Temor en las comunidades ante la subida de la presión hospitalaria: algunas no descartan otro estado de alarma

La llaman la quinta ola y ya ha puesto a las comunidades autónomas en jaque: la presión hospitalaria, uno de los factores decisivos en la lucha contra la pandemia del coronavirus y que más preocupa a las autoridades.

El incremento de casos en varias comunidades ha llevado a varias de ellas a replantearse las medidas de apertura tomadas conforme ha avanzado el proceso de vacunación e incluso a solicitar al Gobierno que se replantee medidas como el fin del uso de las mascarillas o incluso el estado de alarma.

Cataluña teme un desborde

Cataluña ha registrado 11 nuevos muertos por coronavirus en las últimas horas, con lo que ya son 22.318 los fallecidos desde el inicio de la pandemia, a la vez que han aumentado los ingresados en las UCI y el número total de hospitalizados, pese a que la velocidad de propagación del virus continúa bajando.

Las UCI catalanas han contabilizado 25 nuevos pacientes frente a los registrados este sábado, hasta los 297, y el número de hospitalizados ha aumentado en 118. En las últimas horas se han notificado 4.648 nuevos contagios, que eleva el número total desde el inicio de la pandemia a 831.289.

La Generalitat teme que las UCI se desborden

En consecuencia, las UCI de los hospitales catalanes se pueden desbordar en diez días, según la directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, que ha reconocido este domingo que se ha reaccionado tarde a la quinta ola de la Covid y ha augurado que a finales de julio los pacientes críticos pueden ser 400 o 500.

En declaraciones a RACC1, la máxima responsable del CatSalut ha señalado que se espera que a finales de julio se alcance un nuevo pico de la pandemia "y no es un pico optimista, habla de unos pacientes críticos que se pueden situar tranquilamente entre los 400 y 500", frente a los 297 que hay este domingo en las ucis.

Y ha asegurado que, en esta época en que parte del personal sanitario está de vacaciones, "400 pacientes (Covid en UCI) tienen la misma implicación que 600 en otro momento", por lo que el sistema sanitario está muy tensionado.

Cantabria

Cantabria vuelve al nivel medio (2) de riesgo por Covid-19 porque han aumentado los hospitalizados, que llegan a 69, y los pacientes en UCI, que son 11, con subida también de la incidencia, cerca de los 600 casos por cien mil habitantes a 14 días, y con siete contagios menos en las últimas 24 horas (264).

La incidencia a 14 días por cien mil habitantes continúa al alza y pasa de 570 casos a 593, mientras que a 7 días supera ya los 300 casos, con 313 frente a los 294 de un día antes.

La ocupación hospitalaria ha subido del 4,8 al 5,5%, con 69 pacientes ingresados frente a los 59 del anterior recuento, y en cuidados intensivos se ha pasado 8 a 11 enfermos.

Galicia

Las autoridades sanitarias gallegas han comunicado este sábado 1.170 contagios por Covid-19, la cuarta jornada consecutiva con más de mil infectados, que dejan el número de personas enfermas en 10.363, 946 más que un día antes, y supera el pico de la segunda ola, registrado a comienzos de noviembre del pasado año.

También ha vuelto a aumentar la presión asistencial, tanto en UCI como en planta, de modo que las personas ingresadas en total son 122 (23 más), la cifra más alta desde el 31 de mayo.

Según el Servicio Gallego de Salud, hasta las 18 horas de este sábado había en las unidades de críticos 22 personas, dos más que 24 horas antes, mientras que en planta había 100 pacientes, 21 más.

Baleares

Baleares ha sumado en las últimas 24 horas 630 contagios más por Covid-19, mientras que el número de casos atendidos por los hospitales se sitúa en 161, dieciséis más que este sábado.

Los datos difundidos por la Conselleria de Salud este domingo muestran que el número de defunciones se mantiene en 846 y que en las plantas de los hospitales hay 133 pacientes que están siendo tratados, 16 más que este sábado, y 29 en las ucis, los mismos que el sábado.

La ocupación en las UCI por parte de los pacientes críticos se mantiene en el 10%, calificado como de riesgo alto.

País Vasco

El País Vasco ha registrado en las últimas horas más de mil contagios diarios por cuarto día consecutivo y la tasa de positividad se ha disparado hasta el 11,4%, el porcentaje de infectados en relación a las pruebas realizadas más elevado al menos desde hace un año.

Desde julio de 2020, fecha a partir de la cual existen registros de la positividad en el País Vasco, no se había notificado una positividad tan alta como la de este sábado. Hace tres días fue similar, del 11,3%, y ya van cuatro jornadas seguidas que supera el 10%.

En cuanto a los nuevos contagios, en las últimas horas se han notificado 1.011, 166 menos que los del viernes, un descenso que se debe al menor número de test diagnósticos que se han llevado a cabo, 8.890 frente los 11.270 del día anterior, es decir, 2.380 menos, según los datos difundidos este domingo por el Departamento de Salud.

Urkullu pide mascarillas e insinúa un retorno del estado de alarma

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reconsidere el uso obligatorio de la mascarilla, no descarta más medidas si se tensionan las UCI, pero pide civismo para que no haya reuniones en parques y playas por la noche.

En una entrevista al diario Deia, Urkullu señala que no le "dolerían prendas" si hubiera que declarar otro estado de alarma. "Lo que nos da cierta esperanza de manera muy prudente es la ocupación de camas UCI, no fallecimientos, el índice de reproductividad... Pero si viéramos que se tuerce, habrá que poner sobre la mesa alguna otra medida que no sé si tiene que ser con el estado de alarma pero, en todo caso, que sea un paraguas para el conjunto del Estado", indica.

Tras recordar que ha solicitado el uso de la mascarilla de manera obligatoria, indica que "ha sido un real decreto ley del Gobierno central el que ha eximido del uso de la mascarilla en determinados lugares". "Ese decreto tiene que ser convalidado el miércoles en el Congreso de los Diputados. Es una buena ocasión para que el Gobierno español reconsidere esta cuestión, aun cuando sea única y exclusivamente la relativa al uso obligatorio de la mascarilla", dice, para demandar el uso de la mascarilla hasta que la población esté vacunada globalmente.