Los planes inminentes de Educación: Estatuto Docente, ley de Arte, regulación para investigadores y la nueva EBAU

El Ministerio de Educación afronta la entrada del año con un cúmulo de iniciativas por promover. Desde los currículos de todas las etapas educativas, al Estatuto Docente como las más urgentes y las que primero se van a consolidar; hasta la definición de la nueva EBAU o el desarrollo de las leyes de Estudios Artísticos y de Ciencia que preparan con otros ministerios desde el departamento dirigido por Pilar Alegría.

Todas ellas enmarcadas en el objetivo que se propuso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de modernizar y reformar todas las leyes educativas a lo largo de su legislatura. La LOMLOE, conocida como Ley Celaá, fue la primera, y a ella le siguen la Ley de Formación Profesional y las que se están preparando en conjunto con el Ministerio de Ciencia y el de Universidades.

Ley de FP: una veintena de reales decretos

Todavía con la resaca de satisfacción tras darse luz verde este jueves a la nueva Ley de Formación Profesional -júbilo agridulce por el inesperado rechazo del PP a última hora-, Educación se centrará ahora en ir desarrollando los reales decretos que permitan ir implantando una norma que consideran clave. Todo ello con el objetivo de que, tras pasar este primer asalto en el Congreso de los Diputados, continúe su tramitación parlamentaria en el Senado para que pueda entrar en vigor en el próximo curso escolar.

El fundamental, según fuentes del Ministerio, es el de ordenación (el que marca los criterios para aprobar, suspender o pasar de curso), que empezará con los trámites previos a su elaboración en el mes de enero, para que cuando se apruebe la Ley Orgánica de FP -previsiblemente en marzo- dé tiempo a publicar la convocatoria pública. Este es, no obstante, tan solo uno de la veintena de decretos que van a ir preparando para que ya en septiembre de 2022 puedan aplicarse diferentes aspectos de la nueva ley. Por otro lado, aguardan a la reforma laboral, en negociación (con fecha límite antes de finalizar el año), para determinar cómo van a ser los contratos de formación.

Todos los currículos aprobados en una tanda

También en enero el Ministerio tiene previsto aprobar definitivamente en el Consejo de Ministros todos los reales decretos que regulan las enseñanzas mínimas, los currículos. En los últimos meses se han ido ultimando los detalles de Infantil, Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato.

La falta de acuerdo en algunos de ellos ha obligado a presentar más de un borrador, pero el último en consensuar, el de Bachillerato, se encuentra ya en sus últimos pasos del trámite hasta su publicación. Se ratificarán así todos los currículos de una sola tanda, para poder ir adaptándolos en los cursos correspondientes y en los periodos que marca la LOMLOE.

Estatuto del Docente

Tercera medida para enero. También la nueva ley educativa daba un plazo para empezar a debatir el Estatuto del Docente con los sindicatos. Un plazo que precisamente se agota en el mes de enero de 2022. Se trata, según han recalcado los sindicatos en numerosas ocasiones, de "la gran asignatura pendiente" que el propio Ministerio se marcó abordar con la LOMLOE.

Consiste, básicamente, en el establecimiento de los criterios de acceso, promoción y formación, así como los derechos y obligaciones de los profesores. Fuentes del departamento de Alegría aseguran que ya ha habido alguna reunión de toma de contacto, pero que las reuniones formales no se iniciarán hasta enero, cuando se tratará de encontrar un punto de encuentro con las reivindicaciones del colectivo (mejoras salariales, niveles, etc.).

Nuevos retos: digitalización del Arte y regulación de la investigación

Hay dos leyes que se están trabajando de forma conjunta con el Ministerio de Ciencia, el de Cultura y el de Universidades. En marzo de 2021, el Gobierno ya dio luz verde a iniciar un proceso de diálogo para reformar la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La ministra, Diana Morant, avanzó en septiembre algunos cambios que irán dirigidos a combatir la precariedad, reforzar la igualdad de género y mejorar el sistema al funcionamiento de la investigación.

En este último aspecto, que atañe a Educación, es en el que están trabajando para, entre otras cosas, conseguir que los investigadores opten a contratos indefinidos. En definitiva, el objetivo fundamental es recoger los tipos de contratos de los investigadores (remuneración, temporalidad, etc.) y regular la investigación; definiendo también la colaboración que pueda darse entre la pública y la privada. El borrador de esta nueva ley se presentará por el Ministerio de Ciencia previsiblemente entre finales de enero y principios de febrero.

Otra iniciativa que también avanzó la ministra Pilar Alegría en septiembre, pero sin entrar en detalles, es el desarrollo de una nueva ley de Enseñanzas Artísticas. Por ahora no hay ningún punto particular que se haya hecho público, y no se espera que se concrete el primer borrador hasta marzo, pero la norma irá dirigida con el objetivo claro de la digitalización. Se pretende así sustituir a la ley actual (datada de 2009), para dotar al estudio del Diseño, de las Artes Plásticas, de la Música, entre otros, de las herramientas informáticas necesarias para adecuarse a los avances de los últimos años.

La nueva EBAU para 2024

Ya para verano de 2022, Educación espera poder tener definidas las características que constituirán un nuevo modelo de la EBAU. Este sustituirá al actual (que parte de la anterior ley educativa) y entrará en vigor en septiembre de 2024.

La idea, por tanto, es poder presentarlo antes de que empiece el próximo curso, para que los que inicien ya su etapa en Bachillerato en septiembre de 2022, sepan cómo será el examen al que se van a tener que presentar. No hay todavía concreciones sobre cómo va a ser esa prueba de acceso a la universidad, pues están todavía en la fase de negociaciones, pero ya se adelantó que contará con un bloque común y margen para las comunidades autónomas.