se han topado con otras circunstancias que les han hecho cambiar de opinión, como en el caso de la vacunación de las embarazadas o si se podía o no combinar dosis de vacunas diferentes.

Embarazadas

En el caso de las embarazadas, cuando se abrió el proceso de vacunación no había una indicación precisa. El problema era que no existía evidencia científica sobre el efecto que tendría en ellas y en el feto la vacuna, porque los ensayos clínicos no había incluso a mujeres gestantes. Cuando los laboratorios los condujeron -en Estados Unidos, por ejemplo, con 40.000 mujeres a las que se inyectaron vacunas de ARN mensajero-, la decisión que se tomó en España fue que era seguro y eficaz vacunar las embarazadas en cualquier momento de la gestación, aunque se establecía que era bueno que lo hicieran antes del final del segundo trimestre, cuando son más vulnerables a la Covid.

Combinación de vacunas

Otro de los cambios más significativos que se han dado a la Estrategia de Vacunación tiene que ver con la combinación de distintas vacunas. Al inicio, la posición del Ministerio de Sanidad era que no se había un "cóctel de vacunas" para evolucionar después a la defensa de la llamada "pauta heteróloga", que, aun con la resistencia de varias comunidades, terminó siendo la opción que se ha normalizado después como la única posible para la tercera dosis, que se administra arbitrariamente de Pfizer y Moderna, independientemente de qué suero se recibió antes. También es algo que han adoptado después otros países.

La cuestión se planteó después de que se suspendiese la administración de AstraZeneca a la población menor de 60 años, cuando ya miles de trabajadores esenciales por debajo de esa edad habían recibido una primera dosis. El Ministerio de Sanidad encargó al Instituto de Salud Carlos III un estudio que avaló que estas personas podían recibir la segunda dosis de Pfizer porque no solo no seria perjudicial sino que aumentaría la respuesta inmune, aunque después los ciudadanos afectados eligieron mayoritariamente completar su pauta vacunal con una segunda dosis de AztraZeneca, en la única vez que en España se ha podido elegir suero.

Dosis e intervalos

Con todo, la mayoría de los cambios de criterio en la Estrategia de Vacunación han tenido que ver con cómo vacunar cuando se ha producido una infección y qué plazos deben pasar entre esta y la siguiente dosis.

Es el caso de las dos decisiones que ha tomado este martes la Comisión de Salud Pública, que en menos de un mes ha pasado de decir que a partir de los seis meses desde la segunda dosis los adultos que se hubieran contagiado no deberían esperar más de un mes para ponerse la tercera. Este plazo se mantiene pero, más en la línea de lo que clamaron numerosos expertos a principios de año, la "recomendación" es que en lugar de cuatro semanas se dejen pasar cinco meses.

El Ministerio de Sanidad ha explicado este cambio a que la "evidencia actual" muestra que tener dos dosis y haber pasado la Covid confiere más protección que cada uno de estos elementos por separado y que se ha visto que la variante ómicron potencia otro tipo de inmunidad, más efectiva que con otras variantes.

Precisamente, cinco meses es el nuevo plazo que debe mediar entre la segunda dosis y la tercera cuando entre ambas no haya habido ninguna infección de Covid, después de que la semana pasada la Comisión de Salud Pública revisara una decisión anterior, que fijaba este plazo en seis meses, a pesar también de la recomendación de la Comisión Europea de reducirlo a tres, como ya aplican.

Sin llegar a la tercera dosis, la consecución de la pauta completa -con dos dosis- también tuvo sus cambios, también condicionados por la infección de Covid.

Al principio, se determinó que las personas menores de 65 años que se contagiaran después de la primera dosis deberían esperar seis meses a ponerse la segunda, en lugar de 21 o 28 días si se trataba de Pfizer o Moderna. Este criterio cambió después del verano, cuando se acortó el tiempo de espera a uno o dos meses.

De cara a la urgencia para poner coto a la variante ómicron, en las últimas semanas también se dio otro viraje. Ya no valía una sola dosis para completar la pauta si antes se había pasado la Covid y las comunidades empezaron a llamar para ponerles una segunda.

Una o dos dosis para los niños

La vacunación pediátrica, por debajo de los 12 años, también fue durante meses objeto de debate y de apreciaciones a favor y en contra que se zanjaron finalmente el pasado noviembre con la recomendación por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para administrar Pfizer a los niños de 5 a 11 años. De momento, solo está indicada esta vacuna porque es cuyos ensayos con niños de esa edad se han revisado y dado por buenos en Europa, que también está estudiando las investigaciones desarrolladas por Moderna.

Finalmente, empezó el 15 de diciembre, pocos días después de la Navidad y de la vuelta al cole, cuando la contagiosa variante ómicron ha hecho estragos y ha llevado a la introducción por parte de la Comisión de Salud Pública de otro cambio, apenas dos meses después de los primeros pinchazos a los más pequeños.

Según lo acordado, los niños que se contagien antes de recibir la primera dosis -de las dos previstas inicialmente, con un intervalo de ocho semanas entre ellas- solo recibirán una y no dos y lo harán a partir de las ocho semanas de ser diagnosticados.

Los niños que se contagien después de la primera dosis sí recibirán la segunda, no a las ocho semanas desde la primera, sino a las ocho semanas después del diagnóstico.

Duración del aislamiento

La variante ómicron y la manera en que se transmite también ha provocado otro cambio, en este caso sobre el tiempo que una persona debe permanecer en aislamiento antes, por ejemplo, poder volver a trabajar.

Hasta hace poco, el aislamiento duraba 10 días, pero antes de Navidad Ministerio y comunidades decidieron recortarlo a siete, un cambio que podría no ser el último, ya que desde hace semanas organizaciones empresariales y algunas comunidades plantean reducir este periodo todavía más, a cuatro o cinco días.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, o Andalucía se han mostrado ya contrarios a introducir ese nuevo cambio por el que abogan la Comunidad de Madrid o Castilla-La Mancha y que podría justificarse por una investigación sobre la transmisión de la variante ómicron en Cantabria el pasado diciembre que, además de determinar que, a diferencia de delta, una persona puede contagiarla incluso antes de tener síntomas establece que a partir del quinto día es mucho menos transmisible que delta.