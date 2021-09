La periodista y fotógrafa Olatz Vázquez ha fallecido en la madrugada de este viernes a los 27 años a causa del cáncer que padecía, tal y como han informado a la Cadena SER allegados de la familia.

La joven vizcaína tenía un cáncer gástrico con metástasis abdominal contra el que ha luchado durante más de un año, proceso el cual se ha centrado en mostrar sin tapujos en las redes sociales durante los últimos meses.

La periodista, famosa por sus duras instantáneas en blanco y negro, se convirtió en un símbolo de la batalla contra el cáncer por su actividad en internet, donde también mostraba su trabajo como fotógrafa.

"Sigo haciendo las mismas fotos que hacía hace años y es cierto que me lo dicen, que son duras, que son muy crudas, pero no me quiero tapar ni quiero ocultar mi enfermedad porque es una realidad, porque me ha tocado vivirla", explicó en una entrevista en noviembre al diario Nius.

Primer ciclo vs. Decimoctavo ciclo pic.twitter.com/BxwuCnu63M — Olatz Vázquez (@OlatzVazquez) June 17, 2021

En su última publicación en redes el pasado 19 de agosto, Olatz Vázquez se sinceró sobre los malos momentos que estaba viviendo al haber tenido "cuatro ingresos" y "un cúmulo de complicaciones" que le impedían remontar.

"He perdido la noción del tiempo, si es que ahí dentro la tienes. He perdido kilos, aspecto, independencia. Siento deciros que he perdido a la Olatz que era", aseguró muy apenada. "Me he convertido en una persona totalmente dependiente de los míos, ya que vivo 24/7 conectada a alimentación parenteral y una vía nasogástrica".

"Por suerte, y por fin, ahora estoy en casa con hospitalización a domicilio, tranquila y rodeada de los míos. ¿Los médicos qué me dicen? Que poco a poco. Que no me marque grandes metas sino que vaya a poquitos", escribió, confirmando así que, sin duda, ha estado rodeada de sus seres más queridos hasta sus últimos momentos.