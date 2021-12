Buscando a los 'Terminator' de la covid: reclutan a superresistentes que no se contagiaron ni conviviendo con positivos

La infección por SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la covid-19, afecta de forma muy diferente. Hay quienes necesitan cuidados intensivos en un hospital e incluso aquellos cuyo sistema inmune no logra combatir al virus y acaban falleciendo. Más de 268 millones de personas se han contagiado y más de 5,2 millones de personas han muerto en todo el mundo desde que irrumpió este virus pandémico en diciembre de 2019. En cambio, hay personas que ni se enteran y pasan la enfermedad sin síntomas. Y hay quienes no se contagian a pesar de haber convivido o haber sido contacto estrecho de una persona que ha dado positivo.

¿Se ha sentado a comer en un espacio cerrado con una persona que estaba contagiada sin saberlo y usted no se ha infectado ni ha presentado síntomas? ¿Ha convivido con una persona con covid y nunca se contagió? ¿Dio negativo en las pruebas de infección activa (PCR) y en el test serológico (anticuerpos)? Entonces usted puede que sea una de esas personas naturalmente 'superresistentes' a la covid. Estas son a quienes está buscando un equipo de científicos de diez países que está llevando a cabo una investigación sobre las características genéticas de las personas que no se han contagiado de covid a pesar de haber sido contacto estrecho de un positivo en coronavirus.

Una de las autoras de este estudio, presentado en la revista Nature en octubre, es Aurora Pujol, médico genetista y jefa de grupo de investigación en el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), en Barcelona. La experta explica a 20minutos que el equipo busca "personas adultas mayores de 18 años que hayan estado expuestas -anteriormente a la vacuna y sin protección- a casos de covid respiratorio moderado o severo, durante al menos 3-5 días, idealmente compartiendo dormitorio, y que no se hayan infectado".

Es decir, personas que no hayan desarrollado síntomas tras haber convivido con una persona contagiada de covid "y que además tengan serología negativa -que no tengan anticuerpos- a las cuatro semanas". Los voluntarios y voluntarias que necesitan no han de haberse contagiado de la covid y, por tanto, han de dar negativo en un test serológico de anticuerpos IgM o IgG.

El objetivo de este estudio, que ya cuenta con 50 voluntarios y se espera llegar al centenar de reclutados a nivel nacional y al millar a nivel del consorcio internacional en el que participa -CovidHGE-, es, en palabras de Aurora Pujol, secuenciar el genoma de los voluntarios "para intentar entender si hay variantes genéticas que confieran protección frente a la infección por SARS-CoV-2. Es decir, si hay cambios en el ADN de algunos genes que participan en la fusión y entrada del virus en las células humanas".

Dicho de otra forma, si existe algo en su ADN (un cambio o una mutación) anterior a haber estado en contacto con el covid -"probablemente desde el nacimiento"- que les impide abrir la puerta de las células a este virus.

Los resultados preliminares de esta investigación se esperan para dentro de seis u ocho meses, augura la genetista española integrada en el estudio, en el que también participan Evangelos Andreakos, inmunólogo de la Fundación de Investigación Biomédica de la Academia de Atenas (Grecia), y András N. Spaan, de la Universidad Rockefeller de Nueva York (EE UU).

Desarrollo de tratamientos

Con los datos definitivos, el equipo científico busca avanzar en el desarrollo de tratamientos contra la covid que funcionen de la misma forma que los genes de las personas estudiadas.

"Encontrar cambios en el ADN en genes que facilitan la entrada del virus a las células o las primeras fases de multiplicación viral (replicación) permitirá diseñar tratamientos específicos farmacológicos o de otra naturaleza que hagan esta misma función, es decir, cerrar la puerta de nuestras células al invasor viral", explica Pujol, que también es profesor de investigación ICREA.

Por el momento son pocos los tratamientos para la covid aprobados. El primero fue la píldora antiviral desarrollada por la farmacéutica Merck, el molnupiravir, autorizado por la reguladora de EE UU (FDA) y de Reino Unido (MHRA) y en evaluación por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés). Después llegó Paxlovid, el antiviral oral de Pfizer, que también está evaluando la EMA. Este lunes, la EMA respaldó el uso de RoActemra (tocilizumab) -usados en pacientes con artritis reumatoide- para tratar adultos con covid-19 grave que estén recibiendo un tratamiento con corticosteroides y necesitan oxígeno suplementario. Dos días después, la FDA aprobó el uso de emergencia de un medicamento de Astrazeneca para prevenir el contagio por coronavirus destinado a quienes por su condición médica no pueden ponerse una vacuna.

Caso diferente a los 'superanticuerpos'

Hace tiempo se conoció el caso de las personas con 'superanticuerpos'. Aquellos casos correspondían a individuos cuyo sistema inmune respondían al virus muy eficazmente. En este caso, sí se había producido una entrada del virus en su organismo, pero este lo había combatido sin complicaciones. Pujol explica que el presente estudio no busca a estas personas, que son pacientes que tienen inmunidad por otras razones, sino a casos de contactos estrechos de positivos que ni siquiera se hayan contagiado y, por tanto, no tienen anticuerpos.

"Estos pacientes [con 'superanticuerpos'] tienen inmunidad por otras razones. Los 'superanticuerpos' serían 'superrespuestas' del sistema inmune que efectivamente bloquearían el virus, pero tiene que haber tenido una entrada previa para que se produzcan estos anticuerpos, y por tanto estos pacientes tendrían serologías positivas", expone Pujol.

A nivel internacional ya se han reclutado unos 400 candidatos. De ellos, hasta el momento, 50 son españoles. Si usted reúne los requisitos para poder participar en este estudio puede inscribirse en el mismo en la página web del consorcio internacional CovidHGE o escribir un correo electrónico a la doctora Montse Ruiz de IDIBELL.