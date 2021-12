El miedo a los contagios dispara el absentismo escolar: "Las familias no llevan a los niños para salvar la Navidad"

Los corrillos de padres a las puertas de los colegios de Infantil y Primaria eran este lunes por la tarde un auténtico hervidero cuando han acudido a recoger a sus hijos a la salida de las aulas. Lo mismo ocurre desde hace días en los grupos de clase de WhatsApp. El tema, siempre el mismo: el miedo a que los más pequeños se contagien de coronavirus a las puertas de Navidad y toda la familia deba permanecer confinada durante las vacaciones.

Ante esta posibilidad, algunos padres han optado por no llevar a sus hijos a la escuela este lunes y han preferido dejarlos en casa el resto de la semana para evitar el riesgo de infección. Su temor no es solo un hipotético contagio que afecte al pequeño y obligue a la familia a aislarse, sino que puedan transmitir el virus a algún pariente vulnerable con mayor probabilidad de desarrollar la COVID de forma grave, como sus abuelos.

Esta prevención ha provocado la ausencia de hasta el 20% de los alumnos en algunos colegios del centro de la capital de España, según le consta al Consejo de Directores de Madrid, en un momento en que la incidencia acumulada entre los menores de 11 años está desbocada, con 778 casos por 100.000 habitantes. Susceptibles de recibir la vacuna solo desde el pasado miércoles, son la franja de edad con este indicador más elevado, frente a los 609 puntos de la media nacional.

Los padres, divididos

"Justo veníamos hablando de la posibilidad de no traerlas mañana, en vista de cómo están las cosas y lo que han hecho hoy otros padres. Si el martes ya no vienen, tienes más margen de reacción. Si aguantas hasta el jueves, que es el primer día no lectivo, te arriesgas a que los niños sean contagiosos en Nochebuena y Navidad sin saberlo", comenta Montse con otra madre, ambas sanitarias, a las puertas de un colegio de Madrid.

"Si aguantas hasta el jueves, que es el primer día no lectivo, te arriesgas a que los niños sean contagiosos en Nochebuena y Navidad sin saberlo"

Con dos hijas en Primaria, considera que las clases deberían haber terminado el viernes pasado; una medida adoptada en otros países de Europa, como Bélgica y Países Bajos. "El problema es que la actividad en clase sigue siendo la misma, continúan teniendo exámenes", lamenta Montse.

En otro grupito de padres, el tema de conversación es el mismo. Paloma, nombre ficticio, se plantea la posibilidad de no llevar a sus hijos al colegio al día siguiente y dejarlos en casa "sin exponerlos" al contagio. "No nos vamos fuera de Madrid ni nada, pero queremos disfrutar de unas vacaciones tranquilas, poder salir y no tener miedo de infectar a la familia", relata, mientras otra madre apunta que otra niña del curso ya ha dejado de asistir a clase. "No viene desde el viernes porque se van de viaje y prefieren curarse en salud. Ya se dieron un susto con la hermana pequeña en la guardería porque creían que se había infectado", dice.

Por el contrario, también hay padres partidarios de mantener las clases hasta la fecha señalada y llevar a los niños a la escuela. "Hay que seguir adelante, no podemos plegarnos ante el virus y que condicione nuestra vida. Igual que vamos a trabajar, tienen que venir al cole y llevar una vida lo más normal posible", considera una. Al tiempo, otro concuerda: "Yo estoy de vacaciones y podría quedarme en casa con ella, pero prefiero que venga".

Hasta un 20% de ausencias

Estas ausencias, no obstante, no se han registrado de manera homogénea por todo el territorio. "Ha sido muy variable, más en grandes ciudades que en pueblos pequeños, derivado de la cercanía de las vacaciones. Sobre todo en las urbes más pobladas, desde el puente de la Constitución y en la última semana se ha producido una subida imponente de la incidencia, y esto ha provocado que los padres no hayan traído a los niños", detalla Óscar Martín Centeno, presidente del Consejo de Directores de Madrid.

"Desde el puente y en la última semana se ha producido una subida imponente de la incidencia. Esto ha provocado que los padres no hayan traído a los niños"

En este contexto, en los centros de las afueras de la capital de España han sido "muy pocos" los niños de Infantil y Primaria que han faltado, "entre 10 y 12 por colegio". Sin embargo, en algunas escuelas de Madrid las ausencias han supuesto "hasta al 20% del alumnado", especialmente en aquellas donde ya había aulas confinadas. "Ahí, las familias que se han podido permitir dejar a sus hijos en casa lo han hecho", agrega, y recalca que estas últimas jornadas suelen tener un carácter más lúdico que educativo.

En el punto medio se encuentra el centro madrileño de una maestra que prefiere no dar su nombre, donde se ha ausentado el 8% de los alumnos. "Hemos notado que faltan niños, pero no ha sido una barbaridad", señala esta docente, que incide en que la Consejería de Educación les ha pedido que hagan un "censo" con las ausencias.

Sobre esto, fuentes del Gobierno de la Comunidad explican que han realizado un barrido por los centros para conocer cuántos niños no han acudido a clase, tal y "como se ha hecho en otras ocasiones" excepcionales, como las "jornadas de huelga".

"Fruto de la relajación de las medidas"

Aunque estas faltas de asistencia se han disparado este lunes, vienen produciéndose desde la semana pasada, según la secretaria general de Enseñanza de CC OO Madrid, Isabel Galvín. "Es una reacción de las familias ante la inacción de las autoridades, una manera de abordar una situación que estamos viviendo. Las familias no llevan a los niños para salvaguardar las Navidades desde hace días. Calcularon los tiempos e hicieron un grupo burbuja y, así, se protegían a ellos mismos y a los abuelos", abunda.

Además de las ausencias, Galvín habla también de otros aspectos de la COVID relacionados con las escuelas, como los rumores sobre el adelantamiento de las vacaciones circulantes entre los padres y las llamadas de los equipos directivos de algunos institutos a sus alumnos a no acudir a clase, debido al elevado número de positivos por coronavirus en su plantilla.

Esta situación, cree la secretaria general de Enseñanza de CC OO Madrid, se ha producido por la relajación de algunas medidas vigentes el curso pasado en los colegios, que permitieron que fueran "lugares seguros", como la distancia de seguridad, el desdoble, la ventilación cruzada y las ratios bajas con profesionales de apoyo. Ahora, estima que se ha reaccionado "tarde" y que es imprescindible planificar enero.

En la misma línea se expresa la responsable de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca, que cree que estima que las medidas anti-COVID en Educación debería ser uno de los puntos centrales de la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas del 22 de diciembre. Todo ello, remarca, con el objetivo de mantener abiertos los centros educativos, como ocurrió el año pasado, mientras otros países se vieron abocados a cerrarlos.