El 72% de los ingresados en las UCI de Andalucía son "negacionistas" de entre 50 y 60 años, según la Junta

"Nadie es más fuerte que el virus". Así de tajante lo afirmó este martes el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, quien insistió en pedir "prudencia" ante los datos "preocupantes" que está registrando la comunidad en los últimos días. En concreto, este martes se contabilizaron 2.906 nuevos positivos, el peor dato en cinco meses, una incidencia acumulada de 298 casos por cada 100.000 habitantes (729 entre los 20 y 29 años), cinco fallecidos y 633 hospitalizados (88 más en 24 horas). Pero el portavoz también quiso lanzar un mensaje claro y más optimista. "La vacunación funciona", aseveró, y prueba de ello es el perfil de personas ingresadas en los hospitales y UCI andaluzas.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, afirmó que de las 122 personas que están ingresadas en las unidades de cuidados intensivos de la comunidad, el 72%, es decir, 82 pacientes, son "negacionistas" de "entre 50 y 60 años", gente que "no ha querido ponerse la vacuna". Cabe recordar que, según el último dato ofrecido el pasado 1 de julio por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, solo el 0,9% de la población diana andaluza vacunada hasta ese momento (7,5 millones de dosis administradas) había rechazado la inoculación del suero contra la Covid-19.

La Junta también ha elaborado un perfil de los hospitalizados en planta por coronavirus. Así, de los 102 ingresos que se produjeron en Andalucía el pasado fin de semana, el 64% (65 pacientes) no estaban vacunados, mientras que el 36% restante tenían "en su mayoría" solo una dosis administrada. Además, cuatro de cada diez hospitalizados tenían menos de 40 años, y de estos, el 85% (34 personas) no habían recibido la vacuna.

Las personas a quienes se les han inyectado las dos dosis "consiguen una inmunización tan alta" que, aunque pueden contagiarse del coronavirus, logran que "la enfermedad no evolucione y derive en un ingreso hospitalario", reiteró Bendodo. Y lamentó que a la Junta "no le queda más remedio que poner el grito en el cielo" ante la reducción de vacunas que han llegado esta semana a la comunidad, por lo que volvió a asegurar que el "Gobierno de España no tiene nada más importante ahora mismo que garantizar un suministro amplio de vacunas".

Bendodo también puso de nuevo el foco en los ayuntamientos, a quienes les insistió en que hagan un "esfuerzo" para evitar los botellones. Y confirmó que, por el momento, la Junta mantendrá su "hoja de ruta" y las mismas medidas actualmente en vigor. Será la semana próxima cuando los expertos se reúnan de nuevo y decidan "si es conveniente o no plantear un cierre perimetral de algún municipio o tomar otras decisiones". En este sentido, Marín confirmó que los expertos han puesto sobre la mesa "regular" el ocio nocturno, "más que cerrar", ya que este sector, incidió el vicepresidente, no es el "foco principal" de los contagios.

Municipios costeros al límite

Bendodo y Marín defendieron que la incidencia acumulada no es lo único a tener en cuenta para tomar medidas. La presión sanitaria en Andalucía "no existe" en estos momentos, con un 6,4% de ocupación por Covid en las UCI, y el ritmo de vacunación, dijeron, es bueno.

Igualmente, apuntaron al incremento de población en municipios costeros que rozan o superan los mil casos por cada 100.000 habitantes (Marbella, Tarifa o Conil, por ejemplo). Por ello, los comités territoriales tendrán este miércoles en cuenta esa población flotante para determinar si hay o no que solicitar a los tribunales el cierre de esas localidades.

Así, Marín ha expuesto que, por ejemplo, en la costa de Cádiz el índice de población "se multiplica por tres", con lo que la incidencia acumulada no puede ser el único parámetro a la hora de tomar una decisión, sino que hay otros "ítems", como son el personal sanitario con el que se cuenta; la disponibilidad sanitaria en camas y en UCI; o el porcentaje de población vacunada. "Si hay peligro para la salud publica, se tomarán las decisiones que haya que tomar", sentenció.