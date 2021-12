Almeida cuenta su experiencia con la Covid: "La ómicron me ha atropellado"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, forma parte de esa lista tan larga de gente que en las últimas fechas ha contraído la Covid-19, y ha contado su experiencia con el virus. Su caso no ha sido grave y así lo explicó él mismo. "No ha sido extremadamente grave, pero tuve fiebre alta", sostuvo en una entrevista en La Sexta. Fui muy concreto: "La variante ómicron me ha atropellado. Almeida, eso sí, tuvo un tono cómico durante la entrevista y celebró haber estado "siete días sin ver a los periodistas".

El positivo del alcalde madrileño coincidió en el tiempo con el del secretario general del PP, Teodoro García Egea, que también está cerca de terminar su cuarentena. Egea, de hecho, es uno de los en torno 50 diputados del Congreso que han dado positivo en estas fechas navideñas o que han sido, como poco, contactos estrechos. El último caso confirmado públicamente ha sido el de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet.

Almeida se refirió también durante gran parte de la entrevista al pacto alcanzado en el Ayuntamiento para aprobar los Presupuestos municipales. Considera que el acuerdo del Gobierno municipal con los cuatro ediles que conforman el Grupo Mixto ya que su "pacto real" es "con los madrileños".

"Nuestro único pacto real es con los madrileños. Hay un equipo de Gobierno que sus únicos socios son los madrileños. Tenemos que gobernar para todos. Es la clave que se da en estos Presupuestos, que van a permitir que Madrid afronte las consecuencias tan graves de la pandemia", ha valorado el regidor en rueda de prensa, desde su casa, donde continúa confinado a causa de ser positivo en Covid-19.

Además, ha destacado que ha tenido "autonomía total y absoluta" desde 'Génova' para negociar estas cuentas. "Han confiando en mi mejor criterio y en que estoy aquí para servir a los madrileños. Me han trasladado mensajes de aliento, de ánimo, y de la necesidad de implementación de medidas que beneficien al conjunto de todos los madrileños".

La intervención de Almeida llega después del 'sí' de los cuatro ediles escindidos de Más Madrid a las cuentas públicas en la comisión extraordinaria y urgente de los Presupuestos. Esta era la tercera convocatoria de la misma, tras dos aplazamientos previos ante la falta de acuerdo y Martínez-Almeida ha destacado que las cuentas públicas "son continuistas respecto a las políticas de este Gobierno, con incentivos fiscales y seguir con la rebaja del IBI, de no subir impuestos y tasas, porque no es el momento".

"Son unos muy buenos presupuestos. No podíamos quedarnos bloqueados, no podíamos quedarnos atrás. Era necesario poder aprobarlo y que diera respuesta después de tanto sufrimiento, tanto dolor. Merecíamos disponer de este Presupuesto", ha destacado.