Isa Serra, sobre la ratificación de su sentencia: "El objetivo es la difamación mediática y la campaña política"

"Es una sentencia injusta", ha declarado la exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, tras conocer que el Tribunal Supremo ha ratificado su condena a 19 meses de cárcel por un delito de atentado, lesiones y daños cometidos durante los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés durante un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014.

"Me condena a determinados hechos sin que considere que yo los he realizado Dice que por estar en esa manifestación contra un desahucio, soy responsable de todo lo que sucedió en ese desahucio", ha señalado Serra.

"No es una sentencia contra mí, es un atentado contra todas las personas que trabajan para los derechos humanos y contra el derecho a manifestación", ha dicho Serra. Además, la exportavoz de Unidas Podemos ha anunciado que va a seguir en política, a pesar de que el pasado 4 de mayo no recogió su acta en la Asamblea y no repitió como diputada de Unidas Podemos en Madrid.

"Es absolutamente falso que yo profiriese esos insultos, el objetivo es una difamación mediática y la campaña política", ha asegurado la exportavoz. También ha adelantado que recurrirá la sentencia: "Voy a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y le van a quitar la razón una vez más a la justicia española".

En cuanto a la filtración de la sentencia dos días antes de que la propia afectada fuese notificada, Isa Serra ha opinado que "es una demostración más de cómo funciona todo en una institución como el Tribunal Supremo".

Por último ha querido agradecer a todas las personas que le han dado el apoyo necesario durante este tiempo: "Es importante reconocer el apoyo porque gracias a eso tenemos más claro que frente a las campañas y persecuciones judiciales seguimos para adelante".