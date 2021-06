Podemos pide "replantear" la nueva factura de la luz: "Este Gobierno tiene que escuchar a los consumidores"

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que será elegida este próximo fin de semana secretaria general de Podemos, abrió la puerta este lunes a "replantear" el nuevo diseño de la factura de la luz "si es necesario". Así se pronunció después de la polémica generada por la puesta en marcha del nuevo recibo para el mercado regulado, que divide los días laborables en tres franjas horarias con diferentes precios y que establece buena parte de la mañana y la tarde como las horas más caras para consumir.

Belarra se pronunció sobre el tema en una entrevista en el programa Las cosas claras, de TVE, cuando se cumple apenas una semana de la entrada en vigor de la nueva factura y después de varios días en los que los medios han recuperado declaraciones de dirigentes de Unidas Podemos criticando las subidas de la luz antes de llegar al Gobierno. La ministra afirmó que "este Gobierno tiene que ser humilde y escuchar a la ciudadanía y a los consumidores", y además "ser enormemente empático con las familias a las que pagar la factura de la luz les está costando muchísimo".

Según dijo Belarra, si tras ese proceso de "escucha" es "necesario", el Ejecutivo debe "replantear las decisiones tomadas". No obstante, la ministra afirmó que el cambio del diseño de la factura es un problema anecdótico en comparación con el "fundamental": el "mercado eléctrico". "Me da la sensación de que estamos mirando el dedo que señala la luna y no la luna", ya que el principal motivo del alza de los precios, señaló Belarra, es que "tres empresas acumulan el 80% del mercado eléctrico" que surte de energía a los hogares.

En ese sentido, la titular de Derechos Sociales celebró que "por primera vez" un Gobierno se haya "atrevido a tocar los privilegios de las eléctricas" aprobando un anteproyecto de ley para limitar una parte de los llamados "beneficios caídos del cielo" que perciben las eléctricas por actividades que no realizan y un proyecto de ley para establecer un fondo de financiación de las renovables a cargo de las empresas energéticas. "No sé si es casualidad, pero en el momento en el que, por primera vez, un Gobierno quiere tocar los beneficios de las eléctricas, nos encontramos con los precios de la luz más caros", dejó caer Belarra.

La futura líder de Podemos abogó, igualmente, por una de las propuestas estrella de los morados desde hace años: la creación de una empresa pública de energía. "Introduciría dos elementos que son clave en el mercado eléctrico", "transparencia" y "competencia", apuntó Belarra. "No sabemos ahora mismo cuánto cuesta el kilovatio/hora de electricidad", denunció la ministra, que aseguró además que "una empresa pública no tendría afán de beneficio" y buscaría "asegurar el bien común" a la hora de comercializar un "bien de primera necesidad".