En medio de una quinta ola que nos deja una incidencia acumulada de casi 700 casos por cada 100.000 habitantes y con el foco puesto en la elevada tasa de contagios entre los jóvenes, a los que se ha llegado a tildar de "hipercontagiadores", vuelve el debate sobre si cerrar o poner más restricciones sobre los lugares de ocio y la hostelería.

Cuatro comunidades, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, pidieron a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que regulara el 'pasaporte covid' para entrar a los lugares de ocio y la hostelería. Este mismo miércoles, Darias, rechazaba su aplicación por las "dudas jurídicas" que generaba, pero dejaba la puerta abierta a que las Comunidades Autónomas pidiera test negativos, certificados de vacunación o cualquier otra prueba a todo el que quisiera acceder al ocio o la hostelería. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro y cuál permitirá entrar al ocio estas vacaciones?.

¿Qué es el 'pasaporte Covid'?

Es un certificado, digital o en papel, aprobado por la Unión Europea que acredita que la persona está vacunada, ha pasado el coronavirus o tiene una prueba PCR negativa. El objetivo de este certificado era que los ciudadanos de la Unión Europea pudieran viajar por el espacio común de forma más libre y segura. Con este certificado, los turistas no deberían ser sometidos a más restricciones por lo que se asegura la libre circulación.

¿Y el certificado de vacunación?

Es un certificado que emiten las autoridades sanitarias de cada país que acredita que la persona que lo posee ha recibido las dos dosis de una de las vacunas aprobadas por la EMA contra el coronavirus. No pueden acceder a él los que ya han pasado la enfermedad, ni aquellos que posean un PCR negativo. Todos los que poseen este certificado pueden entrar a España sin mayores restricciones.

¿Cuáles son sus principales diferencias?

La mayor diferencia es que el 'pasaporte covid' está regulado por la Unión Europea por lo que su aplicación para algo que no fuera viajar por el espacio común, también dependería de la Unión Europea.

¿Qué opina Bruselas sobre aplicar el 'pasaporte covid' al ocio?

Bruselas ha dado luz verde a España para que utilice el 'pasaporte covid' para controlar la entrada al ocio y la hostelería. Pero, en todo caso, esta utilización se debe someter a las leyes europeas.

Esto podría suponer un problema porque, teniendo en cuenta que los ciudadanos no pueden elegir el momento en que se vacunan y no todo el mundo puede permitirse un PCR, podría considerarse una medida discriminatoria y las instituciones europeas podrían tumbar la medida.

¿Por qué se abre la puerta al certificado de vacunación y otras pruebas?

Aunque Darias rechazara la regulación del pasaporte Covid para acceder al ocio, sí que dejaba la puerta abierta a que las comunidades pidieran otras pruebas como test PCR o certificado de vacunación: "Las comunidades, dentro de sus competencias, pueden establecer cuestiones que requieren este tipo de documentos, como pruebas de vacunación o diagnóstico de infección activa. Está en sus competencias como autoridad sanitaria que son", decía la Ministra.

De esta forma, la regulación de quién puede entrar o no al ocio, la hostelería o las discotecas dependería de los gobiernos de las Comunidades Autónomas, no de Europa.

¿Qué comunidades autónomas piden el pasaporte covid?

Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía han firmado una petición para que Darias regule el 'pasaporte covid' para acceder a lugares de ocio. Los gobiernos de estas comunidades creen que con más de un 55% de la población vacunada, la medida ya no es discriminatoria y es una herramienta para evitar el cierre de la hostelería. Pero, ante la negativa de Darias, de momento, no pueden aplicarlo.

¿Qué comunidades piden test y certificado de vacunación?

Galicia pide un test PCR negativo para todos los que quieran entrar en el ocio nocturno y las discotecas. Canarias, pide el certificado de vacunación o PCR para acceder al interior de bares, restaurantes o centros deportivos y culturales en las islas que se encuentren en el nivel 4 de alerta, como Tenerife. En Baleares se pide este mismo certificado de vacunación o test pero solo a la gente que llegue de fuera de las islas.

Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, las comunidades que piden el 'pasaporte covid' no piden, de momento, ni PCR negativas ni certificados de vacunación para acceder al ocio.

¿Cuál es la opinión de los expertos sobre estas medidas?

Según apunta el departamento de Darias, existen dudas jurídicas par aplicar el 'pasaporte covid' a una finalidad distinta para la que se aplicó. Además, según David Larios, presidente de la Asociación Juristas de la Salud, "hay un elemento claro de discriminación que para mí deslegitima estas medidas" porque no todo el mundo puede vacunarse o pagar un PCR.

"Si fuera porque todo el mundo que ha querido está vacunado y [el pinchazo] es voluntario puramente, esta 'carga' tiene más sentido, pero en un contexto donde hay población sin vacunar aunque quiera es desproporcionado y discriminatorio con los que no es que no hayan querido, sino que no han podido", explica Larios.

¿Qué opina la hostelería?

Varias empresas dedicadas a la promoción de festivales de música y conciertos consideran que pedir el 'pasaporte Covid' para acceder a esta clase de eventos es "una de las mejores soluciones" a la situación catastrófica que atraviesa el sector ante el segundo verano de pandemia.

Pero muchos hosteleros se ven incapaces de controlar la entrada a sus locales con este certificado, con la prueba de vacunación o con PCR porque piensan que se pueden falsificar, prestar o compartir y no tienen la formación necesaria para evitarlo.

¿Qué otros países han aprobado este certificado para el ocio?

En medio de grandes protestas, Francia ha aprobado después de un gran debate social, el 'pasaporte covid' para entrar a bares, restaurantes, lugares cerrados o grandes eventos deportivos. De momento es el único país de la Unión Europea que lo ha hecho, aunque Reino Unido ha invitado al ocio nocturno a que también lo use.