El Consejo Interterritorial aprueba las 'actas de la pandemia' entre críticas autonómicas por falta de concreción

Con casi seis meses de retraso y 20 meses después de que empezara la pandemia, el Consejo Interterritorial de Sanidad ha aprobado las actas de las reuniones previas entre ministros de Sanidad y consejeros en las que se tomaron decisiones sobre compras de material sanitario, restricciones de movimientos y de reunión o relativas a la vacunación contra la Covid. Una vez aprobados, estos documentos podrán salir ya a la luz para mostrar en parte la 'historia de la pandemia', aunque el acuerdo ha llegado entre críticas de algunas autonomías por la falta de concreción en los documentos elaborados por el Ministerio de Sanidad.

En concreto, en la reunión se han aprobado las actas de los Consejos Interterritoriales extraordinarios que se han celebrado desde el 14 de octubre de 2019 y el 10 de noviembre. Ha sido por mayoría porque la Comunidad de Madrid ha votado en contra y otras cuatro autonomías se han abstenido, Castilla y León entre ellas.

Los documentos han obtenido el visto bueno en el segundo Consejo Interterritorial ordinario que se ha celebrado desde que empezó la pandemia, en Córdoba este jueves, y en el que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha negado discrepancias. Según ha dicho, el Ministerio ha recogido "casi todas las aportaciones que han hecho las comunidades". En concreto una "cincuentena" a 45 actas concretas, de las 166 que se han aprobado este jueves, que cuentan con "en torno a un millón de folios".

No ha quedado tan conforme el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado que él ha votado en contra "porque omiten partes fundamentales de los plenos, incluyendo propuestas de otras autonomías e incluso algunas de las que hacía el propio Ministerio".

"Nosotros vamos a seguir aclarando lo que se dijo en aquella Interterritorial y no vamos a blanquear la actitud del Gobierno durante todos esos meses", ha dicho Ruiz Escudero.

La consejera de Castilla y León, Verónica Casado, ha explicado que ella se ha abstenido porque de momento no sabe si los textos definitivos que se han aprobado por mayoría incluyen las puntualizaciones que hizo su Consejería. Están relacionadas particularmente con cómo se plasma el cambio de estrategia desde que, en la primera y peor época de la pandemia, el Ministerio comunicó a las comunidades que centralizaría toda las compras de material para, poco después, cambiar de criterio y permitir comprar a las comunidades, en unas condiciones en los mercados internacionales que ya lo hacían muy difícil.

"Nosotros proponíamos una serie de cambios, creemos que han sido afectados, pero necesito ver el acta, son temas muy importantes", ha explicado Casado, que con un tono más conciliador que el consejero madrileño ha afirmado que "es evidente que se hicieron las cosas que se tenía que hacer en su momento y con la mejor voluntad".

Sin embargo, Casado ha insistido en que la actas de los Consejos Interterritoriales no son unos documentos cualquiera, sino que encierran "la historia de la pandemia", a través de las discusiones y las decisiones que ministros y consejeros tuvieron que tomar, sobre todo en los momentos más difíciles de una crisis sanitaria que todavía no ha terminado.

Sin actas durante 20 meses

Según el reglamento del Consejo Interterritorial, las actas de las reuniones extraordinarias no pueden aprobarse más que en las reuniones de carácter ordinario, que desde finales de 2019 no había vuelto a celebrarse, de modo que desde entonces y a lo largo de toda la pandemia el Ministerio de Sanidad no se ha visto en la obligación de hacerlas públicas.

El pasado de mes de junio hubo una primera ocasión para aprobarlas, en el primer Consejo Interterritorial ordinario desde finales de 2019, que tuvo lugar en el Senado. Sin embargo, el acuerdo que salió de allí fue que el Ministerio se las remitiría antes a las comunidades, para que pudieran revisarlas y hacer aportaciones. Tras meses en las que las Consejerías no tuvieron noticias de estos documentos, el Ministerio los envió hace unas semanas y este jueves han quedado definitivamente aprobadas.