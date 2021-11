Casado tacha el Presupuesto de "falso" y "ruinoso" y vaticina que será el último de Sánchez: "Es el canto del cisne"

"Falsos", "ruinosos", "radicales" e "insensibles". Con esas palabras definió este miércoles el líder del PP y de la oposición, Pablo Casado, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del Gobierno para 2022, que esta semana se enfrenta a su primer examen parlamentario y que fue objeto de un durísimo discurso por parte de Casado, cuyo intento de derribar las cuentas terminará previsiblemente en fracaso este jueves porque el Ejecutivo tiene garantizada la mayoría. El líder del PP, de hecho, aseguró que estas cuentas suponen "el canto del cisne" del presidente Pedro Sánchez, su último proyecto, y se ofreció reiteradamente como "la alternativa".

Casado intervino ante el pleno del Congreso este miércoles a eso de las 15.00, después de que por la mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendiera en un largo discurso los Presupuestos Generales del Estado que ha diseñado para el año que viene, que aún el Gobierno no tiene garantizado poder aprobar ya que sus socios parlamentarios todavía no le han prometido su apoyo. El líder del PP realizó una intervención muy dura, en la misma línea que durante el resto de la legislatura, y criticó hasta el hecho de tener que debatir con Montero y no con el presidente Pedro Sánchez, "ausente" del hemiciclo.

Casado, no obstante, dijo irónicamente entender que Sánchez "no quiera defender un proyecto de Presupuestos que nace muerto" porque, aseguró, está basado en unas previsiones económicas que no van a cumplirse. "Es el canto del cisne, es un Presupuesto que no se cree ni la ministra de Hacienda", espetó el líder del PP, que insistió en la idea de que las cuentas son "falsas" porque "intentan cuadrar" el aumento del gasto "mintiendo con los ingresos" y fiándolos a "un crecimiento que nadie se cree". "Es lo que hacen siempre, cebar la máquina electoral y ya lo pagará el que venga detrás", espetó.

Casado cargó contra el "despilfarro" que, a su juicio, supone que los Presupuestos incluyan la mayor cifra de inversión pública de la historia, y abogó por la receta contraria: en lugar de estimular la recuperación a través de inversión pública, lo que hay que hacer es bajar "gastos e impuestos", planteó el líder del PP. "Es lo normal, como hace cualquier autónomo o cualquier familia, cuando le están prestando tanto dinero desde fuera tiene que apretarse el cinturón", señaló el dirigente popular.

Asimismo, Casado criticó las "dos caras" que, dijo, tiene el Gobierno en España y en Europa, un doble discurso que, aseguró, conlleva que aquí prometa cosas que posteriormente desmienta en Bruselas. Y, en este sentido, el líder del PP advirtió al "ausente" Sánchez de que exigirá información a la Unión Europea si el Gobierno no hace públicos esta semana sus acuerdos sobre la condicionalidad de las ayudas europeas.

Casado, además, utilizó el debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos para erigirse como "alternativa" al "mal Gobierno" de Sánchez y para cargar contra la supuesta "radicalidad" de sus socios. "Los Presupuestos los han pactado con Bildu y ERC", espetó el líder del PP, pese a que ninguna de las dos formaciones ha confirmado aún su apoyo a las cuentas. Y también aseguró que Sánchez ha prometido a cambio "la excarcelación de 200 presos de ETA" y ya ha aprobado "los indultos". En el primero de los casos, el propio líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, desmintió que fuera a condicionar su apoyo a los Presupuestos a la política penitenciaria, mientras en el segundo los indultos se aprobaron meses antes de que comenzara la negociación presupuestaria.

Para Casado, tampoco es asumible que el PSOE haya acordado las cuentas "con el PCE, el único partido comunista en un Gobierno europeo", que se encuentra incluido en la coalición Unidas Podemos. A ambas formaciones que forman el Ejecutivo, de hecho, el líder del PP las acusó de haber montado un "sainete" por sus diferencias sobre la derogación de la reforma laboral. Y al Gobierno en su conjunto Casado le hizo responsable de haberse "cargado" la "propiedad privada", la "libertad individual" y "el libre mercado" con el mecanismo de regulación del mercado del alquiler incluido en la ley de vivienda.