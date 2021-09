La periodista y fotógrafa Olatz Vázquez ha fallecido en la madrugada del viernes a los 27 años a causa del cáncer gástrico con metástasis abdominal que le diagnosticaron hace más de un año. En este tiempo, la vizcaína ha estado utilizando su labor como fotógrafa para mostrar su lucha contra la enfermedad en las redes, por lo que no son pocos los fans que acumuló en internet y que ahora lloran su pérdida.

Se había convertido en todo un símbolo de esta batalla a causa de la forma dura, cruda y natural con la que mostraba su proceso, hecho por el que muchos la aplaudían y alababan.

"No me quiero tapar ni quiero ocultar mi enfermedad porque es una realidad, porque me ha tocado vivirla", declaró en noviembre en una entrevista con el diario Nius. Y así lo hizo, durante meses mostró, con ayuda de la cámara que le regaló James Rhodes, su experiencia combatiendo el cáncer.

Pero esta labor de visibilización no ha quedado en el olvido, ni mucho menos, sino que perdura como la herencia que Olatz Vázquez ha dejado y por la que todos la recuerdan y recordarán.

Pese a no conocer a Olatz Vázquez en persona —salvo lo que ella contaba sobre su calvario y su enfermedad por redes— siento que me ha afectado su muerte, por todo lo que ella tuvo la generosidad de contarnos. Qué rabia y qué tristeza da todo esto. — 🦢Татьяна🦢 (@Eadeeva) September 3, 2021

Me diagnosticaron justo a la vez que Olatz Vázquez y seguí su testimonio y sus fotografías todos estos meses. Su labor de visibilización de las enfermas de cáncer en España quedará para la historia. Una pena y un dolor inmensos. Qué injusto todo. — Lecturas en Común 🌿📚🐿 (@_LecturaComun_) September 3, 2021

Gracias por compartir con el mundo tu sensibilidad, Olatz. Y tu historia, y tu lucha por visibilizar enfermedades menos conocidas, menos atendidas.

Y por recordarnos lo valiosa, fugaz e inesperada que es la vida. Qué rabia y qué tristeza. pic.twitter.com/Ixs66Ds6Ig — 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒆𝒂 𝑹𝒆𝒚𝒆𝒔 (@AudreyRdP) September 3, 2021

Sin conocerte, te estamos llorando. Porque contigo hemos vivido y revivido tanto dolor provocado por esta puta enfermedad. Hay que hablarlo claro, mucho más. Eskerrik asko, Olatz❤️ https://t.co/6VydGf82ZH — Eider Hurtado (@EiderHurtado) September 3, 2021

Tengo el corazón roto.

Gracias por enseñarnos tanto, Olatz.

Descansa en paz. pic.twitter.com/TVUgBmvnWR — ℑen (@Jennipi0) September 3, 2021

