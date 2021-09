Las inundaciones, el fenómeno natural que más golpea a España: "Habría que empezar a tomárselo en serio"

El intenso azote del paso de la última DANA ha vuelto a poner de relieve la vulnerabilidad y la elevada exposición a inundaciones que presentan amplias zonas del país. Septiembre llegó acompañado de una gota fría especialmente arrolladora, que anegó media España y dejó destrozos millonarios. Pero no era la primera vez que pasaba, y no será la última.

La previsión es que este tipo de fenómenos meteorológicos sean cada vez más frecuentes y más intensos. Esto supone una grave amenaza, sobre todo si se tiene en cuenta que una gran parte de la población vive asentada actualmente sobre zonas en riesgo de sufrir inundaciones. Por ello, los expertos exigen la optimización de los planes de prevención de este tipo de catástrofes, así como una reconfiguración del uso del suelo y una mayor voluntad de fomentar la educación y la conciencia ciudadana.

En España existen 19.900 kilómetros de zonas inundables delimitadas, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, desde donde prevén que, para finales de este año, esa cifra ascienda a los 25.000 kilómetros. Estiman, además, que unas 2.730.000 personas viven en las zonas inundables de mayor riesgo de las cuencas intercomunitarias. Pero en esos cálculos, según ha puntualizado recientemente el Colegio de Geólogos en un comunicado, "no se incluyen cuencas internas de Cataluña, costa gallega, cuencas andaluzas del sur o los archipiélagos". De abarcarse esas zonas, apuntan, el número de personas en riesgo por inundaciones alcanzaría los cinco millones; es decir, el 10% de la población española.

Zonas de peligrosidad por inundación. Henar de Pedro

Existe una herramienta -el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables- que permite identificar cuáles son las regiones de mayor y menor peligrosidad de inundación en el país, ya sea por precipitaciones intensas o por el nivel del mar. Si se tienen en cuenta únicamente las inundaciones fluviales (con un periodo de retorno de 10 años), hay 2.075 municipios que sufren inundaciones fluviales frecuentes que afectan a alrededor de 480.868 habitantes, según un estudio de la startup de análisis de datos DOTGIS. Así, y según estos datos:

La comunidad con mayor riesgo es la Comunidad Valenciana.

Los 10 municipios con mayor porcentaje de habitantes afectados por posibles inundaciones son las de: Deltebre (Tarragona) con un 86,3% de la población en riesgo, Castraz (Salamanca) con un 69%, La Maya (Salamanca) con un 67%, Sant Jaume d’Enveja (Tarragona) 64,8%, Calatayud (Zaragoza) 57,7%, Massalfassar (Valencia) 55,1%, Quartell (Valencia) 54,5%, Betanzos (A Coruña) 51,8%, Benavites (Valencia) 51,5%, y Alfara del Patriarca (Valencia) 49,1%, respectivamente.

Las 10 provincias con más superficie (km2) en riesgo de ser inundadas son las de: Zaragoza, Navarra, Burgos, Lleida, Huesca, Teruel, La Rioja, Soria, Córdoba y Álava, respectivamente.

"Son eventos que están pasando todos los años, pero que se olvidan muy pronto"

Y es que las inundaciones constituyen el fenómeno natural que más consecuencias económicas y sociales acarrea en el país. Concretamente, el 69% del total de indemnizaciones del seguro de riesgos extraordinarios de los últimos 25 años fueron por inundación, según datos del Consorcio de Compensación de Seguros. Los daños por inundaciones se estiman en total en una media de 800 millones anuales. Hace apenas dos años, en septiembre de 2019, el país sufrió el paso de la DANA más intensa desde que se tienen registros y el coste total estimado de las solicitudes de indemnización rondó en torno a los 430 millones de euros. A ello habría que añadirle los 11,4 millones que invirtió posteriormente el Gobierno para la reparación de los daños producidos principalmente en el sureste peninsular.

Municipios más afectados por inundaciones. Henar de Pedro

Muchos de esos daños podrían haberse evitado, según afirma Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad. En un análisis publicado a través del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), Prieto, doctor en Ecología, señaló que, aparte de la "falta de gestión", los estragos que causan siempre estos fenómenos se deben en gran parte a que se siguen ocupando terrenos inundables y a la "falta de información adecuada" a los posibles afectados.

"Vemos que son eventos que están pasando todos los años, pero que se olvidan muy pronto", asevera a 20minutos Fernando Prieto. "Habría que empezar a tomárselo en serio", añade, enumerando una serie de medidas que podrían implantarse en materia de alerta temprana (mediante un mensaje destinado a las personas que viven en zonas de elevado riesgo, por ejemplo) o de prevención. "De forma inmediata, habría que aumentar en las ciudades los pavimentos que fueran drenantes, pues llegaría el agua y se filtraría ahí. O evaluar el caso de las carreteras, donde estamos viendo que las vallas y muros están haciendo que los ríos circulen como si fuera una acequia, y eso, de alguna forma, aumenta la velocidad y hace que haya mucha más peligrosidad".

Ya a medio plazo, el experto considera imprescindible que se tenga mucho más en cuenta la evaluación del riesgo de inundación a la hora de edificar. "Es una información que proporciona el ministerio, pero que no contemplan ni los alcaldes de las localidades ni los propietarios", afirma, señalando la posibilidad de que incluso se aplique una clasificación similar a la de las etiquetas energéticas para las zonas de inundaciones. "Sí que sabemos que hay zonas en las que las inundaciones son frecuentes y más o menos la gente tiene cierta memoria si está en una zona inundable. Pero hay inundaciones que se producen cada 50, 100 o 500 años, y no tenemos memoria histórica de que hayan sucedido", explica.

"Con el tiempo, las ciudades han ido ocupando zonas de mayor peligrosidad e invadiendo los márgenes de los ríos y las primeras líneas de costa"

Desde el Colegio Oficial de Geólogos hablan de "devolver a la naturaleza su territorio". Se refieren a un asunto mencionado también por el portavoz del Observatorio de Sostenibilidad: "el suelo mal urbanizado". Según explica a 20minutos su presidente, Manuel Regueiro, la principal petición del Colegio hacia el ministerio es que "impida de manera tajante que se construyan casas en zonas de riesgo", pues considera "intolerable" que, a día de hoy, se siga permitiendo en algunas áreas. Ya en el escrito remitido la semana pasada incidían en la necesidad de "aplicar una política de indemnizaciones por expropiaciones"; algo que, si bien asumen "saldrá caro", aseguran que los beneficios a largo plazo son muy superiores.

El Ministerio para la Transición Ecológica defiende el Real Decreto aprobado en 2016, en el que se establece qué se puede hacer y qué no se puede hacer en las zonas inundables. "Desde que se aprobó, lo tenemos contemplado en los planes de inundaciones y cada año hacemos unos 2.000 informes de urbanismo de los ayuntamientos y comunidades autónomas, comprobando que ellos tienen cartografía de zonas inundables y que se cumplen estos requisitos. Y si no se cumplen, los planes urbanísticos no se aprueban", asegura a 20minutos el Subdirector General de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos, Francisco Javiér Sánchez, reiterando que, "desde hace al menos cinco años, la normativa es muy estricta".

Tal y como se muestra en el mapa de riesgos, la mayoría de las zonas más susceptibles a padecer inundaciones son las capitales de provincia; es decir, zonas muy edificadas. Tiene sentido, sobre todo si se tiene en cuenta que -a diferencia de, por ejemplo, los bosques, donde la propia vegetación impide una mayor erosión-, en las zonas urbanizadas con suelos asfaltados, la absorción del agua es considerablemente menor. Ahora bien, ¿la problemática nace entonces de la propia edificación o de la zona en la que se construye? Es una combinación de ambas, explica Fernando Prieto. El ecólogo recuerda que cuando se construyeron las primeras ciudades, los griegos y romanos se apartaron de los ríos, pero con el tiempo, las ciudades han ido "ocupando zonas de mayor peligrosidad e invadiendo los márgenes de los ríos y las primeras líneas de costa".

Un caso paradigmático de exposición, según destacó el experto en un informe de 2019, es el de los campings. "En concreto en la provincia de Valencia el 100% de los campings se encuentran en zonas inundables, en toda la Comunidad Valenciana hay tan solo 29 fuera de las láminas de inundación frente a un total de 90", advertía entonces. La última DANA corroboró estas afirmaciones pues, aunque no sucedió en la Comunidad Valenciana, las lluvias torrenciales obligaron a desalojar a decenas de personas de un camping de Alcanar (Tarragona) que fue completamente arrasado por el temporal.

Imagen del camping de Los Alfacs totalmente inundado. Salvamento Marítimo

Desafíos

Uno de los "grandes desafíos" actualmente consiste en aplicar medidas de prevención en edificaciones situadas en zonas de riesgo de inundación desde antes de aprobarse el decreto de 2016, asumen desde el Ministerio para la Transición Ecológica. Para abordar esta problemática, según cuenta a este periódico Francisco Javier Sánchez, contemplan una serie de actuaciones.

"La primera consistiría en que, con los modelos numéricos de la Aemet y con el sistema de Protección Civil y con la medida de los caudales en ríos, entre otros datos, que las administraciones seamos capaces de avisar con tiempo para que la gente y los sectores económicos les dé tiempo a prepararse", explica, reconociendo que "todavía tenemos muchísimo camino por recorrer" en este aspecto.

Otra de las líneas de actuación muy importantes, según cuenta, es llevar a cabo obras que eviten o mitiguen los efectos de las inundaciones. "Hay veces que intentamos hacer obras ambientales que den más espacio a los ríos para que el agua pueda circular en caso de crecidas", señala, destacando el ejemplo de la ciudad de Cuenca donde, gracias a una obra de este tipo, se evitaron muchas inundaciones en septiembre de 2019.

Con estos objetivos, que se añaden a otros como la mejora del conocimiento y la sensibilización, el Gobierno ha incrementado los presupuestos hasta los 2.000 millones de euros a invertir para 2027. Esta cifra, que se destinará a la prevención de inundaciones en todo el país, significa un incremento de más del doble respecto al presupuesto aprobado en 2016.

Más fenómenos adversos a causa del cambio climático

"Las proyecciones de todos los escenarios de cambio climático -tanto de altas como de bajas emisiones- auguran un futuro en el que los fenómenos atmosféricos adversos serán más frecuentes e intensos, en cuanto a lo que lluvias torrenciales se refiere, pero también en cuanto a sequías y olas de calor", explica a 20minutos el portavoz de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

De hecho, destaca, ya se está comenzando a observar ese aumento en la frecuencia y en la intensidad de las lluvias torrenciales en el país. "La causa encaja perfectamente en un contexto de cambio climático, donde la atmósfera tiene más energía, el mar está más caliente, y todo ello se conjuga en fenómenos extremos más violentos", señala, recordando un informe reciente de la ONU en el que advertía de que los fenómenos meteorológicos extremos se han quintuplicado en los últimos 50 años.

Según el Banco Mundial, en torno a 2.000 millones de personas se han visto afectadas por inundaciones en el mundo en las últimas dos décadas, "con costos enormes en sufrimiento humano y pérdidas económicas". De hecho, apuntan que "las inundaciones son uno de los riesgos naturales más frecuentes que afectan a la población mundial" y aseguran que aproximadamente 1.470 millones de personas -el 19% de la población mundial- viven actualmente en riesgo de inundación. "Las sociedades deben adaptarse y los Gobiernos deben priorizar, acelerar y ampliar sus mecanismos de respuesta en esta década", urgen en un comunicado remitido en el mes de junio.