Rufián niega un gran apagón en España: "Que el alcalde de Vigo esté tranquilo"

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha desmentido este miércoles que en España vaya a haber un gran apagón y ha asegurado que "la desinformación es la principal amenaza de la democracia".

"Las centrales están preparadas para generar más electricidad que la que es capaz de consumir la población cada día y el sistema eléctrico cuenta con 10 fuentes de energía diferentes. Es mentira que vaya a haber un gran apagón por falta de suministro eléctrico. Que el alcalde de Vigo esté tranquilo", ha dicho durante su intervención en la Cámara Baja.

Rufián ha expuesto al inicio de su intervención que "en un mundo en el que la gente sigue muriendo por malaria y en el que vemos cómo se vende a una niña en directo en la CNN, cada vez cuesta más saber lo que pasa". Ha lamentado que la ciudadanía "esté expuesta a las mentiras que coinciden con la agenda de la ultraderecha. No es casual. Ya no hace falta entrar en un foro o en un canal de Telegram, ya todos los tertulianos de TreceTV están en todas las teles. El problema ya no es un algoritmo, es un programa en 'prime-time'", ha proseguido.

Rufián ha lamentado que "el fascismo se ha normalizado como una opción aceptable y lo ha hecho con desinformación, que es la principal amenaza de la democracia", por lo que ha considerado conveniente elaborar un plan para luchar contra ella.

En este contexto, Rufián ha puesto de ejemplo "el gran apagón". "Es literalmente mentira que vaya a haber un apagón por falta de diversificación energética en nuestro país. Que el alcalde de Vigo esté tranquilo", ha dicho.