El gobierno balear defiende que es legal el aislamiento de estudiantes y critica el "libertinaje" de algunos en el hotel

Entre peticiones de hábeas corpus o incluso acusaciones de detención ilegal, la consellera de Salut de Baleares, Patricia Gómez, ha asegurado este miércoles que las autoridades sanitarias están actuando según lo establecido entre el Ministerio y las comunidades con respecto a los estudiantes que permanecen aislados o en cuarentena en un hotel de Mallorca, y ha lamentado las escenas de "libertinaje" por parte de algunos jóvenes.

"No es de recibo lo que está sucediendo en algunos casos, algunas de las imágenes que hemos visto, no puede ser ese libertinaje", ha dicho Gómez, que también ha precisado que no todos los estudiantes se están comportando de la misma manera y hay quienes están siguiendo sus cuarentenas.

Gómez se ha referido a la situación del macrobrote a su llegada al Senado, donde este miércoles se celebra el primer Consejo Interterritorial de Sanidad ordinario y presencial desde que empezó la pandemia. Tendrá ocasión de conversar en persona con sus homólogos de Andalucía y la Comunidad de Madrid, Jesús Aguirre y Eduardo Ruiz Escudero, con quienes ha hablando en los últimos días sobre algunos de los 16 jóvenes que se saltaron las restricciones y regresaron a sus lugares de origen.

"Están comunicadas las personas que no pudimos trasladar. Eran 16 en total. Tres nos contaron que habían vuelto a sus comunidades y de las otras 13, doce están en la Andalucía y una en la Comunidad de Madrid. Se ha puesto en conocimiento del Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de las comunidades para tomar las medidas oportunas", ha dicho.

Situación legal

Preguntada sobre si la situación de los jóvenes en el hotel es legal, Gómez ha explicado que se ha seguido el procedimiento establecido de "identificar a los positivos y a los contactos" y proceder a la "cuarentena de los contactos y al aislamiento de los positivos". "No se ha empleado en ningún momento la fuerza", ha añadido la consellera, que ha incidido en que hay muchos contactos entre estudiantes que han viajado juntos o han coincidido en el hotel o en eventos de ocio y que registran una elevada asa de positividad, porque uno de cada cuatro ha resultado estar contagiado.

"Hemos podido contribuir a la contención de este brote tomando medidas totalmente coordinadas con el Ministerio de Sanidad y el resto de las comunidades para todos los lugares del país", ha asegurado la consellera.

En esta situación, el Gobierno balear consideró que "el alojamiento tenía que realizarse en un lugar diferente a donde se estaban alojando" y fueron traslados hasta el 'hotel puente' en ambulancias, algo que también es "frecuente", ha dicho la consellera que ha asegurado que los jóvenes están bien atendidos con personal sanitario de día y de noche y incluso asistencia psicológica a su disposición.

Estas son algunas de las opiniones que el Gobierno balear ha facilitado a la Físcalía, que este martes solicitó más información sobre los contactos directos de los jóvenes, y a la jueza, que este miércoles ha denegado el hábeas corpus y ha determinado que "no se una detención ilegal".