El Gobierno aprueba la nueva Ley de FP: diez claves de la reforma de una modalidad educativa en auge

La primera lectura ante el Consejo de Ministros de la futura Ley de Formación Profesional la realizó Isabel Celaá el pasado 15 de junio. La entonces ministra de Educación ya auguraba que el proyecto regresaría a la reunión semanal del Gobierno después de las vacaciones de verano, para su aprobación y posterior recorrido hacia el Parlamento. Lo que no imaginaba Celaá es que para ese momento ya no estaría ella al frente del ministerio. Este martes ha sido su sustituta, Pilar Alegría, la encargada de presentar las claves de la reforma que pretender modernizar una norma vigente desde 2002.

En ese contexto, Alegría ha arrancado su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros reconociendo y agradeciendo a su antecesora el trabajo que "realizó también en materia de Formación Profesional" y ha reiterado en varias ocasiones que esta ley nace de "un trabajo intenso de diálogo y negociación". Una negociación no solo con las instituciones públicas que debían pronunciarse sobre la materia -como el Consejo Escolar del Estado o el Consejo Económico y Social- sino también, según ha resaltado, con las comunidades autónomas y los agentes sociales. Preguntada acerca de discrepancias con las educación concertada, la ministra ha negado compartir esa percepción sobre un proyecto de que ha destacado las siguientes diez claves.

Integración de toda la oferta

La nueva FP va dirigida a toda la ciudadanía, tanto a estudiantes como a trabajadores, estén o no ocupados, con el objetivo de facilitarles itinerarios formativos a lo largo de su vida profesional. "Va a conseguir una integración real de toda la oferta de la Formación Profesional, de modo que todas las personas, cualquiera que sea su edad y su situación, podrán encontrar de una forma sencilla aquella adecuada a sus necesidades en cada momento”, ha explicado la ministra. La nueva ley acaba con el doble modelo, que diferencia entre FP educativa y FP para el empleo. "Queremos dotarnos de una FP sin apellidos y más flexible", ha dicho

El texto establece una oferta única y modular ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes (A, B, C, D y E), de distinta duración y volumen de aprendizajes. La unidad más pequeña o microformación serán las de grado A y los títulos y cursos de especialización, los grados D y E. Independientemente de su tamaño y duración, esa oferta será acumulable, certificable, y acreditable y la experiencia formativa de cada persona estará disponible en el nuevo Registro Estatal de Formación Profesional.

Carácter dual

A partir del grado C, toda la FP va a tener un carácter dual, lo que significa que todos los estudiantes harán prácticas en empresas. Educación ha explicado que se aplica a partir de ese nivel porque es cuando la formación se empieza a componer de varios módulos. Agregan que los grados A y B son más cortos y no contemplan tiempo para ese modelo dual.

Ese periodo de prácticas se podrá llevar a cabo bajo dos regímenes. Por un lado, la FP general, con un tiempo en la empresa de entre el 25 y el 35% de la duración total de la formación y el compromiso de la compañía de participar en hasta un 20% de los contenidos y resultados de aprendizaje. Por otro lado, la FP intensiva, con un porcentaje de duración del 35% del total y una colaboración de la empresa con el centro en el desarrollo del currículo de más del 30%.

Esta segunda modalidad se regirá por un contrato entre el estudiante y la empresa. Alegría no ha especificado más al respecto y se ha limitado a decir que siempre existirá una remuneración y que esa figura contractual será la que establezca la legislación en el marco de la reforma laboral que plantea el Ministerio de Trabajo.

Ajustado a las necesidades del mercado

La ministra ha destacado que el trabajo de diálogo llevado a cabo con las asociaciones patronales y con los sindicatos, pero también de forma directa con empresas, les ha permitido hacer "un trabajo prospectivo para conocer las necesidades del tejido productivo en los próximos años".

Adaptado a cada territorio

En línea con lo anterior, la nueva ley también pretender adaptar la Formación Profesional a las comunidades y a las características concreta de cada territorio. "Podrán introducir los complementos formativos que les demande su propia realidad", ha explicado Alegría.

Una oferta "atractiva y competitiva"

En el marco de adecuar la formación a las necesidades del sistema productivo, se plantea una oferta vinculada con la digitalización, el emprendimiento y la sostenibilidad. "Ya tenemos puestas en marcha 25 nuevas titulaciones acordes a sectores emergentes. Vamos a lograr de esta forma que la Formación Profesional sea la opción formativa por parte de nuestros estudiantes. Pero también atendemos a trabajadores que necesitan actualizar sus cualificaciones.", ha apuntado la titular de Educación y FP. Desde 2018, el alumnado matriculado en esta modalidad ha crecido un 19,5%. El curso pasado el incremento fue del 9,3%. Esto supuso su mayor subida anual en una década y se convirtió en la opción educativa que más creció.

El documento regula asimismo la participación en proyectos y organismos internacionales, la convocatoria de proyectos de formación entre centros españoles y extranjeros, y la movilidad de alumnado y profesorado entre distintos países. Además, incluye la creación de dobles titulaciones y la oferta bilingüe.

Conexión con la Universidad

La nueva norma regulará la relación entre las enseñanzas de FP y las universitarias, facilitando el diseño de itinerarios que permitan transitar "sin obstáculos" entre los dos sistemas y en ambos sentidos. El texto contempla el impulso a nuevos modelos de colaboración, proyectos compartidos, o el intercambio de recursos y espacios para generar transferencia de conocimiento y la puesta en común de buenas prácticas.

"Les debemos a los jóvenes empleos de calidad y dignos y la FP se los va a dar"

Orientación profesional

El ministerio contempla igualmente el acompañamiento durante la formación o para aquellos que se replanteen su carrera y establece el origen de lo que será el nuevo modelo de Orientación Profesional, unidades a las que se prevé que pueda acudir cualquier ciudadano. Estas requerirán de un posterior desarrollo de la Ley Orgánica.

En cuanto a los centros, las dos redes hasta ahora independientes, la del sistema educativo y los centros y entidades autorizadas para la Formación Profesional para el empleo, serán complementarias. Todos estarán inscritos en el Registro Estatal de Centros de Formación Profesional.

Mejorar la acreditación de competencias

El proyecto persigue además transformar el sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral y vías no formales. "Tenemos que ser más ágiles y reconocer la experiencia de nuestros trabajadores para que sean menos vulnerables", ha apuntado Alegría. La ministra ha detallado que con este nuevo sistema se pretende que más de tres millones de personas puedan acreditar sus competencias en cuatro años, frente a las 300.000 que lo consiguieron con el modelo anterior.

Más plazas

La ministra ha recordado el compromiso de su departamento de ofrecer 200.000 nuevas plazas de FP en cuatro años: "Financiamos 120.000 para 2020-2021 y en este nuevo curso van otras 60.000. El resto estarán disponibles para 2023".

Dado el auge de esta modalidad educativa, este asunto está resultando problemático. Este año miles de alumnos se han quedado sin plaza pública en comunidades como Madrid o Cataluña. En la primera de ellas algunas familias han denunciado incluso haber tenido que sus hijos han tenido que pasar la noche haciendo cola ante los centros dado que la inscripción se realiza por orden de llegada.

Presupuesto

La ministra ha recordado que este proyecto lleva asociada una memoria económica que contempla 5.474 millones de euros. De ellos, 1.550 proceden de los fondos de recuperación y resiliencia de la UE.

"Esperamos que la tónica de diálogo y negociación se traduzca ahora en el Congreso y podamos aprobar la ley con el mayor consenso posible"



La ministra ha asegurado que esta reforma de la FP "europeiza" a España y se ha mostrado convencida de que permitirá reducir el desempleo, principalmente el juvenil. Sin especificar de cuánto podría ser ese descenso, Alegría ha apuntado que a los estudiantes de FP el paro les afecta de media seis veces menos que la resto.

Después de que el Consejo de Ministros le haya dado luz verde, el proyecto de ley se encamina hacia la Cámara baja. "Esperamos que la tónica de diálogo y negociación se traduzca ahora en el Congreso y podamos aprobar la ley con el mayor consenso posible", ha señalado la titular de Educación y FP, para quien España "no puede permitirse no tener éxito en esta tarea": "Tenemos una oportunidad fundamental que no debemos perder. Les debemos a nuestros jóvenes empleos de calidad y dignos y la FP se los va a dar".