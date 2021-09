"No me sorprendió": Así relató Olatz Vázquez cómo le diagnosticaron el cáncer

Tal y como han confirmado allegados a la familia, en la madrugada de este viernes ha fallecido Olatz Vázquez a los 27 años, periodista y fotógrafa que se ha convertido en todo un símbolo de la visibilidad de los enfermos al mostrar su lucha contra el cáncer gástrico con metástasis abdominal que padecía.

La vizcaína llevaba más de un año afrontando la enfermedad, pues se lo diagnosticaron el 9 de junio de 2020. Sin embargo, cuando se lo dijeron, no se mostró asombrada, pues considera que se lo tendrían que haber diagnosticado antes, pero todo se retrasó a causa de la pandemia: "La Covid-19 ha hecho muchísimo daño a otras enfermedades; a su detección, a su seguimiento y a su curación".

"No me sorprendió; llevaba un año yendo de médico en médico porque no me encontraba bien", escribió en agosto de 2020 en un hilo de Twitter. "'Eres joven; será una celiaquía, una gastritis, una úlcera...'. Hasta me recomendaron ir al ginecólogo porque quizás, y cito textualmente 'estaba confundiendo dolores abdominales con dolores menstruales'".

La periodista contó que, tras varias pruebas y otras citas para pruebas futuras, en marzo de 2020 la llamaron para decirle que, debido a la alerta sanitaria, tenían que retrasarle su gastroscopia. "Les pido que reconsideren mi caso. Su respuesta: 'Olatz, no te preocupes, hemos estudiado tu historial clínico y tú no tienes nada grave'", contó.

"9 de junio de 2020. Por fin la gastroscopia. Pienso que esa prueba marcaría el final de un año y medio de constantes molestias, dolores y malestar. Pero no. Era solo el principio de algo peor. 'Olatz, hemos encontrado varias úlceras tumorizadas en tu estómago'", narró la periodista. "Salgo de la consulta. Me caigo al suelo. Grito. Lloro. Rabia, impotencia, dolor".

"No entiendo cómo el factor joven es determinante para descartar si tienes una enfermedad grave", criticó en agosto de 2020. "La Covid-19 está ahí, pero el cáncer también, y un diagnóstico precoz es la mejor cura para esta enfermedad".