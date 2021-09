Lo fácil sería decir ahora que has sido un ejemplo de fuerza y de dignidad, pero me darías una torta en el brazo porque odiabas esa autocomplacencia.



Así que lo dejaré en que has sido una amiga maravillosa y que te recordaré feliz y luminosa.



Hasta siempre, @OlatzVazquez. pic.twitter.com/Fd0l3sdbSE