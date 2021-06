Se acercan las vacaciones de verano y muchos ciudadanos se preguntan qué tendrán que hacer si les toca vacunarse o ponerse la segunda dosis de su vacuna contra la covid-19 cuando se encuentren en una comunidad distinta a la suya. La posibilidad de que las comunidades vacunen a no residentes de vacaciones en sus territorios es algo que ya se han planteado en el Consejo Interterritorial de Sanidad y que seguirá tratándose esta semana, pero con diferencias entre unas comunidades y otras. La Comunitat Valenciana ya ha empezado a hacerlo y espera que el Ministerio le compense por las más de 99.000 dosis que ha empleado en ello, una preocupación también para Andalucía y Murcia, que piden a Sanidad un "protocolo común" para vacunar a los veraneantes. En el otro extremo están comunidades que no ven esa necesidad, desde Canarias, hasta el País Vasco o Aragón.

Las diferencias en parte se plantean entre comunidades con un elevado volumen de segundas residencias de personas que viven en otras autonomías, como sería el caso de la Comunitat o Andalucía, que piden a Sanidad que articule un sistema, particularmente para compensar las dosis que inyecten en personas no residentes. Por el otro lado están comunidades como Canarias, muy turística también pero con visitantes durante periodos más cortos de tiempo, que no ven necesidad de un plan para ello. También piensan así Aragón, País Vasco o Navarra, que apuestan por que los ciudadanos se vacunen en sus comunidades, planifiquen en función de eso sus vacaciones y que han puesto en pie sistemas de citación para dar cierto margen.

De momento, el Ministerio de Sanidad todavía está trabajando en la propuesta que planteará a las comunidades. Si en un principio pensaba limitarse solo a que se haga a través de las tarjetas sanitarias de desplazados, el secretario general de Sanidad Digital, Alfredo González, ha apuntado este lunes que quizá se vaya algo más allá y ha esperado que pueda presentarse "en breve".

Complejo y poco adecuado

La primera en mostrar su oposición a crear un nuevo sistema común en el que ciudadanos de una comunidad puedan vacunarse en otra fue el País Vasco, que aludió a la "complejidad" del proceso y recomendó a sus ciudadanos que calculen el momento en el que tendrán que ponerse la segundad dosis antes de planificar sus vacaciones. Si no acuden en el momento en que sean llamados, no la perderán pero deberán esperar a que haya dosis disponibles cuando vuelvan de vacaciones.

Algo parecido opina Cantabria y, también colindante con Euskadi, Navarra. Su consejera de Sanidad, Santos Induráin, apuntó la semana pasada que "lo deseable es que cada persona se vacune en su comunidad", aunque admitió que podría haber "excepciones" para quienes permanezcan en otra durante periodos largos de tiempo.

La cuestión del tiempo que un residente en una comunidad pase en otra este verano es un facto clave que plantean otras comunidades. Por ejemplo, la Valenciana ya está vacunando a quienes van a permanecer en su territorio al menos un mes. Desde Canarias no desvelan si votarían a favor o en contra, pero sí apuntan que su situación es distinta porque quienes visitan las islas lo hacen por menos tiempo, menos de lo que dura el intervalo entre una dosis y otra de la vacuna.

Vacunar a residentes de otras autonomías no es tampoco el "planteamiento adecuado" a ojos del Gobierno de Aragón. Por una parte, porque, como aducen en Canarias, las personas deberían estar allí durante bastante tiempo y, por otra, porque quienes pueden hacer algo así son principalmente personas jubiladas a las que el verano ya ha pillado vacunadas. "No consideramos adecuado desde luego vacunar a personas de otras comunidades porque vayan a pasar unos días en nuestra comunidad", dicen fuentes aragonesas.

Plan coordinado

En el otro extremo están Andalucía y Murcia, que reclaman a Sanidad un plan común para reorganizar la vacunación de ciudadanos de vacaciones lejos de su casa, que advierten en Navarra obligaría a reorganizar citas y a reordenar el reparto de dosis.

En esto coincide con los gobiernos andaluz, murciano y también valenciano, que esperan que Sanidad les compense las dosis que ya han empezado a poner o están dispuestas a administrar en habitantes de otras comunidades.

Andalucía quiere el "mayor consenso posible" y Murcia un "plan coordinado" que, entre otras cuestiones, abarque un incremento de vacunas para las comunidades que asuma la inmunización de veraneantes de otras autonomías.

Esto mismo es lo que ya pide la Comunitat Valenciana, que ya ha puesto más de 99.000 vacunas a españoles de otros territorios y que ahora espera que Sanidad más vacunas para administrar a los desplazados, tal y como insistió este miércoles su presidente, Ximo Puig.

Se trataría de un 'reembolso' por vacunas que ya ha adelantado mediante un sistema que consiste en que quienes vayan a pasar en la Comunitat más de un mes deben solicitar la tarjeta de desplazado de su Sistema de Información Poblacional (SIP), gracias a lo que es incluida en los listados de vacunación contra la Covid, en el mismo orden que marque su edad.

Sin concretar cómo se sustanciaría la compensación por las vacunas empleadas, el recurso a la tarjeta de desplazado, que existe en todas las comunidades con distinto nombre, es lo que planteó la semana pasada el director del CCAES, Fernando Simón, algo que en Aragón afirman que ya funciona y que dista del sistema común que piden Andalucía o Murcia.