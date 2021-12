Cómo actúa la doble mascarilla para evitar contagios por covid

El uso de mascarillas en exteriores vuelve a ser obligatorio en España desde el pasado viernes, aunque se pueda mantener la distancia física de seguridad, con el objetivo de frenar la transmisión del virus, que actualmente está descontrolada. En mitad de la sexta ola y con la irrupción de la variante ómicron, se deben extremar las precauciones para prevenir el contagio, sobre todo en espacios cerrados y mal ventilados.

En este sentido, ¿la doble mascarilla ofrece una mayor protección? ¿Cuáles son las principales recomendaciones? Lo más importante para evitar la propagación es colocar la mascarilla correctamente y saber cuál utilizar en cada ocasión, ya que no todas ofrecen el mismo nivel de protección. Asimismo, hay que fijarse en cómo se ajustan al rostro, cuál es su eficacia de filtración y las capas que tienen.

¿Cuándo es recomendable la doble mascarilla?

Por ello, desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) aconsejan utilizar doble mascarilla en este caso: una mascarilla desechable debajo de una mascarilla de tela para obtener una mayor protección.

No obstante, no es recomendable combinar dos mascarillas desechables, ya que "no fueron diseñadas para ajustarse firmemente y usar más de una no mejorará el ajuste". Tampoco se recomienda combinar una mascarilla de tipo FFP2, FFP3 o KN95 con ninguna otra.

En el caso de España, no es necesario el uso de doble mascarilla para ofrecer más protección porque, tanto las mascarillas de tela reutilizables como las higiénicas, cuentan con una normativa concreta para garantizar una adecuada filtración.

Por tanto, si la mascarilla empleada cumple con todos los estándares de calidad y está homologada, resultará efectiva por sí misma y no será necesario usar doble mascarilla para obtener más beneficios. En el caso del personal sanitario, sí es frecuente que utilicen una mascarilla quirúrgica sobre una de tipo FFP2, ya que sirve de barrera al estar expuestos a aerosoles que pueden propagar los virus en estos entornos.