Andalucía empezará esta semana a citar a los veinteañeros para la vacunación

La Junta continúa avanzando en su campaña de vacunación y, como ya ha confirmado en varias ocasiones, lo seguirá haciendo manteniendo los criterios actuales de orden de edad, sin adelantar la inmunización de los adolescentes.

Así, la Consejería de Salud y Familias abrirá este martes las agendas para que pidan cita directa las personas nacidas en 1990, 1991 y 1992, es decir, aquellas que tengan o vayan a cumplir 31, 30 o 29 años a lo largo de 2021. De esta forma, Andalucía comienza ya el proceso de inmunización entre los menores de 30 años.

Estos, al igual que el resto de la cohorte de menos de 40 años, serán vacunados con los sueros de Pfizer o Moderna. Y podrán pedir su cita a través de los medios habituales del SAS: la web de ClicSalud+, la aplicación móvil o el teléfono (955 54 50 60) de Salud Responde o en el centro de salud, preferiblemente por teléfono.

Menos vacunas semanales

Salud ha señalado que, si la disponibilidad de dosis lo permite, "se podrá ir avanzando con mayor velocidad con la franja de edad de 20-29 años". Esta semana, la comunidad va a recibir 470.180 dosis (308.880 de Pfizer; 80.500 de Moderna y 80.800 de Janssen), por las 835.000 de la semana pasada.

En este sentido, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha lamentado que lleguen un 43,7% menos de dosis a Andalucía, lo que implica que se tendrá que bajar el ritmo actual de vacunación, "y no por voluntad de la Junta, sino porque no llegan más vacunas por parte del Gobierno y de Europa y no se va a poder seguir avanzando con el ritmo que se tenía hasta ahora".

Moreno ha señalado que en Andalucía se han administrado el 97% de las vacunas, lo que significa que de los 8.836.220 recibidas se han puesto 8.601.590 dosis. Asimismo, ha indicado que este lunes se llega a una cifra nueva, la de cinco millones de andaluces vacunados con al menos una dosis y supone el 70,3% de la población a vacunar. "En Andalucía llegamos a la cifra de 4 millones de personas inmunizadas con las dos dosis y supone el 56,3% de la población diana", ha indicado.

Vacunación masiva sin cita

Mientras, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha organizado otra vacunación masiva sin cita previa en Espartinas (Sevilla) para mil personas de entre 40 y 69 años que aún no han recibido la primera dosis y que pertenezcan a los distritos sanitarios Aljarafe y Sevilla Norte.

Será este miércoles día 14 en el pabellón municipal de la localidad, de 16.30 a 21.30 horas, y las personas que acudan serán inoculadas con el suero monodosis de Janssen.