Escrivá y la picaresca empresarial con los ERTE: "Se está saliendo más despacio de lo que se está creando empleo"

El Gobierno y los agentes sociales se reunirán este miércoles para continuar negociando la reforma del mercado laboral al tiempo que seguirán manteniendo contactos para intentar cerrar una nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha asegurado sobre la negociación de los ERTE en una entrevista en Onda Cero que "estamos en un proceso de negociación donde hemos hecho un esfuerzo de aproximación a la patronal" y que el objetivo es "aliviar el coste laboral de las empresas y mantenerlos" pese a que "las condiciones son muy distintas ahora que en el invierno".

Escrivá ha explicado que el Ejecutivo defiende el interés general en un momento en el "se va constatando que estamos en un entorno de recuperación" y ha asegurado que echando un vistazo a los datos de mayo hay empresas que están ralentizando la salida de sus trabajadores de los ERTE en un momento de clara creación de empleo, aunque ha precisado que habría mirar las cifras con más detalle. "Que no se nos enquiste este modelo de subvenciones", ha advertido.

"Hay sectores en los que se está creando empleo, como en la hostelería, donde están saliendo del ERTE muy tarde. Se está saliendo mucho más despacio de los ERTE de lo que se está creando empleo", ha afirmado el ministro, quien ha insistido en que "hay que mantener un nivel de protección para sectores que no pueden abrir" y "ayudar un poquito más al que sigue y un poquito menos al que sale". No obstante, Escrivá ha dejado claro que "el fin no es el acuerdo con los agentes sociales sino diseñar políticas para el interés general". En la actualidad, hay menos de 600.000 trabajadores en ERTE.

El único punto de disenso entre Escrivá y sindicatos y patronal-apoyados en este asunto por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz-, gira en torno a las exenciones en el pago de las cuotas de los trabajadores de las que disfrutan las empresas acogidas a un ERTE. El titular de Seguridad Social aboga por reducir las exoneraciones a las empresas que mantengan trabajadores en ERTE y primar a las que vayan reincorporando empleados a la actividad. Y empresarios y centrales sindicales se oponen.

Porcentajes inferiores a los actuales

En concreto, fuentes empresariales han señalado que el Departamento que dirige José Luis Escrivá ha propuesto para las empresas de menos de 50 trabajadores que pertenezcan a sectores 'ultraprotegidos' exenciones de cuotas para los trabajadores que sigan en el ERTE del 35% en agosto y del 45% en septiembre. Para las empresas de más de 50 trabajadores, las exoneraciones serían del 45% en agosto y del 55% en septiembre.

Estos porcentajes son inferiores a los actuales. Así, el esquema actual de los ERTE, el que estará vigente hasta el 31 de mayo, establece exoneraciones de cuotas para los sectores 'ultraprotegidos' y empresas de su cadena de valor del 85% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las que tienen más de 50 empleados, tanto para empleados reincorporados como para suspendidos.

Las fuentes empresariales consultadas señalan que habrá sectores que aún tengan buena parte de sus trabajadores en ERTE durante los meses de agosto y septiembre, como, por ejemplo, los hoteles urbanos de interior, que aún tendrán una ocupación reducida este verano, y las líneas aéreas, que prevén realizar menos del 60% de los vuelos que realizaron en 2019.

Llegada "inminente" de la reforma de las pensiones al Congreso

Por otra parte, el ministro Escrivá se ha referido al primer paquete de la reforma de las pensiones y ha insistido en que su presentación en el Congreso de los Diputados será "inminente", probablemente el próximo mes de junio.

Sobre las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas, Escriba ha preferido hablar de "desincentivo" y ha manifestado que "si una persona se jubila unos años antes, tiene que entender que eso supone una merma de su pensión".

El Ejecutivo plantea endurecer las penalizaciones de quienes se jubilen anticipadamente de forma voluntaria antes de su edad legal en los primeros dos meses en que pueden hacerlo. En este caso, la rebaja sobre la pensión puede llegar hasta el 21% frente al 16% actual.

