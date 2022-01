Así puedes acceder a las profesiones del futuro

Programmatic Trading Director, Head of Data, AdTech Specialist... los perfiles tecnológicos ya están más que presentes en todos las secciones de las empresas, con especial énfasis en el sector publicitario, y la irrupción del teletrabajo en la pandemia ha revalorizado estos puestos.

El CEO y fundador de Skiller Academy, Juan Antonio Muñoz-Gallego, explica que en la industria publicitaria se está experimentando una "inflación" en las nóminas de estos especialistas.

Con el crecimiento del trabajo en remoto, "las barreras se han reducido y los salarios han aumentado", ya que muchos de ellos están contratados por empresas extranjeras con mejores sueldos. En este sentido, indica que "el talento español es muy bueno y los trabajadores españoles son muy competitivos", motivo por el cual los salarios se han "disparado".

Para acceder a este tipo de trabajos tan en boga, son claves las formaciones aceleradas tipo bootcamp: "La gente ya no busca másteres de dos años, busca formaciones rápidas y prácticas, sin entrar en la teoría de la publicidad".

Nuevos perfiles



Durante sus menos de tres años de trayectoria, por Skiller Academy han pasado más de 600 alumnos. El alumnado es muy variopinto, aunque todos tienen como denominador común que "van a un sitio en el que enseñan competencias para poder pasar las entrevistas técnicas y superar los procesos de selección".

"Aunque tengas diecisiete títulos, si no sabes usar las herramientas, no accedes a ciertos trabajos"

Sin embargo, hay tres perfiles muy recurrentes en esta academia especializada. El primero es el alumno que acaba de finalizar la universidad, que tiene mucho conocimiento, pero que no es capaz de encontrar un empleo, puesto que no sabe utilizar algunas herramientas concretas: "Aunque tengas diecisiete títulos, si no sabes usar las herramientas, no accedes a ciertos trabajos", apostilla.

El segundo perfil más recurrente que ingresa en la Skiller Academy es el que lleva ya un amplio recorrido en el sector de la publicidad, no ha tenido contacto con la tecnología y quiere cubrir esa parte que le falta: "Tienen miedo a la tecnología y después de tres meses lo pierden y se desenvuelven bien", asegura Muñoz-Gallego. El último perfil es "gente que no proviene de la industria, como dependientes o fotógrafos de bodas" que se reciclan.

Herramientas 2.0



La publicidad programática ha transformado todos los procesos de compra y venta Una nueva forma de comprar y vender publicidad se ha asentado en los últimos años. El secreto es la automatización de todos los procesos para adquirir u ofrecer publicidad digital.

Tradicionalmente, para comprar publicidad había que negociar con los comerciales mediante "un montón de trabajo humano, en el que podemos encontrar errores", explica Muñoz-Gallego.

Gracias a la publicidad programática, se automatizan todos los procesos que antiguamente se hacían de modo manual. Ahora, "el que quiere comprar publicidad tiene una aplicación en el ordenador y la propia plataforma es la que se encarga de hablar con los medios".

Este proceso es igual de automático desde el lado de los medios de comunicación, ya que ahora simplemente tienen que "señalar cuántos espacios publicitarios están en venta para su adquisición" desde la propia aplicación.

De esta manera, en la actualidad se realizan las transacciones de forma mecánica, sin que interfiera ningún elemento humano en este proceso y reduciendo al máximo la posibilidad de cometer fallos.

La relación compra-venta se efectúa de forma "mucho más directa" gracias a la Supply Side Platform (SSP), una herramienta fundamental para gestionar la publicidad de los sitios web de manera programática, automatizada y eficaz.

La capacitación para poder trabajar en publicidad programática va de la mano del aprendizaje de competencias en herramientas diseñadas para comprar o vender publicidad digital, como las Supply Side Platform (SSP) o los add servers.

Además, todo lo relacionado con analítica, data, audiencia y herramientas para mejorar el rendimiento de datos posibilita "trabajar en casi cualquier sitio".

Futuro tras la pandemia



La pandemia de COVID-19 ha provocado que muchos sectores e industrias se resientan. Este no es el caso del sector publicitario, que ha conseguido amoldarse a las nuevas necesidades requeridas para cumplir con las normas sanitarias impuestas.

En Skiller Academy no pensaban ofrecer la opción de formación en remoto a tan poco tiempo de abrir sus puertas, pero la academia tuvo que adaptarse a marchas forzadas. Esta ha sido la mejor noticia posible para la institución, puesto que les "empezaron a escribir desde otros puntos de España, Latinoamérica o Milán", añade.

La previsión anual ya era positiva, pero gracias a la crisis sanitaria "se multiplicó por cuatro" lo que habían pensado inicialmente. Tenían previsto funcionar en remoto más progresivamente, pero operar de esta forma les ha venido bien "para tener un espacio ilimitado para el alumnado y llegar más lejos", concluye el fundador de la academia.