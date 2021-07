Más del 80% de la población cree que la culpa de la quinta ola la están teniendo los jóvenes según el barómetro de DYM para 20minutos. La mayoría de la población cree que los jóvenes han afrontado la relajación de las restricciones desde la irresponsabilidad que han salido a discotecas, hecho botellones y organizado fiestas en casa, lo que ha elevado la incidencia acumulada y el número de casos. De hecho, Castilla y León llegó a definir a los jovenes que iban a bares como "supercontagiadores".

De hecho, según el Ministerio de Sanidad, se está produciendo una "doble curva" una entre los mayores de 40 y otra entre los menores. La incidencia acumulada en los últimos catorce días entre los jóvenes es de 1.838 casos cuando la media en España está en los 622. Sus datos son los peores de todos los grupos de edad pero, los jóvenes con los que ha hablado este periódico no se sienten culpables por esta quinta ola.

Emma, 24 años, Madrid

Emma, desde luego, le tiene miedo al virus: "lo primero pienso en mi familia", cuenta a 20minutos, "pero también por mí, porque conozco casos de gente cercana que ha estado en el hospital e incluso gente que, con dos años menos que yo, ha fallecido".

Pero no entiende que se culpe a los jóvenes de la alta incidencia: "La ignorancia se palpa en el ambiente", comenta indignada. "En las terrazas también hay gente de 50 y 60 años todos juntos y sin mascarilla. No éramos solo jóvenes" añade. Emma tiene claro que "ha habido cuatro 'tontos' que la han liado" pero que la mayoría de jóvenes "se están comportando" y llevan "dos años sin tener relación con amigos, sin ir a fiestas y sin quedadas".

Además, la madrileña piensa que los jóvenes han dado una lección de responsabilidad porque se han vacunado en masa: "En cuanto han abierto el periodo de vacunación hemos cogido cita corriendo", añade la joven, que ya tiene su primera dosis de Pfizer. Y recalca que es normal que los jóvenes sean los más contagiados porque son los que "quedan por vacunar". Así que no entiende, como "tienen la cara de culpabilizar a los jóvenes" ni el "odio a la juventud".

Carlos, 29 años, Huelva

Sin embargo, Carlos ha sido de esos jóvenes que han preferido no pedir cita para la vacunación. De momento, ni está vacunado, ni tiene la intención de vacunarse hasta que "no se vean a medio/largo plazo los efectos secundarios de la vacuna en los que sí se la han puesto".

Aún así, no ha dejado de "vivir por miedo al virus", cree que eso sería como "montarse en avión; no vamos a dejar de viajar por miedo a que el avión se caiga". Dice no considerarse "un inconsciente", pero tampoco le tiene miedo al coronavirus, por eso ha ido a "fiestas en domicilios particulares, bares de copas y discotecas". Eso sí, aunque él no bebe, reconoce que "la gente que bebe suele hacer muchas tonterías y le da un poco igual el cumplimiento de las medidas".

En lo único que está de acuerdo con los otros jóvenes es en que ellos, no son los culpables de esta quinta ola. Cree que "nos estamos comiendo una pandemia que no es nuestra, que no se gestó en España ni en Europa" y que bastante han hecho ya con "aceptar estar un mes sin salir de casa o normas absurdas como la de la mascarilla al aire libre".

Iván, 24 años, Sevilla

A Iván no le sorprende que se esté culpabilizando a los jóvenes de la quinta ola "después de bombardear con imágenes de botellones, de fiesta y de irresponsables en todos los medios". Pero cree que aquellos que los culpan son personas "sin sentido crítico, que no entienden que esas imágenes no nos representan a todos". "Yo soy joven, me gusta pasármelo bien, pero también me considero una persona responsable", apostilla.

Aún así, el joven sevillano reconoce que sí ha hecho botellones, aunque "no ha sido lo habitual". "No utilizábamos mascarillas, la única preocupación que teníamos era ventilar el espacio y que cada uno bebiera de su vaso. Pero no cumplíamos con las medidas. Incluso fumamos cachimba y eso es un foco de coronavirus" acepta el joven. Aunque se excusa diciendo que son sus "amigos de siempre, prácticamente un grupo burbuja".

Eso sí, aunque haya participado en fiestas y botellones, Iván ha evitado salir a discotecas: "Soy el que más ganas tiene de perrear y de emborracharme hasta que me recoja la ambulancia, pero lo veo feo" tal y como está la situación, cuenta a 20minutos. Cree que a la gente que sale de fiesta "se la suda todo" y que hay que ser "mínimamente responsables, e ir a una discoteca en pandemia no lo es", ni ahora ni en la segunda ola, cuando "ya había gente que salía", dice Iván.

Alberto, 24 años, Madrid

Alberto, por el contrario, no ha tenido problema en salir al ocio nocturno cuando se ha permitido porque cree que está "todo muy controlado" y, además ha procurado a ir a sitios "al aire libre por lo que el aforo estaba muy controlado y cada grupo en su mesa"

Pero lo cierto, es que reconoce que no le tiene demasiado miedo al covid: "Al principio me preocupaba más por mi familia. Ahora mismo todos mis seres queridos están vacunados y preocupación ha disminuido mucho". Realmente, como joven que quiere tener un futuro, le preocupan más "las consecuencias que está trayendo en cuanto a economía y a salud mental" dice.