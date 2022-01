Las lecciones de ómicron aprendidas en Madrid: acortar las cuarentenas, bajas y altas simultáneas, los autocuidados...

No hace ni dos meses que se detectó el primer caso de Covid-19 provocado por la variante ómicron en la Comunidad de Madrid, aunque por la profunda huella que ha dejado, y sigue haciéndolo, esta mutación del virus parezca más tiempo. La explosión de contagios vinculada a ómicron no solo ha hecho saltar todas las alarmas en un sistema sanitario muy tocado tras casi dos años de pandemia, también ha obligado a cambiar numerosos protocolos para adaptar la gestión a la nueva realidad de la emergencia: un número exponencial de casos, aunque la mayoría leves.

La variante que se detectó ya en el último trimestre de 2022 ha cambiado desde la duración de las cuarentenas a la forma de gestionar las bajas y altas laborales pasando por la forma de contabilizar los positivos (polémica incluida) e, incluso, la campaña de vacunación, a la que se ha impreso una velocidad extra en lo que a dosis de refuerzo se refiere. Estas son las principales modificaciones que ha provocado, hasta el momento, ómicron.

Obligatoriedad de la mascarilla

Es quizás el cambio más visible y palpable, también el más polémico, que trajo ómicron no solo a la Comunidad de Madrid, sino al conjunto del Estado: la vuelta obligatoria de las mascarillas incluso en los espacios abiertos y aunque se pudiera mantener la distancia de 1,5 metros entre personas. La decisión se tomó en la Conferencia de Presidentes que se celebró en las vísperas de la Navidad.

"La medida estará en vigor durante el tiempo imprescindible hasta que mejore la situación epidemiológica", dijo el 23 de diciembre Carolina Darias, ministra de Sanidad. De momento, nada se ha hablado sobre la fecha en la que volverá a relajarse esta restricción.

Cuarentenas de siete días

La duración de la cuarentena que debe hacer una persona que ha dado positivo en Covid-19 ha ido variando a lo largo de la pandemia. Primero eran 14 días, luego bajo a diez y actualmente, tras un cambio acordado por el Gobierno y las comunidades autónomas a finales del pasado diciembre, está en siete días.

Puede que esta reducción vuelva a cambiar: ya está sobre la mesa una nueva reducción de las cuarentenas de siete a cuatro o cinco días, para tratar de minimizar el impacto de ómicron sobre la actividad económica.

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se ha mostrado a favor de la reducción, que han pedido los empresarios madrileños y que ya funciona en países como Estados Unidos. La Comunidad, eso sí, es partidaria de que este cambio se aborde, como en otras ocasiones, en la Comisión de Salud Pública en la que están representadas todas las autonomías y el Gobierno central.

Bajas y altas simultáneas para no colapsar

La gran contagiosidad de ómicron provocó una explosión de contagios simultáneos que, a su vez, se tradujeron en una gran cantidad de peticiones de bajas laborales. Este trámite, que se realizan en los servicios de Atención Primaria, llegó a colapsar los centros de salud, desplazando su función esencial, la asistencial, por tareas administrativas y burocráticas.

Para revertir esta deriva, la Consejería de Sanidad decidió que las bajas y las altas laborales se tramitaran en un único acto simultáneo y que en los casos de autotest ese procedimiento se pudiera activar con una única llamada.

El cambio de protocolo entró en vigor el 17 de enero y en sus primeros tres días de vigencia tramitó algo más de 21.400 bajas y altas simultáneas, lo que descargó a los profesionales de la Atención Primaria del trabajo burocrático. En todo caso es una medida temporal que estará en funcionamiento mientras los casos de Covid-19, y por tanto los trámites administrativos vinculados, sigan siendo elevados.

El conteo de los autotest

Ómicron ha sido la variante del autodiagnóstico. Muchos madrileños han conocido que estaban contagiados gracias a test de antígenos que se han realizado ellos mismos en sus casas. Precisamente por el colapso de los centros de salud, en no pocas ocasiones esos positivos 'caseros' no se contrastaban con una prueba realizada por sanitarios y a todos los efectos era un caso más de Covid-19.

Unos positivos que, sin embargo, no se han ido sumando a los informes que se facilitan día a día. Al menos no en Madrid, porque otras comunidades sí que lo han hecho. La Comunidad defiende que no se pueden equiparar los positivos de un autotest a los realizados por un profesional sanitario, que son los que aparecen en las estadísticas, aunque ya ha informado de que en unos días facilitará la cifra de casos de Covid-19 comunicados tras un autotest diferenciándolos de los recabados en Atención Primaria y hospitales.

Acelerón a la campaña de vacunación

Las autoridades sanitarias y los expertos no han parado de repetir en las últimas semanas que si la mayoría de madrileños ha pasado o está pasando la Covid-19 de forma leve tras contagiarse por ómicron, y por ende los hospitales no están colapsados por el gran número de casos, ha sido gracias a la vacunación masiva.

La nueva variante se desató en la región cuando el grueso de la población tenía ya la pauta completa, lo que ha disminuido los ingresos y los cuadros graves. El éxito de las vacunas para frenar muertes y convalecencias en UCI ha hecho que la Comunidad mantenga los dispositivos de vacunación reforzados desde hace semanas y tenga, para los próximos 30 días, hasta 800.000 huecos disponibles en las agendas de vacunación.

Esta semana se abrió la campaña de la dosis de refuerzo para los madrileños de 30 a 39 años y en los próximos días se sumará al siguiente grupo etario, de 20 en adelante, ya que el Ministerio de Sanidad ya ha autorizado el tercer pinchazo para todos los mayores de 18 años.