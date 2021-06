El último viaje a España de Amanda Mayoral fue en Navidad. Viajó desde Edimburgo, Reino Unido, cuando la pandemia estaba repuntando en todo el continente.

"Estuve una semana y a la vuelta tuve que hacer una cuarentena de 10 días en mi casa. Como tenía una amiga que venía de Grecia y estaba en la misma situación, la pasamos juntas y, al menos, pasamos la Nochevieja acompañadas", relata esta madrileña de 25 años, que trabaja en un laboratorio de biotecnología en la capital escocesa. Aquella cuarentena la descontó de sus días de vacaciones.

"Ahora sí que no quiero usar mis vacaciones para estar encerrada en mi casa”, declara Amanda. “Si no me quitan la cuarentena no puedo ir a España y nadie podría venir a visitarme, es bastante frustrante".

Amanda, de 25 años, tuvo que perder 10 días de vacaciones en Navidad para poder viajar a España y hacer la posterior cuarentena. CEDIDA

La situación ha cambiado mucho desde entonces y, a mediados de abril, los pubs británicos reabrieron sus puertas, todo el comercio y la hostelería ha recuperado la actividad habitual y hasta el ocio nocturno empieza a regresar poco a poco. Sin embargo, el Gobierno británico aún no ha abierto la mano con una de las actividades favoritas de sus ciudadanos en verano: viajar a España.

Todos los que lleguen desde nuestro país al Reino Unido tendrán que cumplir una cuarentena estrechamente vigilada y, además, tendrán que pagar varios tests que hacen de este viaje un lujo que pocos pueden o quieren permitirse.

Vacaciones en Reino Unido

Las motivaciones del Gobierno presidido por el conservador Boris Johnson para no levantar estas estrictas medidas a pesar de la clara mejoría en los datos de la pandemia en España no están claras y podrían ir más allá de las meramente sanitarias, como tratar de levantar la economía local.

En todo caso, de forma colateral, la gran perjudicada ha sido la nutrida comunidad española residente en el Reino Unido, con 160.000 personas censadas en 2021, según datos del INE. Los españoles que quieran regresar a España de vacaciones tras el duro confinamiento vivido durante el invierno tendrán que malgastar sus vacaciones con una cuarentena de 10 días a su vuelta.

Mercedes, 35 años, lleva en Londres desde hace una década y solía venir cada verano a Galicia. CEDIDA

Todos los años, desde que llegó a Londres hace una década, Mercedes Blanco viajaba en verano a su Galicia natal. "Siempre voy en verano desde que estoy aquí. A San Juan no falto nunca, pero este año parece ser que voy a tener que retrasarlo", declara por teléfono desde la capital británica.

"Aquí, en Inglaterra, está habiendo una promoción enorme del ‘staycation’, no quieren abrir las fronteras a ningún país. Yo creo que es un poco para promover el turismo en Inglaterra. Dicen que es para cubrirnos de la Covid, pero todo eso es una excusa del Gobierno para promocionar la economía del Reino Unido", opina Mercedes, de 35 años, que trabaja como general manager en una cafetería.

Mayor control de las cuarentenas

Hasta comienzos de este año, todos los españoles consultados para este reportaje admiten que el control sobre las cuarentenas exigidas tras regresar del extranjero eran muy laxos. La situación ha cambiado radicalmente desde entonces.

"Antes había muchos españoles que se saltaban la cuarentena", declara Victoria Peña, madrileña de 26 años residente en Londres, donde trabaja como diseñadora en una consultora financiera. "Ahora hay un control brutal, te hacen llamadas diarias y de cinco españoles que conozco que hayan hecho cuarentena recientemente, a cuatro les han ido a visitar a casa del NHS -el servicio de salud británico-".

Victoria Peña, de 26 años, lleva viviendo cuatro años en Londres y ha tenido que venir a España por el fallecimiento de un familiar. CEDIDA

Ella ha tenido que venir a España de manera imprevista por el fallecimiento de un familiar y, mientras teletrabaja, está esperando en Madrid a la siguiente revisión que publique el Gobierno británico, esperada para final de mes, con la esperanza de que España salga de la lista ámbar para entrar en la verde, el selecto club de países sin restricciones de movilidad con el Reino Unido.

Precio de los tests

Las cuarentenas no son, en todo caso, el único obstáculo a la hora de viajar a España. El Gobierno británico exige que todos los viajeros que lleguen a su territorio se realicen dos tests para certificar que no están contagiados, un pack gestionado por laboratorios privados y cuyo precio puede oscilar entre las 80 y las 270 libras. Por otro test extra, con un precio de unas 100 libras, se puede acortar la cuarentena cinco días.

Diego Castillo trabaja como enfermero en un hospital de Mánchester desde 2015. Habitualmente venía a España cada dos meses, acompañado de su novia, también enfermera y de nacionalidad británica, pero desde septiembre han decidido dejar de viajar.

"Siendo dos, con los tests a la ida y a la vuelta y con el del quinto día para poder reincorporarte al trabajo y no estar sin cobrar, en total nos sale cada viaje a 600 euros en tests", describe Diego, que ya ha recibido las dos dosis de la vacuna, al igual que su novia. "Esa es otra, que estando ya vacunado te hagan pagar los tests…".

Diego y su novia Charlotte solían venir a menudo a España, pero ya no pueden permitirse el precio de los tests requeridos. CEDIDA

"No están pensando en los inmigrantes"

Más allá de las dificultades para poder volver a casa, las personas entrevistadas señalan que se está instalando una sensación de abandono entre la comunidad española por parte del Gobierno de Johnson, que ha hecho de la lucha contra la inmigración una de sus banderas.

"Solo están pensando en la economía británica y nunca se ha hablado de toda la inmigracion que vive en este país y que necesita irse a su casa para ver a su familia", declara Mercedes.

"Lo están poniendo muy complicado para todos los inmigrantes europeos que vivimos en Reino Unido, que somos un montón", considera Amanda. "No sé si está relacionado con el Brexit, si lo están haciendo aposta o no, pero es lo que parece, para dificultar más la vida a los que estamos viviendo aquí".