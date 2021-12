El Congreso aprueba de forma definitiva los cambios en el ingreso mínimo vital para intentar aumentar su alcance

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves, ya de manera definitiva, el ingreso mínimo vital que el Gobierno puso en marcha hace un año y medio por decreto, así como las modificaciones pactadas por PSOE y Unidas Podemos para tratar de agilizar su cobro y cubrir a más familias vulnerables. El diseño definitivo de la ayuda contó con los votos a favor de socialistas y morados, así como de ERC, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís y otros aliados del Ejecutivo. 98 diputados, los correspondientes al PP, entre otras pequeñas formaciones, votaron en contra. Vox se abstuvo.

Con esta votación, el ingreso mínimo vital queda aprobado por segunda vez en el Congreso y concluye su tramitación parlamentaria. La ayuda lleva en vigor desde mediados de 2020, pero el Gobierno ha tenido que reformarla en varias ocasiones por su farragoso diseño, que ha impedido que muchas familias que teóricamente tendrían derecho a percibirla lo hayan hecho de manera efectiva. Y este jueves, con la luz verde de la Cámara Baja, se incluirán en el BOE nuevos cambios destinados a agilizar el cobro del ingreso mínimo y a aumentar su número de beneficiarios reales. El objetivo del Ejecutivo es duplicar los perceptores de la ayuda y alcanzar los 1,6 millones de personas, frente a las 800.000 que la perciben actualmente.

Dos métodos de cálculo

El nuevo ingreso mínimo vital establecerá dos baremos para determinar si un ciudadano tiene o no derecho a percibirlo, ya que la administración analizará los ingresos que ha tenido el potencial beneficiario de la ayuda tanto en el año anterior a su solicitud como únicamente en el año en curso. La norma establece que siempre se aplicará el cálculo más beneficioso para el solicitante, que de esta manera tendrá que demostrar que durante el año en curso sus ingresos mensuales han estado por debajo del umbral de renta máximo para recibir el ingreso mínimo vital (5.519 euros al año) o, en promedio, no han superado los 459 euros al mes.

El diseño de esta medida, no obstante, plantea ciertas dudas, ya que una persona que haya sufrido una pérdida súbita de ingresos podría tener mucho más fácil cobrar el ingreso mínimo en función de en qué momento del año haya tenido el problema. Por ejemplo: si un ciudadano que cobrara el salario mínimo en enero (965 euros) perdiera su trabajo en febrero y solicitase el ingreso mínimo vital en abril, podría acceder a la ayuda, porque se tendrían en cuenta los ingresos medios que habría percibido en enero, febrero y marzo: 321 euros al mes, menos de los 459 que marcan el umbral.

Por el contrario, si la misma pérdida súbita de ingresos tuviera lugar en octubre, ese mismo ciudadano lo tendría mucho más complicado, ya que se tomarían como referencia todos sus ingresos en los diez primeros meses del año. Eso implicaría que, como habría cobrado 965 euros durante diez meses (9.650 euros en total) no tendría derecho al ingreso mínimo vital. El ciudadano se quedaría repentinamente sin ingresos de la misma forma que en el ejemplo anterior, pero al superar el umbral anual ya no tendría derecho a percibir la ayuda hasta enero del año siguiente, cuando sí podría acceder a ella.

Las ayudas por dependencia no computarán

Las familias dependientes beneficiarias del ingreso mínimo verán mejoradas sus condiciones. El nuevo diseño del ingreso mínimo aprobado por el Congreso establecerá que los ingresos que estas familias obtengan a través de cualquier prestación asociada a la dependencia dejarán de tenerse en cuenta a la hora de analizar su renta total, lo que facilitará que no sobrepasen los umbrales de ingresos que les impedirían percibir la ayuda. Además, la cuantía del ingreso mínimo aumentará en un 22% para aquellas familias en las que algún miembro tenga una discapacidad igual o superior al 65%.

Solo dos años de vida independiente

Otro de los cambios destinados a ampliar el número de beneficiarios del ingreso mínimo vital es la reducción del número de años de vida independiente que se exigen para percibir la ayuda. A partir de ahora, los solicitantes del ingreso mínimo solo tendrán que acreditar un mínimo de dos años de vida independiente para optar a la prestación, y no tres como hasta ahora, lo que beneficiará especialmente a algunos jóvenes vulnerables. Este requisito no será aplicable a los menores que hayan sido tutelados por la administración y que cumplan la mayoría de edad: en su caso, podrán solicitar el ingreso mínimo desde el momento en el que tengan 18 años, aunque no hayan vivido por sí solos antes.

