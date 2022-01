España 'apaga' poco a poco sus medidas para evitar contagios: consulta las autonomías donde aún están vigentes

Tras tres meses de subida constante de la incidencia acumulada de contagios de coronavirus hasta niveles nunca antes visto durante la pandemia, España encadena tres jornadas de descenso, y algunas comunidades han comenzado ya a relajar algunas limitaciones. Con timidez, ha sido Cataluña -la autonomía con las medidas más restrictivas- la primera en avanzar en esta línea, al levantar el toque de queda implantado antes de Navidad. La han seguido Cantabria y Asturias, que renuncian a prorrogar la vigencia del certificado COVID.

Por el momento, el resto de regiones mantienen las restricciones vigentes, aunque muchas decaen en las próximas dos semanas, y algunas comunidades ya habían eliminado todas las limitaciones hace meses, como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Ante esta evolución de la sexta ola, que parece remitir, pero sigue en niveles altos de contagios y hospitalizados, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, hizo el miércoles un llamamiento a la cautela.

En este sentido de aligerar las medidas, avanzan otros países europeos, como Reino Unido, donde Boris Johnson anunció este miércoles su intención de eliminar casi todas las restricciones para convivir con el coronavirus como con la gripe. La estela del premier británico la siguió solo un día después el Gobierno francés, que también acabará con la mayoría de las limitaciones a partir de febrero. Entre las obligaciones que pretenden eliminar se encuentra el uso de la mascarilla, al menos, al aire libre.

Restricciones_CCAA Henar de Pedro

Andalucía

La única restricción activa actualmente en Andalucía, la comunidad con menor incidencia, es la obligatoriedad del pasaporte COVID o prueba diagnóstica negativa para el acceso a locales de hostelería y ocio y para entrar a los centros sanitarios y sociosanitarios residenciales, después de que su Tribunal Superior de Justicia acordase la semana pasada prorrogar esta medida hasta el 31 de enero. En este marco, la Junta quiere prorrogar el certificado más allá de enero, hasta que la incidencia sea "muy leve".

Aragón

En Aragón, una de las comunidades más castigadas por el coronavirus durante esta sexta ola, el pasaporte COVID es obligatorio para mayores de 12 años en establecimientos de ocio nocturno, celebraciones, centros hospitalarios y de servicios sociales especializados y eventos de cualquier naturaleza que reúnan a más de quinientos asistentes en un lugar cerrado o mil en espacios abiertos, después de que el Tribunal Superior de Justicia haya decidido desestimar su uso en locales cerrados, como cerrados como los gimnasios, el cine o el teatro.

Además, los establecimientos de hostelería y restauración deberán cerrar a medianoche y los locales de ocio nocturno tendrán que hacerlo a las dos de la madrugada, como tarde. Asimismo, cada mesa podrá ser ocupada por un máximo de diez personas en exteriores e interiores.

Asturias

La Consejería de Salud del Gobierno asturiano anunció este jueves que las medidas extraordinarias del cierre del interior de los locales de ocio nocturno y la exigencia del certificado COVID, aprobadas el pasado 24 de diciembre para frenar el aumento de los contagios, decaerán dentro de una semana, el jueves 27 de enero, al finalizar el plazo de vigencia establecido inicialmente.

No obstante, a partir del 28 de enero, en las discotecas, salas de baile, locales de ocio nocturno y bares de copas habrá que cumplir ciertas condiciones: no se permitirá el consumo en barra, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros entre clientes de diferentes grupos de convivencia y la mascarilla será obligatoria para usar la pista de baile. Por su parte, los establecimientos de hostelería y restauración, salvo los espacios destinados a terrazas, tendrán que cerrar a la hora legalmente autorizada, que no podrá superar en ningún caso la una de la madrugada, y el horario de apertura podrá comenzar a las 6.00 horas.

Baleares

En la misma línea que Andalucía, Baleares se ha decantado por eliminar todas las restricciones contra la pandemia, salvo la vigencia del pasaporte COVID. Actualmente, es necesario para acceder a bares, restaurantes, discotecas, centros de mayores, cines, gimnasios, salas de juego, establecimientos turísticos con habitaciones compartidas y eventos deportivos.

Canarias

Canarias solicita el certificado COVID obligatorio para acceder a centros sanitarios y sociosanitarios, gimnasios, establecimientos de hostelería y restauración, ocio nocturno y actividades recreativas con aforos superior a 30 personas, entre otros, en las islas en nivel 3 y 4. Esto supone que se aplica en todas, salvo en La Gomera. En los estadios anteriores es voluntario para funcionar con menos restricciones.

En las islas en nivel 4 (Tenerife, Gran Canaria y La Palma), los bares, los restaurantes y los locales de ocio nocturno deben cerrar a medianoche y cuentan con un aforo del 75% al aire libre y del 33% en interiores, con mesas de hasta 6 personas. En las de nivel 3 (El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote), pueden abrir hasta la una, con la misma capacidad en exteriores, del 40% a cubierto e igual máximo de comensales. En las de nivel 2 (La Gomera), la clausura será a las dos y también cambia el aforo dentro (50%) y el tope de individuos por mesa (8).

Cantabria

El pasado miércoles, el pasaporte COVID dejó de ser obligatorio en Cantabria para acceder a los locales donde se consume bebida o comida, tras la decisión de la Consejería de Sanidad de no solicitar la prórroga de esta medida, que ha estado vigente durante 40 días. Lo anunció el director general de Salud Pública, Reinhard Wallman, que explicó que la alta contagiosidad de ómicron, incluso entre vacunados, hace que esta restricción resulte ineficaz y no tenga sentido.

No obstante, siguen en vigor otras medidas, como la limitación de aforos en hostelería, cines, teatros y espectáculos culturales y del número de personas por mesa (10 en terrazas y 6 o 10 según la localidad). Además, el ocio nocturno está cerrado en los municipios con peores cifras epidemiológicas.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha no cuenta en estos momentos con restricciones a causa de la pandemia, salvo algunas medidas en las residencias y centros de mayores. Además, el Gobierno autonómico asegura que no "necesario" introducir la exigencia del pasaporte COVID.

Castilla y León

La Junta ha descartado implantar el pasaporte COVID después de analizar un informe de los expertos con "serias controversias" y dudas sobre su efectividad. Tampoco rige ninguna restricción de aforos y horarios, salvo en los centros de mayores y las aplicables a los colegios.

Cataluña

Cataluña ha eliminado desde este viernes el toque de queda nocturno, vigente hasta ahora entre la 1 de la noche y las 6 de la mañana desde antes de Navidad. El Govern adoptó esta medida el pasado 21 de enero, cuando la incidencia acumulada a 14 días en la comunidad era de 663 casos por 100.000 habitantes y los ingresados ascendían a 1.989, y la retira ahora, con el indicador en 4.550 puntos y los hospitalizados en 4.287.

No obstante, tras el aval del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la región mantiene durante catorce días más el resto de restricciones en vigor: el límite de diez personas en las reuniones sociales; la exigencia del pasaporte COVID para acceder a bares, restaurantes y gimnasios y el cierre del ocio nocturno. Sobre este último, la secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, explicó que, en vista de las cifras de la sexta ola, no es el momento de reabrirlo.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana no se plantea, por el momento, la retirada del pasaporte COVID -en vigor hasta el 31 de enero-, por considerar que tiene un efecto positivo frente a la pandemia sanitaria y que favorece la actividad económica, según adelantó este jueves el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Al margen de este certificado, se mantienen activas otras medidas, como el uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados y al aire libre, el máximo de diez personas por mesa en bares, restaurantes y cafeterías, así como el límite de aforo en estadios de fútbol (75%) y pabellones de baloncesto (50%).

Extremadura

El Ejecutivo extremeño no ve necesario actualmente implantar el pasaporte COVID, aunque no descarta estudiarlo según el ritmo de inoculación de las terceras dosis. Asimismo, el Gobierno regional ya eliminó el resto de las restricciones horarias y de aforo en todo tipo de establecimientos a finales de septiembre.

Galicia

El pasado 12 de enero, Galicia optó por ampliar, al menos dos semanas más, la prohibición de reunión entre personas no convivientes entre las 3.00 y las 6.00 horas de la madrugada, pero la limitará a los jueves, viernes y sábados. También decidió prorrogar quince días el resto de las restricciones en vigor en la región, entre ellas, mantener las medidas en la hostelería: con un máximo de ocho personas por mesa en sus espacios interiores y diez en las terrazas y el cierre a medianoche, salvo los fines de semana que podrán abrir una hora más.

La exhibición del pasaporte COVID seguirá siendo obligatoria en estos establecimientos, así como en el ocio nocturno (que podrá abrir hasta las 03.00 horas), en hospitales, espectáculos culturales, gimnasios y centros deportivos o albergues turísticos.

La Rioja

La Rioja se ha decantado por alargar hasta el próximo 31 de enero las medidas adoptadas para frenar la COVID, como el cierre de la hostelería y el ocio a la 1.00, algo que iba a finalizar el día 24. Esta decisión debe ser respaldada todavía por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR).

Por el momento, las restricciones vigentes una semana más son, entre otras, el cierre de 1.00 a 6.00 de los locales de hostelería y ocio; la distancia de, al menos, metro y medio entre mesas y entre personas para consumir en barra y en establecimientos de ocio nocturno; y la exigencia del pasaporte COVID para entrar a bares, restaurantes, discotecas o locales turísticos. Esta última medida continuará rigiendo en la comunidad, porque el Gobierno la considera efectiva para animar a vacunarse a una parte significativa de la población.

Madrid

Por el momento, la Comunidad de Madrid no considera necesario adoptar el certificado COVID, aunque las autoridades regionales están "vigilantes" ante la evolución de la pandemia.

Además, los comercios, oficinas cines y teatros cuentan con el 100% de su aforo permitido antes de la pandemia, una medida que se aplica también a centros comerciales, cines, teatros y auditorios. Es el mismo vigente para las terrazas de bares y restaurantes, aunque el porcentaje baja al 75% para los interiores. En cuanto a los horarios, hostelería y ocio nocturno pueden abrir igual que antes de la pandemia.

Murcia

En Murcia es obligatorio presentar el certificado COVID, una PCR o un test rápido de antígenos de las últimas 72 horas para entrar en discotecas y locales de ocio nocturno. En bares y restaurantes será voluntario para ampliar hasta el 75% el aforo interior.

Además, la actividad no esencial debe cerrar, como tarde, a la una de la madrugada y los restaurantes y bares en los que no se exija el certificado COVID tendrán un aforo en interiores del 30% de su capacidad y del 100% en terrazas. A cubierto, el máximo de personas por mesa será 10 y en exteriores, 12.

Navarra

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la región más afectada por esta sexta ola de la pandemia, dio hace unos días el visto bueno a la prórroga hasta el 31 de enero de las medidas extraordinarias vigentes en la Comunidad Foral para frenar el virus. Entre ellas se encuentra el cierre de una serie de locales y actividades entre la 1.00 y las 6.00 horas y la obligación del consumo sentado en mesas para un máximo de 10 personas. Además, aunque la incidencia acumulada está en descenso desde hace más de una semana, mantiene la necesidad de presentar el pasaporte COVID en determinados espacios cerrados.

País Vasco

Originalmente, el País Vasco exigía el pasaporte COVID para acceder al ocio nocturno y a los restaurantes con aforo para más de 50 personas tras el aval del Tribunal Supremo, pero el 15 de diciembre lo extendió a todos los establecimientos hosteleros, conciertos, gimnasios, recintos deportivos cerrados, hospitales, residencias y prisiones.

Las autoridades aplican también otras restricciones, como el horario máximo de cierre para todas las actividades comerciales, sociales y culturales a la una de la madrugada. Además, existe una limitación de aforos del 60% en todo tipo de establecimientos y recintos interiores y no puede haber más de diez personas por mesa.