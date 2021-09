Podemos exige en el Congreso aplicar el tipo del 15% en sociedades a nivel global en plena negociación de Presupuestos

El debate entre PSOE y Unidas Podemos en torno a la posibilidad de establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, lo que en la práctica supondría elevar la cantidad real que pagan las grandes empresas por este tributo, llega al Congreso. Este martes, la comisión de Hacienda de la Cámara Baja votará una proposición no de ley de los morados en relación a esta cuestión, una iniciativa sin efectos legales, pero que llega en un momento en el que Unidas Podemos está presionando al PSOE para aprobar este mínimo junto a los próximos Presupuestos Generales del Estado.

En las últimas semanas, los morados han insistido en que la puesta en marcha de esta medida y el inicio de la tramitación de la ley de vivienda -incluyendo en ella la regulación del precio del alquiler- son sus dos grandes condiciones para pactar el borrador de Presupuestos con el PSOE. Fuentes de Unidas Podemos aseguran que la negociación sobre el impuesto no no está registrando grandes avance. Este domingo, por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, calificó de "razonable" que el mínimo del 15% en sociedades fuese incluido ya en las próximas cuentas.

Por ello, que el Congreso vaya a debatir sobre este asunto en la Comisión de Hacienda en plenas negociaciones pueden entenderse como un instrumento de presión de Unidas Podemos al PSOE. La trascendencia real de la votación es prácticamente nula, en todo caso, ya que las proposiciones no de ley carecen de efectos legales y únicamente instan al Gobierno a llevar a cabo determinadas políticas.

En su texto, la proposición no de ley no menciona los Presupuestos Generales del Estado y se limita a pedir al Gobierno que trabaje de forma "activa" en la OCDE para "agilizar el diseño y aprobación del tipo mínimo efectivo" a escala "global". Los morados argumentan en la iniciativa que establecer un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades "reducirá la capacidad de las empresas para sortear el pago de impuestos en el país donde llevan a cabo su actividad económica y permitirá financiar, entre otros, los planes de recuperación implementados por los Estados".

Los morados recuerdan que el pacto de coalición suscrito a principios de 2020 entre PSOE y Unidas Podemos incluye esta medida como una de las que debe conformar la reforma fiscal a la que se ha comprometido el Gobierno. Y, en la proposición no de ley, señalan que "las primeras estimaciones realizadas sobre el impacto económico de la medida muestran que la recaudación tributaria aumentaría considerablemente".

"La UE recaudaría 48.000 millones de euros adicionales en el presente ejercicio, 98.000 millones de euros si el tipo impositivo fuese del 21 %", y en España "las cifras rondarían los 700 millones de euros y los 5.400 millones de euros, respectivamente", concreta el texto.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, señaló por su parte este lunes en una entrevista en TVE que los socialistas no cierran la puerta a esta propuesta "siempre que no condicione y no afecte a los compromisos de España". "Y, si va de la mano de medidas que no generen desequilibrios en el contexto internacional, mucho mejor", deslizó Gómez.

Unidas Podemos considera que no existe riesgo de que España sufra una huida de la inversión por anticiparse al resto de países y establecer ya la medida. "Todos los países europeos lo vamos a hacer en los próximos años de forma simultánea, España ya ha mostrado que se podía avanzar en la tasa a las grandes empresas tecnológicas, la llamada tasa Google, y en el impuesto de sociedades también podemos ir dando pasos", señalaba a ese respecto este lunes el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en una entrevista con este diario.