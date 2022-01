La Comunidad de Madrid ha anunciado que la semana que viene publicará los datos de positivos de Covid-19 diagnosticados con un autotest, o sea fuera del circuito sanitario, y comunicados a la Consejería de Sanidad a través del teléfono 900 102 112. Así lo ha explicado este viernes el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha explicado que en todo caso esta cifra se diferenciará de los positivos que han sido corroborados por un profesional sanitario porque no son equiparables.

"La calidad del dato es fundamental", ha señalado el consejero. En los últimos días se había generado cierta polémica porque algunas comunidades autónomas habían incluido en sus estadísticas diarias de positivos los emanados de un autotest, como Galicia o Cataluña, mientras que otras, como la Comunidad de Madrid, no lo hacían.

El consejero de Sanidad ha recordado que Madrid fue "pionera" en pedir al Ministerio de Sanidad que se contabilizasen los positivos de autotest, aunque siempre ha defendido que no se deben sumar al total general de casos, que desde el principio de la pandemia son los confirmados en el circuito sanitario. La Comunidad viene repitiendo en que hay que establecer una diferencia en el sistema de comunicación de datos, algo que le corresponde hacer al departamento de Carolina Darias y que ha hecho, según la región.

El consejero madrileño de Sanidad ha subrayado que los positivos de autotest "son los que antes no se detectaban", pacientes asintomáticos o con síntomas más leves. De ahí que no sea partidaria de equipararlos a los antígenos o PCR que se realizan en hospitales o centros de salud, aunque no le resta importancia a su valor como herramienta de control epidemiológico.

Madrid publicará estos datos de autotest tras un proceso de "depuración", en el que, por ejemplo, se suprimirán positivos comunicados por los ciudadanos en un primer momento que luego constan como corroborados por sanitarios en la red pública o privada, y lo hará en un apartado diferente al resto, en todo caso.

Discrepancias entre comunidades

Esta disparidad de criterios, además de romper la uniformidad de conteo e impedir la comparativa entre comunidades, ha generado debate en la forma de proceder entre territorios. Sin ir más lejos, este jueves, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, criticó que otras otras autonomías no estén contabilizando los positivos de autotest aludiendo a que en Galicia suponen "el 60 %" de todos los que se comunican cada día.

"Mucho mejor contarlo todo que contar una parte", defendió Feijóo, que insistió en que no hay ningún sistema alternativo "ni más seguro ni mejor" aunque deje a su comunidad "peor" en la foto comparativa con otras autonomías.

El pasado miércoles, tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la propia ministra de Sanidad apostó por contabilizar los autotest en las estadísticas porque debe de constar en la historia clínica del paciente que ha pasado la Covid-19. Además, no sumar estos casos podría estar desvirtuando los datos de la evolución de la sexta ola.

Como ejemplo de este último aspecto se puede mencionar que Cataluña abrió un canal específico a principios de año para notificar a través de las farmacias los positivos de autotest y en sus primeras 36 horas en funcionamiento se contabilizaron 6.970 positivos.