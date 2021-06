Ayuso propondrá a Sánchez que "los empresarios catalanes" paguen "con su dinero el camino a la independencia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el próximo viernes 9 de julio en el Palacio de la Moncloa, y donde la 'popular' le propondrá que sean "los empresarios catalanes" los que paguen "con su dinero y sus impuestos el camino a la independencia".

Este será uno de los planteamientos que la mandataria madrileña llevará a la reunión que mantendrá con Sánchez, según ha desvelado ella misma en declaraciones a los medios a la entrada del Hospital Enfermera Isabel Zendal donde inaugurará el Primer Encuentro Internacional sobre Covid.

"El próximo 9 de julio le voy a llevar una propuesta a Pedro Sánchez. Dado que los empresarios catalanes, la mayoría por lo que veo, están a favor de estos indultos y de este camino hacia la independencia, pues que lo sufraguen ellos con sus impuestos y con su dinero", ha declarado.

Ayuso quiere que sean estos y "no los empresarios, los autónomos y los contribuyentes madrileños" los que vayan a financiar la posible independencia de Cataluña. "Esa va a ser una de mis prioridades. Madrid no está para pagar esta fiesta a nadie y no pienso permitir que toquen la política fiscal de Madrid para esto. Voy a defender los intereses de Madrid", ha añadido.

¿Qué te parece la decisión de Sánchez de indultar a los presos del procès? Bien, hay que pasar página y buscar la concordia con Cataluña Mal, las penas deben cumplirse como hacen el resto de condenados en España No lo tengo claro

"Humilla a los españoles"

La líder regional ya había manifestado por la mañana en una declaración institucional su "repulsa y total condena" hacia los indultos a los presos del 'procés' decretados por el Gobierno central, y a los que ha calificado de "humillación" y de "ultraje" a los españoles. "Hoy se humilla a los españoles, y España entera está indignada", ha señalado.

"El presidente del Gobierno intenta disfrazar de solución política lo que a todas luces es el pago de un peaje desesperado al servicio de su supervivencia a corto plazo", ha añadido Ayuso.