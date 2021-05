Sanidad aplaza una semana la fecha para administrar la segunda dosis a menores de 60 que recibieron AstraZeneca

Las personas menores de 60 años que ya tienen una dosis de AstraZeneca deberán empezar a recibir la segunda en la semana del 31 de mayo, siete días después de la fecha del 24 de mayo que figuraba en un borrador del Ministerio de Sanidad sobre cuándo deberán completar su inmunización.

El cambio de fechas se constata en una modificación de última hora en la séptima actualización de la Estrategia de Vacunación que se ha publicado este jueves y que difiere del borrador que a principios de semana Sanidad remitió a los directores generales de Sanidad de las comunidades autónomas, antes de la reunión de la Comisión de Salud Pública en la que aprobaron este documento.

La redacción del borrador decía la estimación para que "las primeras personas que deberán recibir la segunda dosis tras la ampliación a 16 semanas del intervalo de separación entre dosis, deberán hacerlo en la semana del 24 de mayo".

Sin embargo, la versión final y oficial del documento desplaza este momento una semana más, hasta el lunes siguiente, 31 de mayo. "Se estima que las primeras personas que deberán recibir la segunda dosis tras la ampliación a 16 semanas del intervalo de separación entre dosis, deberán hacerlo en la semana del 31 de mayo", dice el documento final.

También como novedad con respecto al borrador, esta última actualización de la Estrategia de Vacunación "desaconseja" inocular AstraZeneca y Janssen a personas "con antecedente de trombocitopenia inducida por heparina", que se ha relacionado con los trombos asociados a las vacunas. Estos dos sueros son considerados clásicos y emplean la tecnología de virus debilitados a diferencia de Pfizer y Moderna, que emplean la tecnología de ARN mensajero.

Fuentes del Ministerio de Sanidad han rehusado explicar el motivo de este cambio afirmando que no comentan borradores sobre decisiones que todavía no son firmes y que, por tanto, están sujetas a cambios hasta que no lo son.

Se trata de un cambio de fechas, pero en ningún caso se menciona de qué vacuna deberá recibir como segunda dosis este colectivo, formado por trabajadores esenciales como policías, militares o profesores, que empezaron a ser vacunados antes de que se suspendieran las inoculaciones de AstraZeneca por debajo de esa edad, debido a su posible relación con los extraños y escasos episodios de trombosis notificados en varios países de Europa, también en España.

Esta decisión se tomará la semana que viene, según anunció este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, partidaria de inocularles Pfizer en lugar de AstraZeneca de nuevo. La Comisión de Salud Pública espera antes los resultados de un ensayo clínico del Instituto de Salud Carlos III.