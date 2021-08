Sanidad hace un llamamiento a la vacunación en embarazas: ¿Es segura? ¿Qué beneficios tiene? ¿Y riesgos?

Las alarmas saltaban hace dos semanas, cuando en los hospitales de toda España comenzaron a ingresar por coronavirus embarazadas sin vacunar. Sin ir más lejos, solo en el Hospital Vall d'Ebron de Barcelona hay 40 embarazadas ingresadas y en la Comunidad Valenciana hay 11, tres de ellas en la UCI. Además, este miércoles se conocía que una mujer embarazada de 40 años fallecía en Murcia por coronavirus. En total, ya son tres la embarazadas sin vacunar que han muerto por covid en las últimas semanas.

Con estos datos, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho que las autoridades sanitarias saben que "las vacunas salvan vidas" y, por eso se va a reunir con sociedades de ginecólogos, matronas y comadronas para impulsar la vacunación en embarazadas. Aún así, el debate 'vacunación sí, vacunación no' está encima de la mesa para muchas madres. ¿Qué es lo que sabemos sobre la vacunación contra el coronavirus en embarazadas? ¿Sobre riesgos, recomendaciones, trimestres o seguridad?

¿Es segura la vacunación en embarazadas?

Los expertos de Sanidad, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y las asociaciones de ginecólogos, matronas y comadronas aseguran que sí. De hecho, este mismo miércoles, especialistas en ginecología y obstetricia de grandes hospitales españoles han hecho un llamamiento a las comunidades para que aceleren la vacunación en embarazadas.

El Doctor Marcos Cantarero, Presidente de la Agrupación Ginecológica Española apunta a que "en Estados Unidos, se han vacunado. más de 200.000 mujeres embarazadas" y, "desde principios de año, todos los organismos sanitarios competentes están recomendando la vacunación en la gestación". Por eso, asegura que "es tan recomendable la vacunación durante el embarazo como lo es para la población general".

¿Qué recomiendan las autoridades?

Sanidad ha dejado claro en su séptima actualización de la Estrategia de Vacunación que las embarazadas deben ser inmunizadas según las toque por su grupo de edad, aunque no se las considera un grupo prioritario. Sin embargo, se trata de un actualización reciente. En las primeras versiones de la Estrategia de Vacunación no se hablaba de las embarazadas porque, según la Organización Mundial de la Salud, no había datos suficientes sobre que efectos podría tener la vacuna en embarazadas.

Pero, a la luz de los últimos acontecimientos, con estos ingresos y fallecimientos de embarazadas, la OMS ha cambiado de criterio en las últimas semanas. Ahora, recomienda la vacunación en embarazadas "cuando los beneficios de la vacunación para la mujer embarazada superan los riesgos potenciales". Es decir, cuando la mujer corra mucho riesgo de contagiarse. Por ejemplo, si es médico, profesora o sanitaria. E insta a los países y sus ginecólogos a informar correctamente a las mujeres.

¿El coronavirus es más grave en embarazadas? ¿Afecta al parto?

Sí. Según los últimos estudios, las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades graves asociadas a la covid que la población general. En concreto, el riesgo de ingresar en UCI o de requerir ventilación asistida era 3 veces mayor en las gestantes. Y también hay mayor riesgo de muerte.

Además, en cuanto al feto, la covid aumenta un 50% las complicaciones en el parto, hace que haya más posibilidades de que se produzca un parto prematuro y de que, después, haya que ingresar al bebé en una incubadora o en una unidad neonatal.

¿Qué vacunas están recomendadas?

Tanto el Ministerio de Sanidad, como la OMS y los ginecólogos recomiendan la inmunización únicamente con vacunas de ARN mensajero, es decir, con Pfizer y Moderna.

¿En qué periodo del embarazo se debe recibir el pinchazo?

Sanidad lo recomienda en cualquier momento de la gestación. Sin embargo, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia y otras asociaciones como la Agrupación Ginecológica Española, apuestan por hacerlo a partir del segundo trimestre porque "en los tres primeros meses se produce la formación de todos los órganos del feto" y es el momento más delicado del embarazo, explica el Dr. Cantarero.

Esta es la opinión mayoritaria también entre las matronas. Elena Borjabad, matrona de Tenerife, recomienda vacunarse a partir de la semana 20 porque "aunque a partir de la semana ocho el bebé ya tiene los órganos formados y 'solo' tienen que crecer, se debe proteger el primer trimestre al máximo, porque es el más delicado. Pero hay excepciones "Si tienes mucho riesgo de contagiarte de Covid, mejor vacunarte desde el minuto uno. Por eso hay que valorar riesgo/beneficio en cada una", explica Borjabad.

¿Hay riesgo de efectos secundarios para la madre o el bebé?

Según los últimos estudios, los efectos secundarios que puede sufrir una mujer embarazada tras vacunarse son exactamente los mismos que puede padecer la población general. Los más comunes son cansancio, fiebre, dolor de cabeza o tiriteras.

Sin embargo, en ningún caso estos efectos secundarios afectarían al feto: "no existe riesgo porque los componentes de la vacuna no atraviesan la barrera placentaria.", aclara el Dr. Cantarero.

¿Y los anticuerpos? ¿Llegan al bebé?

Según los últimos estudios, la vacunación de embarazadas contra la Covid sirve también para inmunizar a los fetos. Los últimos datos, recogidos en un estudio publicado en la revista científica 'JAMA pediatrics' demuestran que, al igual que los anticuerpos de la gripe o la tos ferina, los del covid atraviesan la placenta y permiten que el bebé nazca ya inmunizado.

¿Qué opinan las futuras madres?

Hay un intenso debate entre las embarazadas sobre si vacunarse para proteger a sus hijos o ser precavidas y esperar a que nazcan. Este periódico ha podido hablar con algunas de ellas y hay testimonios de todo tipo, aunque todas están de acuerdo en que necesitan más "seguridad y transparencia" en la información. Zaira Serrano, madre primeriza embarazada de pocas semanas, asegura que prefiere no vacunarse porque "la vacuna lleva poco tiempo con nosotros, no está del todo claro que no nos perjudique", y añade que las autoridades sanitarias tampoco "ofrecen un respaldo si pasa algo".

Sin embargo, Alba Izquierdo, de 36 semanas, cuenta que, tras muchas dudas por la falta de información clara, pidió vacunarse porque "en caso de contagiarme del virus estando embarazada, los efectos de la enfermedad serían muchísimo peores sin estar vacunada". Y , ahora, se lo recomienda a todas las futuras madres "por ellas, por su bebé y por el resto de personas".