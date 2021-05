Escrivá y la CEOE alcanzan un principio de acuerdo para desbloquear la prórroga de los ERTE

El fin del tira y afloja entre Gobierno y agentes sociales para la prórroga de los ERTE derivados de la crisis de la Covid-19 está más cerca que nunca. Tras varios días de bloqueo, este miércoles la patronal alcanzó un principio de pacto con el Ministerio de Seguridad Social, que estaba bloqueando el texto por su intento de reformar el diseño de las exoneraciones a las empresas sujetas a un ERTE. Fuentes de la negociación confirman este preacuerdo, que tendrá que ratificarse en una reunión entre Ejecutivo, sindicatos y patronal en la tarde de este mismo miércoles.

El desacuerdo entre Escrivá, por un lado, y sindicatos y patronal, por otro, en lo relativo a las exoneraciones en las cuotas a pagar por sus empleados de las que se benefician las empresas en ERTE es la que ha mantenido bloqueado el pacto en los últimos días. El titular de Seguridad Social aboga por reducir las exoneraciones a las empresas que mantengan trabajadores en ERTE y primar a las que vayan reincorporando empleados a la actividad. Y empresarios y centrales sindicales se oponen tajantemente, en este asunto con el apoyo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

No obstante, el Gobierno redobló el pulso el martes y no cedió a las presiones de la patronal para aprobar la prórroga en el Consejo de Ministros de ese día sin reformar el sistema de exenciones. Y este miércoles, fuentes próximas a Escrivá se mostraban convencidas de que habría acuerdo con la CEOE y los sindicatos, aunque no se mostraban proclives a ceder.

Aún no se conocen los detalles de este preacuerdo alcanzado entre la patronal y el Ministerio de Seguridad Social. El Comité Ejecutivo de la CEOE se reunirá este miércoles a las 18.00 para analizar y votar el texto, e informará de los detalles al término de este encuentro. Los sindicatos, por su parte, tampoco se pronuncian todavía.

Más información en breve.