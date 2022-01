Familias y profesores reclaman aprovechar la reforma educativa para reducir las ratios de alumnos por clase

Reducir las ratios en los colegios es un reclamo de la comunidad educativa desde hace años. El fin no es otro que el de mejorar la calidad de la enseñanza y, por tanto, el rendimiento escolar de los propios alumnos. La pandemia, de hecho, puso en relieve los efectos positivos que puede acarrear una disminución del número de estudiantes por profesor y por aula. La vuelta a la normalidad en los colegios tras haber experimentado ese cambio provisional ha llevado a sindicatos y asociaciones de padres y madres a plantear que se aproveche la reforma educativa para ir en esa dirección.

"El número de alumnos que atiende un profesor es fundamental. Ahora que estamos yendo hacia una educación más inclusiva con la LOMLOE, hay que replantearse una reducción. Tenemos las ratios fijadas prácticamente desde los años noventa, cuando las circunstancias del país no tenían nada que ver con las actuales", explica a 20minutos Ramón Izquierdo, de ANPE, sindicato del profesorado de la enseñanza pública.

Se une así a la reivindicación de gran parte de la comunidad educativa, que pide una actualización de una cifra que acumula más de treinta años. Fue en 1990 cuando se legisló por primera vez un límite de alumnos por aula: 25 para Primaria, 30 para Secundaria y 35 para Bachillerato.

Desde entonces, ha habido reformas que han permitido cierta flexibilidad a la hora de ampliar esas ratios. Un decreto del exministro José Ignacio Wert, por ejemplo, vinculó la posibilidad de ampliar el máximo un 20% a la tasa de reposición de funcionarios de los presupuestos. Esa reforma fue derogada en 2019, pero ahora se mantiene una excepción similar, aunque del 10%, que permite ampliar las cifras máximas en función de supuestos determinados que, según denuncian los sindicatos, no siempre se tienen en cuenta

Por ello, familias y docentes reclaman ahora una revisión a la baja que se ajuste a los retos y a las metas educativas actuales. "Vamos a implantar una ley educativa que apuesta por currículos por competencias, por una enseñanza más abierta, flexible y personalizada; y, por tanto, que requiere la reducción del número de alumnos por clase", reclama Paco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FEE-COO).

Según apunta la OCDE con datos de 2019, el tamaño medio de una clase de primaria en España (21 alumnos) es superior a la media de la Unión Europea (20), pero coincide con la de los países de la OCDE. Así, se mantiene por debajo de Reino Unido (27), pero por encima de otros como Grecia o Italia, donde no llegan a 20 alumnos por clase. Esa cifra, además, tiende a ser más numerosa en la primera etapa de la ESO, cuando se incrementa hasta los 25 estudiantes por clase (siendo del 21 para la media de la UE).

Número medio de estudiantes por clase en instituciones públicas (2019) OCDE

Visto así, los datos no parecen salirse de lo normal respecto a los demás países con niveles socioeconómicos parecidos. Sin embargo, el panorama cambia radicalmente si se observan los datos por comunidades autónomas. "La media es muy relativa", asevera Izquierdo, que indica que la despoblación en las zonas rurales es lo que principalmente provoca una caída en picado de la cifra media. "Si tenemos clases con hasta un 10% más de lo que permite la ley, eso ya es un problema, aunque la media se mantenga", añade.

El curso en pandemia: un método de urgencia que resultó positivo

La reducción de ratios no es un tema novedoso, ni una exigencia reciente. Pero sí que es un asunto que pudo experimentarse de primera mano con la llegada de la pandemia. Una de las medidas que impuso el Gobierno para prevenir los contagios en los colegios fue precisamente bajar el número de alumnos por aula, y por profesor, con desdobles y docentes de refuerzo.

"Se ha comprobado que el curso pasado trajo consigo una mejora en los resultados académicos y en convivencia escolar", explica a 20minutos la vicepresidenta de la Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), Mari Carmen Morillas. "Se ha confirmado que es una herramienta pedagógica muy efectiva", añade.

Según cuenta la representante de este colectivo de familias, consolidar esta medida acarrearía grandes beneficios para el alumnado, ya no solo académicos, sino también emocionales. Por un lado, el hecho de que un docente imparta clase a un menor número de alumnos facilita una enseñanza más personalizada y adaptada a los ritmos y necesidades de cada uno. Pero por otro, destaca Morillas, potencia también la atención socioemocional: "Al bajar ratios, en muchas ocasiones los profesores pudieron darse cuenta de otras situaciones que igual pasaban desapercibidas. Al final, la convivencia escolar es muy importante porque si en un grupo hay conflictos y no funciona, lo académico no termina de llegar".

Ahora, dice, esperan a analizar la "factura emocional" de este primer trimestre en el que muchas comunidades han recuperado sus ratios iniciales y eliminado los refuerzos. "Esto está creando diferencias entre comunidades que tienen ratios distintos. Últimamente estamos incidiendo mucho en el plano socioemocional, pero tristemente no estamos viendo que se esté materializando en los centros como consideramos", lamenta.

"El estrés y la capacidad de presión que supone atender adecuadamente a 30 alumnos, no es el mismo que con 20"

Por su parte, desde CCOO, Paco García asegura que las tasas de suspensos y de repetidores se redujeron "notablemente". "Puede decirse que en parte obedeció a otras razones, como una mayor flexibilidad por el confinamiento, pero en todo caso mejoraron los resultados escolares", sostiene.

Asimismo, la disminución de estudiantes por clase es una medida que conlleva beneficios para los propios docentes, tanto en su desempeño educativo, como en el estado anímico. "El estrés y la capacidad de presión que supone atender adecuadamente a 30 alumnos no es el mismo que el de hacerlo con 20. Muchas veces se tiene la sensación de que no se llega, de que no puedes prestar atención a todo. Y, sobre todo en Secundaria o Bachillerato, donde precisamente es más importante, es donde más alumnos hay, y acaban desbordados", señala Ramón Izquierdo.

Una reducción concretada según entornos y situaciones

Ahora bien, ¿a qué cifra debería reducirse la ratio? Todos los representantes consultados por este periódico coinciden en que debería rozar los 20 alumnos por clase, o de cinco menos por etapa, también coinciden en que deben tenerse en cuenta un conjunto de variables a la hora de aplicar esa reducción. "Creo que lo que tenemos que tener en cuenta son las extracciones socioculturales del alumnado, la ubicación y tipo de entorno social y cultural del propio centro, el perfil del alumnado, etc. No es lo mismo trabajar en una zona desfavorecida, donde se necesitan más recursos, que en una donde el nivel es más alto y, por tanto, requiere de un menor esfuerzo", indica García.

En definitiva, el reclamo está claro: bajar el límite de alumnos por aula y hacerlo mediante la reforma educativa que se está llevando a cabo, pero también para asegurar los pilares sobre la que se ha redactado. El mayor escollo que ven sea quizás el esfuerzo presupuestario y de inversión que conllevaría esta medida, aunque Izquierdo cree que "no sería tan grande si se hace con una planificación a largo y medio plazo".

"En educación no hay ninguna propuesta con coste cero", subraya, por su parte, el representante de CCOO. "Sin recursos no hay resultados, y si quieres mejorar tus niveles educativos, en calidad y en equidad, tienes que hacer un esfuerzo. En 2010 llegamos al techo de inversión educativa. Desde entonces se fue recortando. Si ahora dispusiéramos de esos miles de euros de diferencia, podríamos hablar de reducción de ratio, de incentivar al profesorado... podríamos hablar de muchas cosas que se llevaron por delante los recortes", concluye.