Revilla: "Sanidad no puede cerrar la economía porque hay jueces"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cree que la decisión judicial de suspender el cierre del interior de la hostelería era "previsible" y deja claro que no se pueden tomar medidas contra la Covid solo desde el punto de vista sanitario. "No vamos a cerrar la economía, está claro: no la puede cerrar Sanidad porque hay jueces", ha afirmado.

Así se ha pronunciado el presidente al ser preguntado por el auto del Tribunal Superior de Justicia que suspende de forma cautelar la resolución de la Consejería de Sanidad que fija el nivel 3 en 27 municipios de la comunidad, con lo que deja sin efecto el cierre del interior de la hostelería.

Revilla ha dicho que la resolución judicial que se ha dado a conocer esta viernes era previsible, porque desde que finalizó el estado de alarma "no hay una doctrina que sirva a los jueces de todos los territorios de España para adoptar decisiones comunes".

El presidente ha insistido en que él ha venido advirtiendo sobre la necesidad de un instrumento jurídico que ampare las medidas de las comunidades desde mayo y ha añadido que están en juego derechos fundamentales.

"Esto que ha ocurrido hoy era algo previsible. No hay más que dos cosas que hacer, cuidarnos y vacuna", ha subrayado Revilla, que ha hecho estas declaraciones tras inaugurar la Feria del Queso en la plaza de Pombo de Santander.

Para el presidente, como la economía no se puede parar, lo que hay que hacer es llevar la mascarilla, mantener la distancia y "seguir funcionando".