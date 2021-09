El Gobierno de Pedro Sánchez ha creado en los últimos dos años 120.000 plazas de Formación Profesional a las que se sumarán otras 80.000 plazas que la ministra de Educación, Pilar Alegría, se comprometió a poner en marcha este martes, coincidiendo con la aprobación de la nueva Ley de FP en Consejo de Ministros. Según datos a los que ha tenido acceso 20Minutos, cinco autonomías (Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia y Castilla La Mancha) suman el 62,5% de las ya creadas y financiadas por el Ministerio.

La comunidad más beneficiada en términos absolutos es Andalucía, donde se crearon 11.768 plazas en 2020 y 5.540 en 2021, además de las 3.450 de Formación Profesional bilingüe durante este bienio, lo que suma un montante de 20.758. En Cataluña fueron 20.425, divididas en las 12.372 de 2020, las 4.753 de 2021 y las 3.300 plazas bilingües. El top tres lo cierra la Comunidad Valenciana, con 14.671. En la autonomía gobernada por Ximo Puig hubo 8.737 nuevas plazas el curso pasado y 3.684 en este, más otras 2.250 impartidas también en inglés. En Madrid fueron 6.876 en 2020 y 5.328, en 2021, más otras 1.560 bilingües. Por último se encuentra Castilla La Mancha, con 5.351: 3.366 en 2020, 1.1905 en 2021 y otras 1.080 bilingües.

"Financiamos 120.000 para 2020-2021 y en este nuevo curso van otras 60.000. El resto estarán disponibles para 2023", ha remachado la ministra Alegría en rueda de prensa. El anuncio del Ejecutivo llega después de que se hayan producido imágenes en diferentes territorios en las que se podía observar cómo miles de estudiantes hacían cola para obtener una plaza de Formación Profesional, muchos de ellos quedándose a las puertas. Se calcula que hay unos 24.000 estudiantes en esta situación en Cataluña y otros 18.000 en Madrid.

Todo ello se debe a la alta demanda de este tipo de educación. Solo en el último curso ha tenido 83.000 peticiones de alumnos nuevos, el mayor aumento en una década. La tasa de matriculación de estas enseñanzas en la Unión Europea casi triplica a la de España y solo el 25% de la población activa española tiene cualificación media y un 35 % baja, pese a que en 2025 la mitad de los trabajadores necesitarán de una capacitación intermedia, según las proyecciones internacionales.

Entre las razones de este fenómeno, según declaraciones de Luis García Domínguez, presidente de la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa, recogidas por EFE, está su gratuidad frente a la Universidad y la mejora de sus metodologías, equipamientos y adecuación de títulos al mercado. Además, entre los motivos también cita el mayor "conocimiento real" que se tiene de la FP, su fácil acceso en todo el territorio, la diversidad de títulos y la especialización que ayuda a encontrar empleo, gracias también a que las empresas se han dado cuenta de que "no por contratar a gente con titulación más alta mejora la productividad sino todo lo contrario".

Las claves de la nueva ley

"Queremos dotarnos de una FP sin apellidos y más flexible", ha resumido Alegría para explicar que la nueva FP va dirigida a toda la ciudadanía, tanto a estudiantes como a trabajadores, estén o no ocupados, con el objetivo de facilitarles itinerarios formativos a lo largo de su vida profesional. El texto establece una oferta única y modular ordenada en itinerarios que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes (A, B, C, D y E), de distinta duración y volumen de aprendizajes. A partir del grado C, toda la FP va a tener un carácter dual, lo que significa que todos los estudiantes harán prácticas en empresas.

En el marco de adecuar la formación a las necesidades del sistema productivo, se plantea una oferta vinculada con la digitalización, el emprendimiento y la sostenibilidad. "Ya tenemos puestas en marcha 25 nuevas titulaciones acordes a sectores emergentes. Vamos a lograr de esta forma que la Formación Profesional sea la primera opción formativa por parte de nuestros estudiantes. Pero también atendemos a trabajadores que necesitan actualizar sus cualificaciones.", ha apuntado la titular de Educación y FP.